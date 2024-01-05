6 архитектурных чудес света, которые создали женщины, но история об этом забыла

Многие знают, что были знаменитые женщины-художницы, скульпторы. Только по непонятным причинам имена женщин-архитекторов стёрты со страниц истории. Иногда даже их проекты приписывались мужчинам. Неразбериха в документах, исторических текстах и сознательная маскировка авторства сделали своё чёрное дело. Благодаря женщинам-первопроходцам в этой сфере, которые некогда сломали стереотипы, барьеры и бросили вызов всем нормам общества, другие дамы сегодня могут творить. Прочтите о первых женщинах-архитекторах в истории, которые создали шесть архитектурных чудес.
1. Замок Шенонсо, Франция
Замок Шенонсо.
Во французской долине Луары есть замок под названием Шенонсо. Это безмерно впечатляющее архитектурное творение расположено на берегах реки Шер. Некогда на этом месте была лишь захудалая усадьба и мельница. В 1513 году её купили супруги Брисонне. Мужу Томасу нужно было надолго покинуть эти края и руководить реконструкцией поместья осталась жена Кэтрин.
Проектом занималась Кэтрин Брисонне.
Захудалая усальба была превращена в роскошное поместье с прекрасным замком.
Женщина с величайшим энтузиазмом погрузилась в разработку и реализацию проекта. Результатом и стал великолепный замок Шенонсо. Наиболее он знаменит инновацией того времени — прямой лестницей, ведь тогда строили лишь винтовые. Окружающий ландшафт тоже был приведён в порядок. Мадам Брисонне невероятно гордилась своей работой. В свидетельство об этом она приказала повесить над воротами табличку, на которой было написано: «S'il vient à point, me souviendra» или «Если он будет построен, обо мне будут помнить».
Шенонсо действительно заставляет помнить о Кэтрин.
2. Вилла Бенедетти, Рим, Италия
Вилла Бенедетти явилась проектом первой итальянки, которая смогла стать архитектором. Кроме того, это была первая известная историкам женщина-архитектор. Принадлежал проект первому профессиональному архитектору женского пола Плаутелле Бриччи. Владельца земли, где было возведено здание виллы по проекту Бриччи, звали Эльпидио Бенедетти. Он был братом учителя рисования Плаутеллы. Она была известной художницей, но потом поняла, что истинное её призвание — это архитектура.
Проект виллы Бенедетти.
Первым её заказом стала вилла Бенедетти. Она спроектировала её в барочном стиле. Дом походил на корабль. Стены его были плавно изогнутыми. Венчали всё это великолепие роскошные лоджии и изящная лепнина. Интерьер был украшен роскошными фресками. Многие из них написала сама Плаутелла. После окончания строительства в 1677 году в документах значилось имя брата Бриччи, как автора. Несмотря на то, что женщина была официально архитектором, признание этого факта выходило за рамки тогдашних общепринятых социальных норм.
Гравюра, где видна сбоку вилла Бенедетти до разрушения.
К сожалению, в середине 19 века вилла была практически полностью разрушена. Французские солдаты осаждали Рим. Сегодня от былого блеска осталось крайне мало. Небольшой особняк из трёх этажей. В настоящее время он принадлежит Grande Oriente d'Italia. Там располагается национальная штаб-квартира итальянской масонской ложи.
Всё, что осталось от виллы сегодня.
3. Отель Лафайет, Буффало, Нью-Йорк
Первой женщиной-архитектором в Соединённых Штатах была Луиза Бланшар Бетьюн. Она была очень талантливой и с этом нельзя было не считаться. В 1893 году в Чикаго строительный отдел Всемирной Колумбийской выставки объявил конкурс на проектирование одного из зданий в городе. Сначала Луиза охотно согласилась, но потом узнала одну невероятно унизительную деталь. Если победит проект, автор которого мужчина, то приз составит 10 тысяч долларов США. Если же победу одержит женщина-архитектор, то призовые почему-то будут равняться всего 1 тысяче долларов США.
Луиза Бланшар Бетьюн.
Отель Лафайет.
Бетьюн стала активно добиваться того, что женщины должны получать за свою работу столько же, сколько мужчины. Спустя 10 лет ей удалось добиться успеха. В 1904 году было завершено строительство её детища - отеля Лафайет (Lafayette) в Буффало, штат Нью-Йорк. Это здание из красного кирпича и белой терракоты было спроектировано Луизой в стиле французского ренессанса. Там было 225 номеров. В каждом из них был городской телефон. Более того, отель был оснащён горячим и холодным водоснабжением — для тех времён это было экзотическое новшество. Работает заведение по сей день. Чуть больше десятка лет назад его внесли в Национальный реестр исторических мест.
Здание и сегодня функционирует, как отель.
4. Замок Херста, Сан-Симеон, Калифорния
Авторству архитектора Джулии Морган принадлежат сотни зданий. Наиболее известна она по своему проекту калифорнийского замка Херст. Это великолепной красоты поместье сочетает в себе испанский колониальный, готический, неоклассический и средиземноморский стили. Прекрасный замок гордо возвышается на вершине калифорнийских холмов, чем привлекает к себе пристальные взоры и неугасающий доселе интерес общественности.
Джулия Морган.
