10 странных медицинских практик из прошлого, которые, к счастью, были заброшены

Самые необычные медицинские практики из прошлого.
В древних культурах практиковались самые различные методы врачевания. Одни со временем легли в основу современных медицинских стандартов, а другие – были настолько странными и даже опасными, что остаётся только радоваться, что они больше не используются. В нашем обзоре 10-ка забытых медицинских практик из прошлого.
1. Прорезание зубов, Франция
Прорезание зубов.
Когда у ребенка начинают расти зубы, то говорят, что они прорезаются. Этот термин произошел из медицинской практики, возникшей в Франции в 16 веке. Когда у ребёнка начинали резаться зубы, врачи скальпелем нарезали ткань десны над зубами, чтобы позволить им "легче выйти". Изначально подобная практика зародилась во Франции, но в конечном итоге распространилась по всей Европе и Соединенным Штатам. Стоит ли говорить о том, сколько детей умерли от прорезания зубов из-за отсутствия стерильных инструментов и травм десен.
2. Паста из мышей, Египет
Паста из мышей.
В Древнем Египте многие люди, которые страдали от кариеса или болей в ухе, считали, что для них панацеей могут стать мыши. Зубная боль была особенно распространена в Египте из-за того, что в еде очень часто попадался песок. Из-за зернистости песок часто стирал эмаль с зубов, обнажая нервы и кровеносные сосуды. По какой-то причине египтяне решили, что мертвые и разлагающиеся мыши являются эффективным средством для решения этой проблемы.
Мертвых мышей давили и перетирали до пастообразного состояния, а затем прикладывали эту пасту к пострадавшей области. В случае серьезной зубной боли непосредственно к зубу прикладывали целую мертвую мышь. Была только одна проблема - прикладывание гниющей ткани к нервам и кровеносным сосудам могло превратить зубную боль в полномасштабную инфекцию.
3. Употребление глины, Греция
Употребление глины.
В Древней Греции часто употребляли в пищу определенный тип глины (terra sigillata), который встречается на греческом острове Лемнос. Эта глина продавалась в качестве медицинского средства от проблем с желудком и диареи. Несмотря на то, что некоторые люди по-прежнему употребляют глину и сегодня, большинство не признает это полезным с медицинской точки зрения. Глина, которую находили на острове Лемнос, содержит каолин и бентонит. Эти два элемента используются в современных лекарственных препаратах для лечения пациентов, страдающих от диареи. О пользе употребления этой глины писал еще Гиппократ. Как выяснилось, самый известный классический врач был прав.
4. Возмездие или компенсация, Месопотамия
Возмездие или компенсация.
В Месопотамии около 1700 г. до н.э., царь Хаммурапи создал кодекс законов, некоторые из которых стали известны как "око за око и зуб за зуб". Когда хирург выполнял успешную операцию, его награждали определенной суммой денег, которая зависела от положения пациента в обществе. Неудачная операция могла привести хирурга к потере руки. В древней Месопотамии были несколько типов врачей.
Ашипу или колдуны диагностировали болезни пациентов и определяли, какие злые духи обитают в них. Затем они либо назначали заклинания или чары, чтобы изгнать злого духа, либо направляли пациента к асу (врачу). Асу в основном применяли растительные лекарственные средства. Учитывая суровые наказания, которые подразумевал Кодекс Хаммурапи, асу предпочитали использовать гомеопатию, а не скальпель.
5. Лечение экскрементами, Египет
Лечение экскрементами.
Древние египтяне часто практиковали втирание навоза различных животных в раны или воспаленные области. Кроме того, смесь навоза и других ингредиентов употребляли внутрь для лечения множества болезней. Навоз свиней, ослов, ящериц и даже детей использовали в качестве ингредиента в различных лекарственных мазях на протяжении всей истории древнего Египта.
Врачи пытались добиться появления гноя, который по их мнению, оказывал положительный терапевтический эффект при лечении инфекции. Сегодня люди, к счастью, уже знают, что гной является лишь признаком инфекции.
6. Частичное удаление языка, Европа
Частичное удаление языка.
Резекция половины языка или гемиглоссэктомия - медицинская процедура, которая включает в себя удаление части языка. Сегодня ее делают пациентам, которые страдают от таких заболеваний, как рак ротовой полости. В плане удаления злокачественной раковой ткани процедура достаточно эффективна, но она приводит к видимой деформации языка. К сожалению пациентов в 18 - 19 веках в Европе, это лечение было направлено не на борьбу с раком, а являлось средством коррекции заикания. Врачи считали, чтобы лучшим способом вылечить заикание является отрезание половины языка. Многие пациенты умерли от инфекции и потери крови.
7. Табак, Северная Америка
Табак.
В индейских обществах табак считался одним из лучших лекарственных средств против любой болезни: от зубной боли до туберкулеза. Листья табака курили, ели и втирали в кожу. А в 19 веке врачи считали, что растение способно вылечить такие заболевания, как стригущий лишай, запор, грыжа и различные инфекции при приеме внутрь или ректально. Сегодня врачи знают, что никотин и табак вредные, хотя стоит отметить, что у индейцев табак был чистым, а сегодня в сигаретах он пропитан множеством химикатов.
8. Мазь из личинок, аборигены Австралии
Мазь из личинок.
Древние австралийские аборигены измельчали личинки моли (Endoxyla leucomochla) и использовали их в качестве мази при повреждениях кожи и ранах. Подобная паста из измельченных червей втиралась в любой порез или царапину. Что самое интересное, она реально помогали заживлению, поскольку после втирания мази сверху накладывали плотную повязку, которая не пропускала воздух и бактерии. Сегодня личинки моли не используются в лечебных целях, как это было раньше, а употребляются в пищу современными аборигенами.
9. Повторное раздражение, по всему миру
Повторное раздражение.
Когда человек чешется, он по сути отвлекается от зуда, создавая новый раздражитель. В древней медицинской практике подобное отвлекающее раздражение было гораздо более жутким. Если кто-то получал рану, ее ежедневно бередили, заливая внутрь различные отвары в надежде, что новый раздражитель поможет избавить больного от старого.
В современной медицинской практике к подобным методам можно отнести иглоукалывание. Сторонники этой процедуры утверждают, что иглы могут стимулировать высвобождение природных болеутоляющих химических веществ, расслабить напряженные мышцы или ингибировать боль.
10. Кастрация, Ассирия и Вавилон
Кастрация.
Кастрация не была обычной медицинской практикой ассирийцев и вавилонян. Как правило, удаление яичек выполнялось врачом по целому ряду причин, в основном чтобы позволить мужчинам работать в гареме. Этот процесс не всегда был добровольным. В отличие от гаремов в Турции, где удаляли пенис и яички, ассирийцы и вавилоняне удаляли только яички. Иногда их даже не удаляли, а повреждали таким образом, чтобы уничтожить функцию семенных протоков. Кастрации проводилась врачами только в крайнем случае и почти всегда для создания евнуха.
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