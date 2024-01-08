Советы для садоводов и огородников

Есть ли какой-то смысл в дорогих фитолампах, столь разрекламированных садоводам и огородникам? Безусловно, подсветка нужна многим растениям, в том числе рассаде весной и комнатным цветам зимой.

Но стоит ли тратиться на распиаренные фитолампы? Поговорим об этом подробнее чуть ниже.







Фитолампа vs Простая белая лампочка

Если сравнить эффективность относительно недорогой фитолампы и простой белой лампочки, то окажется, что первая скорее напоминает гирлянду на ёлку, чем досветку для растения. Свет она выдаёт в 1,5-2 раза хуже самой простой, даже люминесцентной лампы. Безусловно, под фитолампой растение будет развиваться лучше, чем без неё, но то же самое можно сказать и о любой лампочке вообще.При той же самой мощности осветить белой лампой можно в 2-3 раза больше растений, чем фитолампой. При этом стоимость последней также в 2-3 раза выше (а то и в 5-10!), чем простой, всеми знакомой лампочки.Также фитолампы нельзя назвать универсальными. К примеру, популярный биколор подходит для детерминантных помидоров (куст получается низким и толстым), но если вы также выращиваете обычный перец или огурец, то для них эта лампа (довольно дорогая!) уже не является эффективной (слишком медленное развитие). Пример — на фото ниже. Слева — перец, выращенный под фитолампой, справа — под обычной белой лампой. Желтизна на листьях появилась лишь вследствие слишком быстрого роста (хозяин не успел пересадить в горшок большего размера; растение чересчур разрослось и начало брать питание из листьев). Возраст перцев одинаковый. Выводы, как говорится, каждый делает сам для себя.Чтобы обыкновенная белая лампа была эффективнее, с неё нужно снять защитный рассеивающий колпачок. Делается это легко: нужно поддеть колпак канцелярским ножом по всему периметру и аккуратно вытащить. Общий принцип такой: для помидоров лучше всего подходит холодный белый свет 6500К, для перцев (и комнатных цветов) — 3500-4000К и тёплый свет. Универсальная лампа — с тёплым светом. Чтобы помидоры не вытягивались, просто повесьте больше ламп.У обычной современной лампы много маленьких диодов, запитанных током — благодаря этому её эффективность высокая. Если цоколь e27, то лучше выбирать лампу до 12 Вт (низкая вероятность, что быстро сгорит). Для более мощных ламп (от 20 Вт) требуется дополнительное охлаждение. Также для досветки рассады прекрасно подойдёт обычный линейный светильник, а не дорогая распиаренная фитолампа. Попробуйте досвечивать простой лампой — результаты увидите сами.