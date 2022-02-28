Примеры посадки луковичных, которые отлично будут смотреться на любом участке

Ранние цветы привлекают яркими лепестками и разнообразной фактурой соцветий. Тюльпаны, гиацинты и нарциссы — это звезды весенних цветников, которые радуют богатой палитрой.

Луковичные растения разрастаются слабо, поэтому используя сорта с разной формой и окраской цветов, можно создавать интересные художественные композиции.







Художественный беспорядок

Цветочные островки в саду

Бордюрная посадка

Цветочная мозаика

Контейнерная посадка

Весенняя рабатка

Цветущая горка или склон

Самый простой в реализации цветник, который не требует создания грядки правильной формы или точного расположения растения каждого сорта и оттенка. Луковицы в подготовленную почву высаживаются в произвольном порядке.Чтобы заполнить пробелы между крупными растениями, можно использовать мускари, анютины глазки и другие компактные однолетники. Такая клумба — это всегда сюрприз. Распускающиеся бутоны создадут живописную картинку, в которой будут сочетаться всевозможные оттенки.Обычно клумба на участке остается статичной, меняется только количество цветов. Красиво будет смотреться яркий цветущий островок на травяной лужайке, вокруг кустарников или садовых деревьев.Растения можно использовать однотипные или сочетать несколько видов луковичных, чтобы создать одноцветную или пеструю композицию. Внутри клумбы цветы располагают вразнобой или создавая определенный геометрический узор.Эффектно смотрится яркая полоса вдоль живой изгороди или садовой дорожки. Цветочными луковичными растениями часто выделяют отдельные зоны участка. Ближе к лету они передают эстафету летним декоративным однолетникам.Бордюрную посадку может расти на одном месте несколько лет, становясь только пышнее. Пересадку рекомендуется проводить раз на 4-5 лет, чтобы растения не мельчали и не вырождались.Из луковичных растений с одинаковым периодом цветения выращивают декоративные клумбы с контрастными узорами. В качестве основы выбирают простой геометрический контур: ромб, прямоугольник или широкую полосу.Внутри цветника луковицы располагают участками правильной формы: квадратами или треугольниками. Чтобы упростить задачу, растения одного сорта высаживают группами, но без четкого соблюдения границ. В таком случае получается цветник, словно собранный из отдельных цветочных лоскутков.Луковичные культуры отлично подходят для выращивания в контейнерах. За счет того, что разные растения нужно высаживать на разную глубину. В одной емкости можно расположить 2-3 яруса луковиц, чтобы получить пышное и обильное цветение.Контейнеры используются для оформления входных зон, наземных или ярусных цветников. Для более раннего цветения луковицы высаживают в помещении еще зимой, а на улицу выносят с установлением теплой погоды.Рабатка — это цветник шириной 2-4 метра, который красиво огибает контуры ограждений, отдельных частей усадьбы или зданий. От бордюра отличается размерами и тем, что используется, как самостоятельный элемент ландшафтного дизайна.Рабатки часто используются для оформления парков и ботанических садов. Такой цветник создает впечатление бескрайнего цветочного моря, но требует достаточно большой площади.Под клумбу можно отвести зоны участка, которые непригодны для выращивания сельскохозяйственных культур. Эта идея пригодится для территории с неровностями и выраженным рельефом. На наклонных зонах красота цветов видна лучше, чем на ровном участке. Иллюзию неровностей и горок можно создать, высаживая ярусные клумбы из растений разной высоты.Луковичные цветы — это беспроигрышный и несложный вариант для выращивания. Цветник закладывают осенью, а весной он уже порадует яркими красками. Несколько лет его можно не пересаживать, поэтому уход будет достаточно простым. В подборке представлены композиции разной сложности и размера, чтобы вы легко нашли идеальный формат для своего участка.