Советские дома из пластика, которые могли бы радикально изменить жизнь людей в стране

Экспериментальный дом из пластика, построенный в СССР в 1961 году.
Не все инновационные идеи, которые кажутся новыми и необычными, были придуманы в течение последних лет. Например, в еще в Советском союзе архитекторы разработали дома, которые строились из пластика. Проект шел успешно, но что-то помешало его полной реализации.
Так должен был выглядеть советский пластиковый дом.
Глобальная урбанизация, которая пришлась на 1961 год, вынудила правительство обдумывать решение проблемы обеспечения людей жильем. Кроме «хрущевок» тогда рассматривались и другие варианты, среди которых были и особо инновационные, которые для тех времен считались чуть ли не из ряда вон выходящие. Так, например, в Питере, который тогда именовался Ленинградом, на ул. Торжсковской появился небольшой домик на одну семью, который соорудили из пластика.
Дом из пластика, построенный в Ленинграде в 1961 году.
Тогда «железный» занавес был приоткрыт, что давало ученым возможность знакомиться с опытом зарубежных разработок и заимствовать что-то интересное. Пластмассовый дом был как-раз одним из подобных экспериментов. Над чудом архитектурного промысла активно работали инженер Л. Левинский и архитектор А. Щербенков, а сама задумка была взята у французов.
Габаритные размеры пластикового дома.
Опытный образец являл собой двухуровневое строение. Первый уровень имел площадь 6 м2 и высоту потолков 2,2м. Он был выполнен из стеклоблоков и предназначался для размещения различных коммуникаций. Второй ярус создали из 14-сантиметрового армированного пластика. Стены второго этажа были сконструированы так, что прекрасно сохраняли тепло в помещениях. Обычные окна в инновационном доме заменили органические стекла, а вместо обоев была ПВХ-пленка.
План дома.
Жилая площадь домика была вполне приличной, в районе 49 м2. Этого было достаточно, чтобы разместить в нем кухню, кладовую, санузел, гостиную и спальню. Однако несмотря на свои прелести, новинка так и не обрела своих хозяев, но только лишь потому, что строение являлось чисто экспериментальным. На протяжении трех лет ученые тщательно следили за тем, как при постоянно меняющейся погоде ведут себя стены из пластика и новые окна на практике. По итогам наблюдений, в заключении было сказано, что все прошло успешно.
Проектные чертежи пластикового дома.
Пластиковый дом мог бы стать прекрасным вариантом для всех жителей Советского союза — такое строение было недорогим, в нем можно было проживать с комфортом. Однако, чиновники пришли к выводу, что проживание в отдельных домах будет воспитывать в гражданах индивидуалистический дух, что, по их мнению, не есть хорошо. И идее не дали развития.
Пластиковая "пятиэтажка", построенная в Москве.
Но на этом попытки построить пластиковое жилье не прекратились, еще одна пришлась на Москву, где на 4-ом Вятском переулке выросла пятиэтажка с пластиковыми панелями. Однако, в 80-х строение было разобрано.
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