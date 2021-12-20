10 инновационных для своего времени изобретений, который появились благодаря человеческим страданиям.

1. Великая депрессия и Вторая мировая война - бисквит Twinkie

Великая депрессия и Вторая мировая война - бисквит Twinkie

2. Пауэр-аккорд и раненный солдат

Пауэр-аккорд и раненный солдат

3. Кварцевые лампы и сироты Первой мировой войны

Кварцевые лампы и сироты Первой мировой войны

4. Первые велосипеды и лошади

Первые велосипеды и лошади

5. Гражданская война и соуса табаско

Гражданская война и соуса табаско

6. Хип-хоп и убийство Роберта Кеннеди

7. Беговая дорожка и пытки заключенных

Беговая дорожка и пытки заключенных

8. Аттракцион «Dunking Booths» и расизм

Аттракцион «Dunking Booths» и расизм

9. Банджо и рабы

Банджо и рабы

10. Косметика и заключённые

Косметика и заключённые