8 товаров, которые стоит обходить стороной, даже если их продают по хорошей скидке

1. Косметика и парфюмерия

Нужно тщательно проверять косметику в магазине. / Фото: inetin-magaz.ru

2. Мягкие сыры

Французский мягкий сыр камамбер. / Фото: vse-svoe.ru

3. Нарезанные фрукты

Нарезанные фрукты имеют небольшой срок годности. / Фото: mnogoblock.ru

4. Помятые банки с консервами

На банках не должно быть вмятин. / Фото: fb.ru

5. Салаты и зелень в пакетах или коробках

Такая зелень может быть несвежей. / Фото: etiketkashop.ru

6. Авокадо

Нужно немного сжать авокадо, чтобы проверить спелость. / Фото: za-pokupkoi.ru

7. Одежда не по размеру

Тесные джинсы подчеркивают недостатки фигуры. / Фото: manikyres.ru

8. Замороженные продукты

Качество замороженных продуктов сложно определить. / Фото: imddsnip.ru