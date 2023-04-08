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Погружение в микромир

20 фотографий, которые позволят показать другую сторону реальности. Объекты, увеличенные более, чем в 100 раз. Что скрывают водоросли? Что представляет из себя вкрапления оксида титана? И как выглядит жир?



Лист растения традесканция зебрина


Погружение в микромир


Дафнии — род планктонных ракообразных из надотряда ветвистоусых

Погружение в микромир

Нейрон

Погружение в микромир

Гриб Coprinus

Погружение в микромир

Поверхность возле глаза жука Chrysochroa buqueti

Погружение в микромир

Поверхность насекомоядного растения Росянки капской

Погружение в микромир

Жир мыши

Погружение в микромир

Насекомое Myrmecolax glaesi

Погружение в микромир

Казуарина хвощевидная

Погружение в микромир

Коралл Ricordea florida

Погружение в микромир

Увеличиение х 250

Погружение в микромир

Жало осы

Погружение в микромир

Мышь. Астроциты (зелёные) и кровеносные сосуды (фиолетовые)

Погружение в микромир

Ленточный червь Paranoplocephala

Погружение в микромир

Сера

Погружение в микромир

Оксид титана в кварце

Погружение в микромир

Часть мозга мухи

Погружение в микромир

Оранжевый лишайник

Погружение в микромир

Поперечный разрез композитного материала

Погружение в микромир

Водоросль chlorophyta

Погружение в микромир

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