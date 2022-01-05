Советские дома из пластика, которые могли бы радикально изменить жизнь людей в стране

Экспериментальный дом из пластика, построенный в СССР в 1961 году.

Так должен был выглядеть советский пластиковый дом.

Дом из пластика, построенный в Ленинграде в 1961 году.

Габаритные размеры пластикового дома.

План дома.

Проектные чертежи пластикового дома.

Пластиковая "пятиэтажка", построенная в Москве.