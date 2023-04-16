Ныряющие лошади — странная американская забава

Во время прыжка жизнью и здоровьем рисковали оба: всадникам случалось погибать и травмироваться. Риск добавлял шоу перчинки, и оно просуществовало до 1978 года.
Дантист-снайпер-шоумен
Идея прыгать на коне в воду с высоты пришла в голову Уильяму Карверу по прозвищу «Док» (от «доктор») в 1881 году. Сначала несколько слов о Доке. Уильям родился в 1851 году в семье врача, в довольно юном возрасте он покинул отчий дом, чтобы не претендовать на землю. Получил образование стоматолога (кажется, что США тех годов и стоматология несовместимы, но ведь во все времена люди страдали от флюса).
Позже Уильям понял, что хочет чего-то другого и решил дистанцироваться от медицины, но прозвище уже прилипло. В Небраске он встретил пограничников-охотников-шоуменов (именно так!), там же начал учиться стрельбе по мишеням и верховой езде. В стрельбе Уилл оказался изумительно хорош. Рассказывали, что во время боёв с коренным населением он лично убил вождя племени Лакота-сиу по имени Резак. Возможно, приукрашивали, но в боях он мог участвовать и стрелком точно был отменным — мог попасть в летящий четвертак.
С теми самыми пограничниками-охотниками-шоуменами Карвер организовывал несколько передвижных шоу на тему Дикого Запада, ссорился с партнёрами, судился с ними, открывал собственное шоу, богател, беднел, оставался должен, снова богател. В целом вёл обычную жизнь шоумена тех лет. Всё изменил случай.
Конь-дайвер
Уильям ехал на коне по мосту над рекой. Мост был довольно высоким — 12–15 метров над водной гладью. Ничего не предвещало беды, как вдруг конь вместе со всадником провалился — то ли мост был трухлявым, то ли строили не на совесть. Не успел Уильям попрощаться со своей жизнью, как заметил, что его конь отлично вошёл в воду. Он рассёк её копытами передних ног, а Уильям никакого удара об воду вообще не почувствовал.
Они с конём доплыли до берега, вышли, отряхнулись и стали сушиться. Уильям стал размышлять, что со стороны их пируэт, должно быть, выглядел эффектно. Ещё он думал, что если это достаточно эффектно, то на этом можно заработать: на всём, что эффектно, можно заработать. И в заключении он подумал, что такое умное и послушное животное как лошадь можно было бы научить прыгать в воду с вышки. После это Карвер перестал сушиться, вскочил на своего коня и с места в карьер поскакал в город.
18-метровая вышка и овации
Уильям изыскал средства на строительство 18-метровой вышки в Стальном Пирсе (парк развлечений в Нью-Джерси). Именно такую высоту посчитал идеальной Карвер (позже она будет снижена до 12 метров). Он предложил своему сыну Элу Карверу стать партнёром. Эл согласился и возглавил строительство вышки, а длинноволосая Лорена Карвер стала первой наездницей на ныряющей лошади.
Выступления просто поразили публику: хрупкая девушка верхом на коне летит в воду с большой высоты, её волосы развеваются… Это действительно захватывает дух. Публика неистово аплодировала, кричала и свистела, когда и коню, и всаднику удавалось вынырнуть живыми и невредимыми.
У всех лошадей была своя манера прыжка. Какие-то вытягивали передние ноги и рассекали воду копытами, какие-то подгибали их. Некоторые начинали перебирать всеми четырьмя. Это было хуже всего и для лошади, и для всадника: конь так мог приземлиться на бок, а это было чревато травмами.
На самом деле, шоу было не очень гуманным по отношению к лошадям. По крайней мере, так казалось со стороны. Поднимался конь по длинному узкому коридору без крыши со ступеньками, развернуться в нём было нельзя. Чтобы выйти из этого неприятного положения, лошади было проще прыгнуть вниз в воду, чем пятиться и одновременно спускаться по ступенькам. Хотя наездники и дрессировщики говорили, что многие лошади любили прыгать в воду, особенно в жаркие дни. А некоторые долго красовались перед прыжком: если видели, что толпа большая, они били копытом и гордо вскидывали голову. Защитники животных не видели в этом шоу ничего, кроме издевательства над лошадьми и их эксплуатации, и вынудили руководство страны прикрыть «Ныряющих лошадей» в 1978.
Сонора
Вернёмся к началу прошлого века. Шоу имело значительный успех, штат лошадей-дайверов и их наездников рос. Шоу гастролировало. В 1923 году на объявления о вакансии наездника-дайвера откликнулась 20-летняя хрупкая девушка Сонора Уэбстер. Уилл посчитал, что она не справится, но девушка оказалась напористой и вынудила взять себя хотя бы конюхом. Уилл взял.
Сонора постоянно крутилась рядом с лошадьми, общалась с ними, ездила верхом, когда доводилась возможность. И как-то никто и не заметил, как она уже прыгала верхом с вышки. Получалось у неё здорово, и смотрелась маленькая наездница ещё эффектнее, чем Лорена. Соноре было суждено стать самой известной женщиной конным дайвером.
Вслед за Сонорой в это шоу пришла Аннет — её младшая сестра. Ей было 15. Вот как она описывает свой первый прыжок на лошади:
Я ощутила, как напряглись все мышцы лошади подо мной, когда она прыгнула вниз — это было невероятное ощущение. Мы летели вниз и, кажется, не было ничего больше, кроме меня, коня и резервуара с водой, где мы очутились через секунды.
В 1927 умер Уилл, а в 1928 году Сонора вышла замуж за Эла Карнера. К сожалению, их семейное счастье было омрачено трагедией. В 1931 году один из прыжков закончился для Соноры неудачно: у неё отслоилась сетчатка на обоих глазах, и она стала слепнуть. Отважная девушка продолжила прыгать до 1942 года, а потом ушла из шоу. Сонора умерла только в 2003 году в возрасте 99 лет.
Та же Аннет, котороя из шоу ушла раньше травмированной сестры, объясняла её желание остаться следующим образом:
Прыжки на конях — это было самое весёлое, что нам было известно. Мы просто это любили и не хотели заниматься ничем другим. Лошадям тоже это нравилось, они были ответственными, а нам нужно было только держаться за них.
«Это милосердный конец колоссально глупой идеи»
Именно такую фразу сказал в 2012 году президент общества защиты прав животных. Оно не позволило возобновлять шоу, хотя желание у энтузиастов было. Защитникам животных прыжки с вышки не нравились с самого начала, они постоянно шпионили за участниками, чтобы увидеть жестокое обращение с лошадьми. Но условия содержания коней были очень хорошими: они работали только четыре месяца в году, правда, каждый день, а остальное время просто жили.
Шоу ныряющих лошадей было закрыто в 1978 году, не выдержав давления со стороны правозащитников. Последних коней-дайверов — 26-летнего Гамаля и 9-летнего Шайло — продали в частные руки, где они дожили свои дни.
Возможно, шоу было глупой затеей, но что-то в нём останавливало на себе взгляды людей больше полувека. Да и до сих пор останавливает, но уже только на фотографиях и видеозаписях.
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