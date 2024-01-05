6 архитектурных чудес света, которые создали женщины, но история об этом забыла

1. Замок Шенонсо, Франция

Замок Шенонсо.

Проектом занималась Кэтрин Брисонне.

Захудалая усальба была превращена в роскошное поместье с прекрасным замком.

Шенонсо действительно заставляет помнить о Кэтрин.

2. Вилла Бенедетти, Рим, Италия

Проект виллы Бенедетти.

Гравюра, где видна сбоку вилла Бенедетти до разрушения.

Всё, что осталось от виллы сегодня.

3. Отель Лафайет, Буффало, Нью-Йорк

Луиза Бланшар Бетьюн.

Отель Лафайет.

Здание и сегодня функционирует, как отель.

4. Замок Херста, Сан-Симеон, Калифорния

Джулия Морган.

Роскошная резиденция Херста в Калифорнии - результат трёх десятков лет кропотливого труда Джулии Морган.

Замок Херста стал самым знаменитым творением Джулии Морган.

Результат трудов Джулии Морган превзошёл все самые смелые ожидания.

Все предметы искусства, которые приобретал Херст для замка, Джулия Морган контролировала, а иногда и подбирала лично.

Сегодня замок Херста - это музей.

5. Королевский Шекспировский театр, Стратфорд-на-Эйвоне, Англия

Элизабет Скотт и готовый проект её театра.

Женщина победила в архитектурном конкурсе больше семи десятков мужчин-архитекторов.

Театр работает и поныне.

6. Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж, Франция

Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже.

В здании охотно проводят экскурсии .