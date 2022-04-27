Лаконичный минимализм: стильные татуировки, выполненные в одну линию

Изящные татуировки с в стиле минимализм. Автор: Mo Ganji.
Творчество мастера татуировок Мо Ганжи (Mo Ganji) – отражение его внутреннего мира, граничащего с философией, выраженной в лаконичных формах. Животные, растения, морские волны, рыбы, человеческие лица – всё это и многое другое выполнено одной непрерывной монохромной линией в изящном стиле минимализм.
Задолго до того, как Мо стал заниматься татуировками, он долгие годы работал в сфере моды менеджером, что не приносило ему особого удовольствия. Поэтому, пересмотрев свою жизненную позицию, он полностью посвятил себя любимому делу и в настоящее время тату в стиле минимализм – основное направление его творческой деятельности. Уникальные татуировки, в которых нет ничего лишнего, привлекли к себе не только внимание, но и множество поклонников. Только на странице в Instagram у автора почти триста тысяч последователь, безустанно следящих за его новыми работами. При создании эскизов он прислушивается к внутренним ощущениям, придерживаясь свободы и независимости от постороннего мнения. По словам мастера, он ценит простые вещи, ведь создание чего-то простого – более сложная задача, чем создание сложного.
Слон. Автор: Mo Ganji.
Рыба. Автор: Mo Ganji.
Мирись, мирись и больше не дерись. Автор: Mo Ganji.
Дерево. Автор: Mo Ganji.
Ветка. Автор: Mo Ganji.
Лицо. Автор: Mo Ganji.
Сова. Автор: Mo Ganji.
Щенок и котёнок. Автор: Mo Ganji.
Фламинго. Автор: Mo Ganji.
Лев. Автор: Mo Ganji.
Лошадь. Автор: Mo Ganji.
Лица. Автор: Mo Ganji.
Медведица с медвежонком. Автор: Mo Ganji.
Волк. Автор: Mo Ganji.
Женский силуэт. Автор: Mo Ganji.
Фрида. Автор: Mo Ganji.
Влюблённые. Автор: Mo Ganji.
Рыбы. Автор: Mo Ganji.
Олень. Автор: Mo Ganji.
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