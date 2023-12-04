По другую сторону глобализации: Исчезающие племена и народности со всех концов земли

«Когда мне было 17 лет, я начал свое путешествие, — пишет о себе фотограф Джимми Нельсон. — И я все еще не закончил это путешествие, даже сейчас». Джимми посвятил свою жизнь изучению и фотографированию исчезающих племен и народностей, жизнь которых настолько самобытна, что, кажется, отличается по всем параметрам от уклада жизни современного человека в больших мегаполисах.
Девушка из племени Чичимека в Мексике.
Поселок Ангге, Непал.
Горная гряда Ндото, Кения.
«Это о возобновлении связей, о поисках самого себя, — говорит Джимми Нельсон (Jimmy Nelson). — Свое путешествие я обрамляю и одновременно маскирую с помощью своих фотографий, я запечатлеваю удивительные культуры и племена, но при этом это все-таки в первую очередь фотоистория обо мне самом, о том, что я хочу чувствовать, хочу выжить, хочу быть живым».
Казах из Монголии.
Деревня Миао, Лиу Пан Шуи, горная провинция Гуйчжоу, Китай.
Озеро Аргентино / Серро Кристаль, Аргентина.
Несколько лет назад Джимми выпустил книгу с фотографиями из своего проекта «До того, как они исчезнут» («Before They Pass Away»), в которой представил портреты людей из исчезающих племен, которые он посетил в разных уголках нашей планеты — от Монголии до Индонезии.
Мужчина с Маркизских островов во Французской Полинезии.
Женщины Перак, монастырь Тиксе, Индия.
Ганг, Хардвар, Индия.
В этот раз главным проектом Джимми стало более детальное и глубокое изучение исчезающих культур. Фотограф решил посетить 34 разных племени и народностей, в том числе те, которые он уже посещал ранее для своего предыдущего проекта. Но в этот раз он решил прожить с каждым из них несколько недель и описать в книге собственные заметки об этом путешествии — карты, интервью, факты из жизни тех, с кем ему доводится встретиться, впечатления.
Девушка из Мексики, раскрашенная в честь дня Мертвых.
Рыбаки Йанг Шуо, использующие тренированных бакланов для рыболовства. Китай.
Те Ароха Микака и залив Бей-оф-Айлендс, Новая Зеландия.
Таким образом фотограф решил исследовать наши корни — корни и истоки всего человечества, так он верит, что эти уникальные и самобытные племена играют важную роль в том, как мы сами воспринимаем себя. В его новый проект, который получил название «Дань человечеству» («Homage to Humanity») вошло 1500 фотографий, «все из которых сшиты в единую нить путешествия через колыбель человеческой культуры».
Пожилая женщина из племени Мир из Индии.
Тарангире, Танзания.
Паро Пасс, Бутан.
Река Вайоа, Маркизские острова, Французская Полинезия.
Девушка из племени Мир в Индии.
Хакамоу'И, Уа Поу, Маркизские острова, Французская Полинезия.
Клан Урамана, Амуйоан, Папуа Новая Гвинея.
Холм Койор Толгой, Монголия.
Горный водопад Босави, Папуа Новая Гвинея.
Племя Вудаабе в республике Чад.
Племя Хули, водопад Амбуа, Папуа Новая Гвинея.
Деревня Понови племени Ликекайапиа, Папуа Новая Гвинея.
Племя Самбуру, Кения.
Танцоры в масках, Паро, Бутан.
Девочка из племени Туфи в Новой Гвинее.
Мужчины с острова Ра-Лава из племени Ни Вануату, острова Вануату.
Деревня Корчо, долина Омо, Эфиопия.
Женщина в национальной одежде из племени Скарчоп в Бутане.
По материалам boredpanda.com
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