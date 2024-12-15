Как без особых усилий привести духовку в порядок

Иногда даже самая ответственная хозяйка откладывает чистку духовки до следующего раза, зная, что потом будет гораздо сложнее справиться с налипшим жиром, а также разводами на стенках и стекле. И как бы мы не пытались оттянуть момент, рано или поздно всё-таки придётся вернуться к этому занятию. А чтобы облегчить задачу, ловите несколько эффективных советов.

1. Первый совет: мытьё духовки водой

2. Второй совет: избавьтесь от остатков еды

3. Третий совет: система самоочистки

4. Четвёртый совет: используйте специальные моющие и чистящие средства

5. Пятый совет: почистите решётки и протрите противни

6. Шестой совет: вымойте духовку снаружи

Для начала вымойте духовку водой.Прежде чем перейти к более «агрессивным» методам, на первом этапе необходимо вымыть духовку тёплой водой, уделяя особое внимание даже мельчайшим деталям внутри. Извлеките все противни и решётки. Смочите безворсовую тряпку (лучше всего использовать из микрофибры) или мочалку в тёплой воде и тщательно пройдитесь по всем поверхностям, протирая верхние, нижние и боковые стенки. Так вы не только сможете определить уровень загрязнения, а и понять, сколько понадобиться моющих средств и времени на уборку, чтобы избавиться от жира, гари и копоти.Очистите духовку от всех остатков еды и прочих загрязнений.Опять же, прежде чем переходить к основному процессу чистки, необходимо избавиться от остатков пищи, в том числе и крошек. Смочите мочалку или тряпку в тёплой воде, отожмите как следует и аккуратно уберите скопившие крошки и налипшие кусочки еды. Таким образом в разы можно облегчить задачу и не поцарапать поверхность духовки, используя моющие средства.Запустите функцию самоочистки.Большинство современных духовок оснащены системой самоочистки, благодаря которой можно поддерживать чистоту внутри духового шкафа. Зачастую эта функция снабжена высокой температурой или подачей пара. Таким образом, налипшие на стенки остатки пищи, жир, а также скопившие в труднодоступных местах крошки расщепляются и их гораздо проще убрать тряпкой, нежели пытаться соскрести.Подбирайте для чистки духовки специально предназначенные средства.Чтобы привести духовку в порядок, нужно использовать специальные чистящие или моющие средства. Как правило, большинство из них без запаха или имеют едва слышную отдушку. Ко всему прочему, такие средства не сильно пенятся, что очень хорошо, поскольку избавиться от пены в духовке не так-то просто. Прежде чем перейти к уборке, наденьте защитные перчатки, соберите волосы и аккуратно распылите средство внутри духового шкафа, уделяя особое внимание нижним, верхним и боковым стенкам, внутренней стороне дверцы и труднодоступным местам. Слегка вспенить тряпкой или мочалкой и оставьте на время, указанное в инструкции на этикетке. После соберите остатки (расщеплённого жира, гари и прочих загрязнений) полувлажной тряпкой. Затем тщательно вымойте тёплой водой без дополнительно моющего средства. Протрите сухой тряпкой (также можно использовать бумажные полотенца). Оставьте дверцу открытой на пару часов. Таким образом духовка не только успеет как следует просохнуть, а выветриться (уйдут все посторонние запахи, в том числе и моющих средств).Приведите в порядок решётки и противни.Когда духовой шкаф внутри вымыт и вычищен, можно переходить к чистке решёток и противней, поскольку они так же имеют свойство накапливать остатки жира и других загрязнений. Для этого смочите тряпку в воде и пройдитесь по всем поверхностям противня (как с внешней, так и с внутренней). Если на нём по какой-то причине остались пятна и разводы – используйте щадящее чистящее средство. Обязательно выбирайте то, которое подходит для металлических изделий. Теперь переходим к чистке противней. Чтобы избавиться от налипшего жира и гари, используйте старую зубную щётку. Ею удобно наносите не только средство в труднодоступные места и вычищать остатки еды и загрязнений между прутьев. Распределите средство по поверхности решётки, хорошенько вспеньте и оставьте на некоторое время (до тех пор, пока жир и прочие загрязнения не расщепляться). После переходите к смывке. Делать это нужно в ванной, смывая с душа потоком тёплой воду. Затем решётки вытираются безворсовыми тряпками и как следует просушиваются. И только после всего этого возвращаются на место в духовку вместе с противнями.Обязательно вымойте духовку снаружи.Духовка должна сиять чистотой не только внутри, а и снаружи, поскольку остатки пищи накапливаются не только на внутренней стенке дверцы, а и в зазорах между ней, а также на внешней стороне и даже между двух стёкол. Избавиться от загрязнений можно с помощью специальных моющих средств и длинной тонкой щётки, которая легко войдёт в промежуток между стёклами. Таким образом можно будет избавиться не только от потёков внутри стекольных стенок, а и убрать остатки скопившегося жира и грязи. Распылите средство на внешнюю сторону стекла и немного между стёклами. Аккуратно потрите и вспеньте. Если у вас нет подходящей щётки, возьмите тонкую безворсовую тряпку, смочите её в чистящем средстве. Аккуратно пропустите между двух стёкол и с помощью спицы или другой длинной палочки распределите внутри, легонько потирая. Оставьте на несколько минут, позволив средству расщепить налипшую грязь. В это время займитесь внешней стороной дверцы. Нанесите специально средство для удаления жировых загрязнений, потрите и оставьте на полчаса-час. Затем уберите остатки влажной тряпкой, смойте чистой водой. Всё то же самое проделайте с межстекольным пространством и междверными зазорами (уплотнительные резинки и т.д.). Вытрите на сухо и просушите.А чтобы в следующий раз не пришлось тратить уйму времени на приведение духового шкафа в порядок, делайте всё своевременно, не откладывая на потом.