25 очень жутких заброшенных мест со всего мира

Дом на острове в Финляндии
Заброшенная церковь… и прихожане. Нидерланды
Методистская церковь, Гэри, штат Индиана, США
Заброшенный дом на воде, озеро Оберзее, Германия
Заброшенная шахтная железная дорога, Тайвань
Испытательная станция морского оружия, Махачкала
Затопленная церковь на озере Решен, Италия
Решен — это искусственный резервуар; когда его создавали — оно затопило в том числе и церковь 14 века.
Дом на дереве в викторианском стиле, Флорида, США
Заброшенный театр
«Волшебный автобус» на Аляске
В этом автобусе прожил четыре месяца путешественник Кристофер Маккэндлесс. После этого он скончался от истощения.
Коридор заброшенного здания
Шпреепарк, Берлин, Германия
Это заброшенный парк развлечений в Восточном Берлине.
Голубая спиральная лестница в европейском замке
Остров Повелья, Италия
На этот остров Наполеон Бонапарт распорядился вывозить больных чумой, чтобы изолировать их от здоровых. Позже он был использован также как изолятор для психически больных.
Заброшенная пристань
Заброшенная военная верфь Вальехо, Калифорния, США
Во время Первой и Второй мировой войны эта верфь использовалась как порт для подводных лодок, но с 1990-х гг. она заброшена и затоплена.
Заброшенный аттракцион, Чернобыль, Украина
Чернобыль был полностью покинут в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС.
Птит Сантюр, заброшенная железная дорога в Париже
Поросший травой дворец, Польша
Плавучий лес, Сидней, Австралия
Заброшенный дом в лесу
Заброшенный кинотеатр в Детройте, Мичиган, США
Церковь в Сент-Этьене, Франция
Потерпевшие крушение корабли у Бермудского треугольника
Бирюзовый канал, Венеция, Италия
Лестница в никуда, Пизмо Бич, Калифорния
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