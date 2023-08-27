В Баварии откопали 3000-летний меч, который блестит как новенький

Где и как нашли меч

Старинный город пережил не одно сражение.

Редкая находка такого возраста.

Сохранность меча поразила археологов.

Как он сохранился и кому принадлежал

Меч выполнен весьма сложным способом. Кстати, рядом можно заметить наконечник от стрелы.

Человек-Лев из Хохленштайн-Штаделя. Костяная флейта из Гейсенклостерле. Ориньякская культура

На месте этого живописного городка с архитектурой XIV-XVI вв. люди жили несколько тысячелетий назад.

Так выглядела битва в XIV веке до н.э. в этих краях.