Леденящие душу картины гения сюрреализма и антиутопии, наполненные страхами и трагедиями:Бексиньский







Здзислав Бексиньский в возрасте одного года. \ Фото: google.com.

Здзислав с двоюродными сестрой и братом. \ Фото: pinterest.ru.

Художественная студия Здзислава. \ Фото: en.m.wikipedia.org.

Зофья, Томаш и Здзислав Бексиньские. \ Фото: wyborcza.pl.

Здзислав и Томаш Бексиньский. \ Фото: magdablog.pl.

Здзислав Бексиньский, 1985 год. \ Фото:

Надпись на латыни гласит: С этим знамением победишь. \ Фото: etleboro.org.

Без названия, Здзислав Бексиньский. \ Фото: google.com.

Картина Здзислава, написанная в 1976 году. \ Фото: edylo.bandcamp.com.

Пейзаж, Здзислав Бексиньский. \ Фото: wixsite.com.

Неоднозначное творчество Бексиньского. \ Фото: tumblr.com.

Мрачный сюрреализм Здзислава Бексиньского. \ Фото: twitter.com.

Последняя картина Здзислава Бексиньского, созданная в тот же день, когда он умер. \ Фото: mobile.twitter.com.