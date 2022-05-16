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Никто не идеален: 7 знаменитостей, которые не постеснялись показать свои несовершенства поклонникам


7 «неидеальных» знаменитостей

7 «неидеальных» знаменитостей

 

Как только человек становится мало-мальски попоулярным, у него моментально вырастает «нимб» – ореол идеальности и совершенства. Молодые поклонники считают знаменитостей едва не сверхлюдьми, а фотографы глянцевых изданий подливают масла в огонь, старательно ретушируя каждое фото. Но «звёзды» – те же люди. И хорошо, что хотя бы некоторые из них не стесняются напоминать об этом. Доказательство – вот эти «несовершенные» фотографии из социальных сетей знаменитостей.

Инстаграм позволил звёздам то, чего раньше не было – делиться с поклонниками фотографиями на собственный выбор, а не по усмотрению пиарщиков и фотографов глянца. И публика воспринимает такие откровения с повышенной благодарностью. Особенно, когда там фигурируют маленькие несовершенства звёздной внешности. Ведь это повышает пользователям самооценку и напоминает, что быть «не идеальным» – это нормально.

1. Дрю Бэрримор


Седые волосы и «отросшие» брови случаются и со звёздными красотками

Седые волосы и «отросшие» брови случаются и со звёздными красотками

 

Любимица Америки ведёт успешный инста-блог, в котором нередко делится секретами собственного ухода. Но при этом иногда забывает привести в порядок брови или забежать в салон закрасить пробивающуюся на волосах седину.
Чем не стесняется поделиться с поклонниками.

2. Певица Лорд


Лорд поделилась своими фотографиями «до» и «после» ретуши

Лорд поделилась своими фотографиями «до» и «после» ретуши

 

Двадцатилетняя Лорд – ролевая модель для миллионов подростков. И хотя обычно поведение певицы на публике отличается скромностью и сдержанностью, иногда и она может возмутиться. Например, когда фотографы «безжалостно» отретушировали её лицо во время концертной съёмки, убрав шрамы постакне. Так что Лорд не постеснялась выставить фотографии «до» и «после» в свой инстаграм. Заявив тем самым, что её кожа «далека от совершенства» - но разве от этого её песни хуже?

3. Лена Данэм


Лена Данэм отказалась от ретуши даже для обложки журнала

Лена Данэм отказалась от ретуши даже для обложки журнала

 

Звезда «Девочек», режиссёр и комик Лена Данэм никогда не считала себя красоткой. Но и не считала это главным в жизни. А потому без капли лишнего стеснения появляется «как есть» не только на фотографиях в своём инстаграме, но даже на обложке журнала.

4. Крисси Тейген


И у моделей есть растяжки

И у моделей есть растяжки

 

Даже у популярных моделей есть растяжки. И синяки на ногах. Смиритесь с этим.

5. Эшли Грэм


Эшли Грэм – не из тех, кто стесняется

Эшли Грэм – не из тех, кто стесняется

 

Модель формата «plus-size» своим успехом вдохновляет многих женщин. Подпись под фото отображает жизненный принцип Эшли: «…я не стесняюсь целлюлита и пары «бугорков» на коже… и вы не должны».

6. Тайра Бэнкс


Тайра Бэнкс и её слега маловатые джинсы

Тайра Бэнкс и её слега маловатые джинсы

 

Даже ветеран модельного бизнеса и успешная телеведущая не застрахована от того, что любимые джинсы однажды могут стать слегка малы в боках. Зато ирония над самим собой – показатель не только смелости, но и уверенности.

7. Зоуи Дешанель


Зоуи мила и без макияжа

Зоуи мила и без макияжа

 

Поклонники удивляются, как актриса в свои 37 выглядит студенткой-младшекурсницей. «Пластика тут не при чём», - утверждает Зоуи. А вот макияж – решает. И в доказательство не забывает иногда выкладывать фото без косметики.

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Никто не идеален: 7 знаменитостей, которые не постеснялись показать свои несовершенства поклонникам

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Никто не идеален: 7 знаменитостей, которые не постеснялись показать свои несовершенства поклонникамПодписаться на мой Instagram
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