Аладдин был китайцем Аладдин знаком всем. Однако мало кто знает секреты знаменитого мультфильма. Например, образ темнокожего юноши срисовали с актёра Тома Круза . Идею прикида для Аладдина позаимствовали у американского рэпера. Но самое главное — в сказке Аладдин был изначально китайским мальчиком. Кадр из из диснеевского мультфильма Корни арабско-китайского персонажа необходимо искать в фольклоре. Однако и здесь возникают проблемы. Считается, что сказки нет в древнем арабском эпосе. Аладдин — китаец и сын портного Впервые публика знакомится с Аладдином в XVIII веке. В произведениях французского писателя известный персонаж проживает в Китае. Его отец — бедный портной. Семья едва сводит концы с концами. Как ни пытался мужчина привлечь непутёвого сына к работе, ничего не выходило. Однажды добрый портной скончался. Но и это не изменило юношу. Бремя ответственности легло на плечи матери. Круглыми сутками она пряла и шила, чтобы прокормить семью. Аладдин появлялся дома только чтобы поесть. Так продолжалось 15 лет. Детство закончилось с приходом дервиша — мусульманского монаха. Именно благодаря ему юноша начал странствовать и нашёл волшебную лампу. Истинная национальность Аладдина Для того, чтобы разобраться в национальности Аладдина, необходимо отследить его происхождение. Персонаж впервые упоминается в книгах Антуана Галлана. На тот момент Галлан был известным писателем и знатоком арабской культуры. В 1704 году он начал перевод сборника «Тысяча и одна ночь». Однако сказки об Аладдине в арабском исходнике не было. По версии самого Галлана, которую он рассказывал современникам, сказка — важное дополнение. И внёс это важное дополнение маронистский учёный Ханна Диаб. Странник приехал в Париж из сирийского Алеппо. Ханна и Галлан подружились и учёный предложил дополнить сборник сказок. Он не просто рассказал французу историю о лампе. Он даже записал её на арабском языке. Писатель спешно сделал перевод и включил сказку в одиннадцатое переиздание своих работ. В 1711 году вышла книга со сказкой об арабском мальчике, которая начиналась следующими словами: В столице китайского королевства, очень богатого и обширного, чьё имя не приходит ко мне сейчас, был портной по имени Мустафа. Сомнения в подлинности сказки об Аладдине Антуан Галлан Антуана Галлана не раз уличали в фальсификации арабского фольклора. В том числе, ему приписывают выдумку истории об Аладдине. Однако полагаться на скептиков в этом случае не приходится. Одни убеждены , что Галлан сочинил максимум три-четыре истории, другие уличают его в выдумке более 280 сказок. Ошибиться мог и Ханна Диаб. Вероятно, учёный имел большие пробелы в географии. Благодаря этому Ближний Восток в его сказаниях слился с Китаем. В противном случае бытность Аладдина была бы другой. Отец мальчика — Мустафа — не мог носить такое имя в Китае. Кроме того, в истории никак не упоминается конфуцианство и буддизм — популярные китайские религиозно-философские течения. Аладдин — китаец или араб? Если предположить, что речь идёт о XII веке, то мальчик мог быть подданным Каракитайского ханства. С тюркского слово «кара» переводится как «тёмный», «чёрный». Каракитайское государство — осколок огромной империи. В данном случае описание «китайский мальчик» отражает принадлежность к стране, а не национальность. То есть Аладдин был арабом, который в паспорте имел отметку — гражданин Китая. Галлан и Ханна Диаб об этом, конечно же, не знали. По этой причине мальчик из сказок с чисто арабским характером (например, джины есть только у арабов) обрёл китайский «оттенок». источник Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: И не забудьте: Подписаться на мой Instagram
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