Джулию с юных лет интересовало зодчество. В своё время она смогла выучиться в университете Калифорнии в Беркли и получить диплом специалиста инженерных наук. Поступить туда посоветовал ей брат. После этого наставник девушки советует ей продолжить обучение в школе изящных искусств Beaux-Arts в Париже. Поступить туда женщине было невероятно сложно. Морган проваливала вступительные экзамены дважды. Невероятное трудолюбие и упорство сделали своё дело - она была принята и в 1902 году стала первой женщиной-выпускницей этого заведения. При этом Джулия освоила программу, потратив на обучение в два раза меньше времени, чем её сокурсники-мужчины.
Роскошная резиденция Херста в Калифорнии - результат трёх десятков лет кропотливого труда Джулии Морган.
После окончания учёбы Джулия вернулась на родину и стала трудиться в конструкторском бюро. Несколько лет потребовалось ей, чтобы решиться создать собственную фирму. Когда она получила соответствующую лицензию, то стала первой женщиной-архитектором в Калифорнии. Сочетание уникальных качеств: таланта, любви к архитектуре и неустанного труда, позволило ей создать такое огромное количество modern art шедевров.
Замок Херста стал самым знаменитым творением Джулии Морган.
В 1919 году Джулию нанял издатель газеты Уильям Рэндольф Херст. Он заказал ей строительство своей резиденции на участке земли, который унаследовал от матери. Разработка и реализация проекта заняли почти три десятка лет. Результат превзошёл самые смелые ожидания. Проект стал уникальным и бесподобным архитектурным шедевром.
Результат трудов Джулии Морган превзошёл все самые смелые ожидания.
Основное здание включает более сотни комнат, просторные гостевые апартаменты, крытый и открытый бассейны. Окружает всё это великолепие 120 гектар садов и различных оздоровительных площадок. Всё это было разработано лично Джулией Морган до самых мельчайших деталей. Для этого она привезла сюда исландский мох, оленей и испанский антиквариат. Под её чутким руководством Херст составлял коллекцию произведений искусства, которые должны были украсить интерьер. Женщина спроектировала на территории поместья частный зоопарк. Населяли его и местные, и привезённые издалека экзотические животные.
Все предметы искусства, которые приобретал Херст для замка, Джулия Морган контролировала, а иногда и подбирала лично.
Когда у Херста в конце 1930-х годов возникли финансовые трудности, он частично распродал животных. Всех реализовать не удалось и поэтому сегодня посетители всё ещё могут полюбоваться зебрами, пасущимися в тёплую погоду. Строительство было полностью завершено в 1947 году. В наши дни замок является музеем.
Сегодня замок Херста - это музей.
5. Королевский Шекспировский театр, Стратфорд-на-Эйвоне, Англия
В середине 1920-х годов в Стратфорде-на-Эйвоне случился ужасный пожар в здании местного театра. Спасти его не удалось. Для того чтобы построить новый, местные власти объявили международный конкурс архитектурных проектов. Свои идеи представили более семи десятков архитекторов. Среди них была лишь одна женщина по имени Элизабет Скотт. Именно её проект приглянулся судьям. Общественность, да и сами судьи были потрясены. Газеты пестрели заголовками «Девушка-архитектор побеждает мужчин» и «Прыжок неизвестной девушки к славе». Элизабет стала первой женщиной в истории Великобритании, которая смогла победить в международном архитектурном состязании.
Элизабет Скотт и готовый проект её театра.
Максимально простой на первый взгляд дизайн в стиле модерн, украшенный элементами ар-деко, демонстрирует лёгкое влияние скандинавской архитектуры. Этот театральный комплекс идеально вписался в окружающий ландшафт. С этим у мужчин-архитекторов были проблемы. Элизабет же сразу ясно осознала, какие цели перед ней стоят. После своей победы она дала интервью, в котором сказала, что в своей работе исповедует принципы модернистской архитектурной школы. Именно поэтому в её глазах главенствующую роль в себе несёт само здание. Следуя этому принципу она и составляла свой проект.
Женщина победила в архитектурном конкурсе больше семи десятков мужчин-архитекторов.
На официальное открытие в начале 1930-х годов собралась настоящая толпа, превышающая сотню тысяч человек. Зрелище даже транслировалось в прямом эфире в Соединённых Штатах. Театр работает по сей день. Конечно, здание неоднократно ремонтировалось, но сохранено в своём первозданном виде. В Королевском Шекспировском театре и сегодня ставят спектакли.
Театр работает и поныне.
6. Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж, Франция
Архитектор Беверли Лорейн Грин не только была одной из первых женщин-архитекторов, она стала первой темнокожей в этой профессии. Тогда это было нечто сродни революции. Родилась она в Чикаго в 1915 году. В 1942 году получила лицензию архитектора. После Беверли трудилась в Чикагском жилищном управлении. Это не было лёгкое время. Повсеместный расизм мешал найти достойную работу с хорошей оплатой. Несколько лет мытарств вынудили женщину переехать в Нью-Йорк, чтобы попытать счастья там.
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже.
Вначале она работала над проектом Stuyvesant Town. Самое смешное, что это был изолированный жилой комплекс, куда не допускали темнокожих жителей. Прославилась Беверли своим проектом штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. Она спроектировала уникальное Y-образное здание, которое сегодня знакомо каждому. Новаторские идеи Грин воплотились в том, что стали именовать «трёхконечной звездой». Сооружение держится на 72 бетонных свайных колоннах. В здании проводят экскурсии.
В здании охотно проводят экскурсии.
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