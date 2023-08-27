В Баварии откопали 3000-летний меч, который блестит как новенький

Невероятные археологические находки, которым не одна тысяча лет, порой случаются не только в богатых на древние артефакты странах, которые чаще всего упоминаются в таких новостях. В Германии, например, тоже случается немало удивительных открытий. На днях научное сообщество потрясла очередная новость от местных археологов: в Баварии обнаружили 3000-летний меч, который блестит как новенький. Уже доказано, что это не новодел: находке именно 30 веков.
Где и как нашли меч
О невероятном артефакте, обнаруженном археологами, официально сообщило Баварское государственное управление по охране исторических памятников. Археологи проводили раскопки в старинном городке Нердлингене, расположенном между городами Нюрнберг и Штутгарт. Раскапывая древнюю могилу, в которой были похоронены трое человек, археологи увидели между этими останками большой меч. Он был в очень хорошем состоянии и даже практически блестел. Видимо, один из погребенных был воином и поэтому вместе с ним в могилу положили его оружие.
Город Нердлинген имеет богатую историю и на его территории в разные века неоднократно проходили сражения (о чем свидетельствует окружающая его внушительная оборонительная стена с бойницами). Так, например, город помнит баталии 30-летней войны, которая в XVII веке охватила ряд европейских стран. Нердлинген был местом двух сражений– в 1634 и в 1645 годах.
Старинный город пережил не одно сражение.
Однако обнаружение воинского меча было бы вполне логичным и не вызвало бы столь большой сенсации в научном мире, если бы он датировался Средними веками или хотя бы первыми столетиями нашей эры. Но все дело в том, что, как показала экспертиза, этому оружию не менее, а, скорее всего, более трех тысяч лет. Тип меча, к которому принадлежит найденное оружие, по данных историков, был очень распространён в те времена на территории, которая теперь относится к северной и южной части Германии.
Меч был изготовлен ориентировочно в XIV в. до нашей эры, то есть в бронзовом веке, и такие находки (тем более, в столь хорошей сохранности) в мире крайне редки.
Редкая находка такого возраста.
Руководитель Баварского государственного управления по охране исторических памятников, немецкий профессор Матиас Пфейл пояснил, что меч и само найденное древнее захоронение в ближайшее время будут дополнительно исследованы, что даст археологам возможность более точно классифицировать уникальную находку. Но уже сейчас можно сказать, что столь прекрасное состояние меча удивляет. Отлично видны и геометрические узоры, и инкрустация.
Орнамент выполнен с помощью вставки и штамповки. Рукоятка меча – восьмиугольная, что в ту эпоху было распространено, причем оружие изготовлено непростым способом: сначала был отлит клинок, и уже после этого на него сверху была «насажена» рукоять. Такой способ называют накладным литьём.
Исходя из внешнего вида меча ученые пришли к выводу, что он был настоящим, а не декоративным оружием и его неоднократно использовали.
Сохранность меча поразила археологов.
По поводу троих людей, останки которых были захоронены в данной могиле, известно немного. Это были мужчина, женщина и юноша и их тела были захоронены последовательно один за другим. Вместе с ними в могиле лежал богатый бронзовый инвентарь. Пока неясно, были эти люди одной семьей или при жизни их ничто не связывало.
Интересно, что меч был найден в курганах, которые уже вскрывали ранее: в XIX веке. Правда, в те времена к артефактам относились не столь внимательно и бережно.
Как он сохранился и кому принадлежал
Как только в научном сообществе стало известно о мече и в интернете были опубликованы его фотографии, некоторые скептики сразу заявили, что это фальсификация. Мол, не может столь древний артефакт так прекрасно сохраниться. Однако специалисты по древностям считают, что такое вполне возможно. По их мнению, важную роль сыграл влажный грунт в этой местности, который предохранял меч от контакта с кислородом.
Эксперты обращают внимание на то, что найденные рядом с мечом бронзовые наконечники стрел так же хорошо сохранились и тоже почти блестят.
Меч выполнен весьма сложным способом. Кстати, рядом можно заметить наконечник от стрелы.
Представителю какого народа мог принадлежать этот грозный предмет? Это еще предстоит выяснить историкам, и в научном мире с нетерпением ждут продолжения данной истории. На территории современной Германии несколько тысячелетий назад жило множество племен и народностей.
Вообще же люди селились тут ещё задолго до того периода, когда жил хозяин данного меча. Археологи не раз находили в Германии и намного более древние предметы. Примеры древнейшего бесспорного фигуративного искусства – 40 000-летняя статуэтка Левенменша (человека-льва) и примерно того же периода флейта, которые ученые относят к ориньякской культуре.
Человек-Лев из Хохленштайн-Штаделя. Костяная флейта из Гейсенклостерле. Ориньякская культура
На месте этого живописного городка с архитектурой XIV-XVI вв. люди жили несколько тысячелетий назад.
Если же говорить о том периоде, когда жили погребенные в вышеупомянутом кургане люди, то 4500 лет назад на территорию современной Европы прибыли индоевропейцы. Это произошло в ходе их массовой миграции. В последующие века тут жили в основном охотники-собиратели. Однако серьёзные баталии случались в этих краях уже тогда: 3-4 тыс. лет назад. Более точные данные, мы надеемся, скоро поступят.
Так выглядела битва в XIV веке до н.э. в этих краях.
История знает немало археологических чудес, и это не только артефакты, но и сами места, в которых их находят. В целом же останки древних людей, их одежда и предметы быта могут многое рассказать о жизни наших далёких предков.
Текст: Анна Белова
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