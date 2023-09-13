8 товаров, которые стоит обходить стороной, даже если их продают по хорошей скидке

Скидки и акции в магазинах заставляют клиентов совершать необдуманные поступки – они покупают даже те товары, которые в обычный день обошли бы стороной. Но ведь низкие цены и так и манят!
1. Косметика и парфюмерия
Нужно тщательно проверять косметику в магазине. / Фото: inetin-magaz.ru
Покупка парфюма и бьюти-продуктов по акции не всегда является выгодным вариантом. Продавцы могут снижать цены из-за истекающего срока годности, вскрытой упаковки, делать скидки на возвратные товары, которыми уже пользовались (правда, об этом нюансе вам никто не скажет). Использование такой косметики может быть вредно для кожи и здоровья в целом.
Кроме того, большая скидка может означать, что перед вами подделка. Опасность такой продукции заключается не только в отсутствии заявленного производителем эффекта, но также и в компонентах более низкого качества, которые могут вызвать раздражение и аллергию.
Именно поэтому перед тем, как покупать бьюти-товары, следует внимательно осмотреть их: проверить срок годности, посмотреть, что упаковка не вскрыта, предварительно узнать, как можно проверить косметику и парфюмерию на подлинность. Так вы сможете уберечь себя от неприятных сюрпризов.
2. Мягкие сыры
Французский мягкий сыр камамбер. / Фото: vse-svoe.ru
Если вы видите большие скидки на мягкие сыры, например, 70 или 80 процентов – это повод насторожиться. Бри, рокфор, камамбер и прочие продукты из этой серии являются потенциальными рассадниками бактерий, которые вызывают различные заболевания, например, сальмонеллез, листериоз и пр. В зоне риска находятся люди со слабым иммунитетом, маленькие дети и беременные женщины, у которых организм является очень уязвимым. Кроме того, в состав мягких сыров может входить плесень с токсинами, которая способна вызвать как отравление, так и аллергическую реакцию.
Также не стоит забывать, что если в магазине не соблюдали условия хранения продукта (он должен лежать в холодильнике при температуре не выше 5-8 градусов), со временем он начнет портиться. В отличие от твердых сыров, которые практически не содержат влагу, мягкие более подвержены негативному влиянию повышенной температуры.
3. Нарезанные фрукты
Нарезанные фрукты имеют небольшой срок годности. / Фото: mnogoblock.ru
Есть несколько причин, по которым покупка нарезанных фруктов является плохо идеей. Самая первая и очевидная – короткий срок годности. Вспомните, как быстро темнеют яблоки, груши, бананы и прочие продукты после нарезки – это происходит из-за окисления при контакте с воздухом. Следующая причина заключается в том, что при нарезке фрукты подвергаются механическому воздействию, что в большинстве случаев приводит к ухудшению их качества. Также измельченные продукты быстрее воду, а вместе с ней и водорастворимые витамины, в частности, В и С.
Гораздо полезнее будет купить целые фрукты и нарезать их уже непосредственно перед употреблением. Да, возможно, у вас не получится сделать это так красиво, как делают на слайсере в магазине, зато вы будете уверены в качестве и вкусе продуктов.
4. Помятые банки с консервами
На банках не должно быть вмятин. / Фото: fb.ru
Еще один товар, который следует обходить стороной в магазине, даже если цена сильно привлекает – это помятые банки с консервированными продуктами. Во-первых, при падении или неправильной транспортировке тара могла повредиться и утратить свою герметичность, что чревато попаданием внутрь воздуха и бактерий. Иногда это может привести к обычному отравлению, а иногда еда из помятой банки способна вызвать даже ботулизм, характеризующийся тяжелым поражением нервной системы.
Несмотря на редкость данного заболевания, люди, работающие в сфере пищевой промышлености, очень серьезно относятся к риску ботулизма и делают все для того, чтобы предотвратить его. Например, если во время проверки в нью-йоркских ресторанах обнаружат банки с вмятинами, их рейтинг существенно снизится.
Чтобы не навредить своему здоровью, внимательно проверяйте консервацию. Если на банке совсем небольшая вмятина и в остальном она выглядит нормально, скорее всего, продукт является безопасным, и его можно употреблять без страха.
5. Салаты и зелень в пакетах или коробках
Такая зелень может быть несвежей. / Фото: etiketkashop.ru
Зелень в целом лучше покупать на рынке, где есть возможность осмотреть ее со всех сторон и взять действительно свежий экземпляр. Что же касается продукции в пакетах, представленной в супермаркетах, то она, как минимум, менее полезна и питательна, а как максимум, включает в себя различные консерванты и добавки, которые производители используют для продления свежести. Кроме того, когда салаты режут и фасуют в заводских условиях, есть риск попадания вредных микроорганизмов на поверхность листьев. Если упаковка будет нарушена, бактерии станут размножаться, что впоследствии может привести к различным инфекциям пищеварительной системы.
6. Авокадо
Нужно немного сжать авокадо, чтобы проверить спелость. / Фото: za-pokupkoi.ru
Авокадо, которое продается с очень хорошей скидкой, скорее всего, уже начало портиться. Также низкая цена может говорить о несоответствии стандартам качества, например, есть внешние дефекты, которые отражаются непосредственно на вкусе (кислота, прогорклость и прочее).
Чтобы проверить, насколько спелым и качественным является авокадо, аккуратно сожмите его ладонью. Главное – не давите сильно пальцами, чтобы ненароком не повредить мякоть. Если плод твердый как камень – он не дозрел. Если слегка сжимается – готов к употреблению. Если же после проведенных манипуляций на авокадо остались вмятины, значит, оно перезревшее и сгодится только для приготовления пюре и прочих блюд, где нужен мягкий фрукт.
7. Одежда не по размеру
Тесные джинсы подчеркивают недостатки фигуры. / Фото: manikyres.ru
Пожалуй, больше чем продукты по сниженной цене, мы любим только одежду по скидке. Вот только продавцы редко выставляют на распродажу вещи хорошего качества. Чаще всего на стойку попадают изделия с дефектами, поэтому во время примерки необходимо тщательно осматривать одежду.
Также не стоит покупать вещи, которые не подходят вам по размеру. Да, вы думаете, что к лету похудеете, и платье, брюки либо топ идеально сядут по фигуре, но, как показывает практика, этого не произойдет. В результате одежда так и будет лежать на дальней полке шкафа в ожидании своего «звездного часа».
Советуем вместо пяти вещей по низкой цене, подчеркивающих недостатки фигуры, купить два изделия по фулпрайсу, в которых вы будете чувствовать себя богинями. Предметы гардероба должны работать на вас: повышать самооценку, придавать уверенность, делать вас стильными и привлекательными. И пусть их будет меньше, зато каждая вещь будет стопроцентным попаданием.
8. Замороженные продукты
Качество замороженных продуктов сложно определить. / Фото: imddsnip.ru
Самый большой минус замороженных продуктов состоит в том, что очень сложно определить их качество: внешний вид «искаженный», запаха не слышно. Поэтому здесь очень важна ваша внимательность. Перед тем, как положить упаковку котлет, вареников или овощей в свою корзину, тщательно осмотрите коробку со всех сторон. Если на ней есть пятна, признаки протечки, вмятины, есть вероятность, что продукт разморозили, а потом снова заморозили. Этого делать категорически нельзя, ведь есть риск увеличить количество бактерий в продукте.
Дело в том, что при замораживании вредные микроорганизмы не умирают, а просто на время останавливают свой рост и размножение. Если же целостность упаковки нарушена, бактерии могут проникнуть внутрь и продолжить размножаться.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии