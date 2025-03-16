5 расхожих фраз от «токсичных позитивщиков», которые не вселяют оптимизм, а наносят психотравму

Термина «токсичная позитивность» не существует пока официально в психологии и психотерапии. Однако сталкиваемся мы с ним довольно часто. Быть позитивным - новомодный тренд. Но иногда носители этого образа мысли выступают искажателями истины, полагающими, что ничто негативное не имеет права быть. В данном материале мы рассмотрим 5 наиболее ранящих фраз из этого разряда.
1. «Забей, всё пройдёт!»
О том, что не надо грустить, мы хотели бы слышать лишь от котиков. / Фото: stihi.ru
Правильная фраза поддержки: «Да, дела пока что так себе у тебя. Давай поговорим об этом. А если не хочешь, то, может, чем-то отвлеченным займёмся?»
Одна из причин процветания моды на токсичную позитивность кроется в том, в современном обществе оптимизм признается благом, а пессимизм критикуется. На уровне зомбирования нездоровыми позитивщиками продвигается мысль о том, что умение побороть в себе негативные эмоции - черта сильной личности. Но если вы в режиме 24/7 постоянно будете пробовать врать себе, что у вас всё хорошо, когда это на самом деле не так, то результатом, скорее всего, будет невроз.
2. «Не плачь, только хуже себе сделаешь!»
Почему нельзя плакать, если больно?! / Фото: oz.by
Правильная фраза поддержки: «Плакать - совершенно нормально. Мы же просто люди! А могу я тебя обнять?»
Вспомним старую как мир и абсолютно верную доктрину о том, что мужчины в среднем живут меньше женщин, потому что патриархальным обществом научены держать эмоции в себе. Слёзы - нормальная реакция на стресс. Совершенно незазорно плакать, если вам плохо. После слёз наступает стадия облегчения. Речь сейчас идёт о здоровых слезах, а не об инфантильной истеричности, разумеется. Слёзы, кстати, помогают при панической атаке. Поэтому если вы хотите помочь собеседнику, переживающему стресс, дайте ему немного поплакать, обнимите его, если он позволил, а затем мягко смодерируйте ситуацию так, чтобы собеседник переключился на что-то другое.
3. «У других всё намного хуже!»
Например, в Африке голодают миллионы людей... / Фото: golosislama.com
Правильная фраза поддержки: «Помни, что ты не одна/один. Я готов/готова тебя поддержать.»
Разумеется, есть миллионы людей на планете, которым сейчас намного хуже, чем тому, кто поделился с вами своей проблемой. У кого-то нет руки или ноги, кто-то инвалид в коляске, кто-то умрет через месяц от онкологии, кто-то голодает в стране третьего мира. Но разве данный факт умаляет проблемы вашего собеседника? Следует решительно оставить в прошлом фразу о том, что кому-то там хуже, и поддержать вашего собеседника в его печали, поговорить с ним, как минимум, выслушать, как максимум, чем-то помочь.
4. «Улыбнись и думай только о хорошем!»
Какое-то зомбирование... / Фото: kartinki-vernisazh.ru
Правильная фраза поддержки: «Грустить и печалиться - нормальная реакция человека с высоким интеллектом. Я могу как-то тебе помочь?»
Излучать позитив сейчас считается невообразимо модным, потому что это заставляет людей казаться более адаптированными, создает иллюзию, что у них всё под контролем, и, как следствие, делает их более популярными среди сверстников. Но стресс - гарант развития гармоничной личности. Нарочитого позитивщика человек с высоким интеллектом чует за версту. Поэтому только поддержка близкого человека, испытывавшего печаль, является гуманным поведением.
5. «Другие даже не обратили бы внимания на такой пустяк!»
(с) Джаред Лето. / Фото: pinterest.com
Правильная фраза поддержки: «Для меня важны твои эмоциональные состояния, я буду поддерживать тебя в любом случае, нам нужно разобраться, почему тебя это так беспокоит.»
Великий философ экзистенциализма (философского течения, акцентирующего своё внимание на уникальности бытия отдельного человека) Жан-Поль Сартр является автором доктрины «ад - это другие». То есть остальные люди, не ты. Когда ты находишься наедине с собой, твоему психологическому здоровью ничто не угрожает. Но как только кто-то ещё начинает выражать тебе свою точку зрения, тебе может быть нанесена травма. Поэтому совершенно неважно, что другие/собеседник/большинство думают по вопросу, который беспокоит конкретно тебя. Если тебе больно, то есть на то твоя личная причина. И важно поддержать собеседника, чья боль - индивидуальна и не может на сто процентов точно повториться в полной мере с другим жителем планеты.
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