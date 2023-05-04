Леденящие душу картины гения сюрреализма и антиутопии, наполненные страхами и трагедиями:Бексиньский

Художник-сюрреалист, удостоенный наград, творческий фотограф и человек, переживший немало горя - все эти описания применимы к Здзиславу (Здислав) Бексиньскому, который на протяжении всей своей жизни боролся с трудностями и не покладая рук писал картины, пропитанные душевными переживаниями, трагедиями, страхами и отголосками войны. Несмотря на всё это, его творчество, омрачённое тоской, грустью и болью нашло признание во всём мире, войдя в историю как антиутопическое искусство.
Здзислав родился в польском городе Санок в 1929 году и вырос в охваченной войной стране, оккупированной нацистской Германией и Советским Союзом. В начале Второй мировой войны население Санока составляло около тридцати процентов евреев, почти все из которых были ликвидированы к концу войны. Даже поляки неевреи подвергались преследованиям со стороны немцев, и это только усугублялось растущим советским присутствием. Около шести миллионов поляков погибло в результате немецкой оккупации, и ещё около ста пятидесяти тысяч человек погибло в результате советской оккупации.
Здзислав Бексиньский в возрасте одного года. \ Фото: google.com.
На самом деле мало что известно о детстве художника, но разумно предположить, что жизнь в Польше в такое время была жестокой для любого, не говоря уже о ребёнке. В молодости Здзислав изучал архитектуру в Краковском технологическом университете и закончил своё образование в 1952 году. После этого он работал начальником строительной площадки и проектировщиком автобусов, ненавидя эту работу всей душой. Он начал заниматься искусством в середине 1950-х годов, интересовался фотографией и скульптурой и в конце концов стал художником-сюрреалистом. Хотя у него не было формального образования в области искусства, он успешно продавал свои работы даже в первые дни своей карьеры, распродавая свои картины, производя неизгладимое впечатление на местных критиков.
Здзислав с двоюродными сестрой и братом. \ Фото: pinterest.ru.
Его работы можно охарактеризовать как абстрактные и сюрреалистические. Они всегда были довольно тревожными, изображая мрачные сцены смерти, распада, искажённых лиц и деформированных тел. В то время как всё его творчество было довольно тёмным, его первоначальная работа была сосредоточена на антиутопических апокалиптических пейзажах и использовала экспрессионистский цвет, в то время как его поздние работы были более абстрактными, формалистичными и использовали приглушённую цветовую палитру.
Художественная студия Здзислава. \ Фото: en.m.wikipedia.org.
Его ранние фотографии можно рассматривать как явное влияние на его более поздние картины, как содержащие фрагментированные, так и искажённые фигуры. Фотографии дают своего рода ключ к образам, к которым художник-сюрреалист обращался снова и снова.
Несмотря на всю мрачность картин, художник часто заявлял, что его работы изначально не были тёмными, утверждая, что его картины не имели никакого особого смысла, и советовал зрителям интерпретировать их так, как им хотелось бы. Многие искусствоведы и историки пришли к выводу, что пугающая тематика работ Здзислава связана с его детством, проведённым во время одной из самых ужасных войн в истории человечества, но художник никогда открыто не подтверждал слухи и оставил большую часть символического значения своей работы в воздухе.
Зофья, Томаш и Здзислав Бексиньские. \ Фото: wyborcza.pl.
Несмотря на отрицание Здзиславом намеренного смысла, стоящего за его работой, есть некоторые, казалось бы, целенаправленные намёки на образное значение, особенно в контексте его прошлого. Например, на одной из его картин изображена безликая фигура, сделанная из переплетающегося материала, похожего на дерево, и одетая в военный шлем, очень напоминающий нацистский.
Кроме того, картина выделяется использованием цвета прусской синевы, названного в честь химического вещества, используемого для создания пигмента, синильной кислоты, также известной как цианистый водород. Эта синильная кислота использовалась во время Второй мировой войны для создания яда, известного как Циклон Б, который использовался в газовых камерах во многих концентрационных лагерях, окрашивая стены в знакомый прусский синий цвет.
Здзислав и Томаш Бексиньский. \ Фото: magdablog.pl.
Вполне возможно, что Здзислав не знал об ужасной истории, стоявшей за прусской синевой, совершенно очевидно, что ему было невероятно трудно пережить реалии войны. Ему было всего шестнадцать лет, когда война наконец закончилась, и даже после этого его страна оставалась под коммунистическим контролем в течение десятилетий. Польша получила независимость от СССР в 1989 году, через несколько месяцев после шестидесятилетия художника.
Поддерживая идею о том, что за его искусством скрывается намеренный смысл, на картине, изображающей мрачную фигуру жнеца, выглядывающую из пустой колыбели, на стене на заднем плане виднеется фраза на латыни «In hoc signo vinces», которая переводится как «С этим знамением победишь».
Здзислав Бексиньский, 1985 год. \ Фото:
Книга, опубликованная в 1960 году с тем же латинским названием, была написана Джорджем Линкольном Роквеллом (Джордж Линкольн Рокуэлл), основателем Американской нацистской партии.
Книга была аналогична американской «Майн Кампф», и Роквелл беззастенчиво верил в неонацизм и идеологию превосходства белых и распространял её. Всего через несколько лет после того, как был написан «In Hoc Signo Vinces», он опубликовал ещё один манифест неонацистов, расистскую книгу, наполненную антисемитизмом, которая была подходяще озаглавлена «Белая власть», что сделало экстремистские убеждения политического деятеля совершенно ясными.
Надпись на латыни гласит: С этим знамением победишь. \ Фото: etleboro.org.
Биография, написанная о Роквелле Фредериком Симонелли в 1999 году, называлась «Американский фюрер», в которой автор прямо намекал на сравнение Джорджа с Адольфом Гитлером. Зная историю латинской фразы и человека, который её популяризировал, включение этой надписи в картину Здзислава противоречит его утверждениям и, кажется, почти бесспорно доказывает преднамеренное и рассчитанное символическое значение его работы.
Без названия, Здзислав Бексиньский. \ Фото: google.com.
С технической точки зрения, используя передовые методы масляной живописи, его искусство было невероятно детализированным и точным. С эмоциональной точки зрения его искусство гораздо более впечатляюще, нежели кажется на первый взгляд. Независимо от того, на какую картину, написанную художником, вы смотрите, она обязательно будет удивительно оригинальной и уникально пугающей. Обсуждая свои цели, Здзислав отметил, что он «хочет рисовать так, как если бы он фотографировал сны».
Картина Здзислава, написанная в 1976 году. \ Фото: edylo.bandcamp.com.
Он черпал вдохновение как из классической музыки, так и из рока, часто слушая его во время рисования. Как и его произведения, сам Здзислав большую часть своей жизни оставался загадкой для публики. В конце 1970-х годов он сжёг несколько своих картин у себя на заднем дворе, навсегда «похоронив» работы, которые он назвал «слишком личными». К сожалению, тематика этих картин неизвестна, поскольку Здзислав унёс эту тайну в могилу.
Пейзаж, Здзислав Бексиньский. \ Фото: wixsite.com.
В 1980-х годах он добился большого успеха во всём мире. Его работы продавались всё больше и больше, особенно в Японии, Франции и Соединённых Штатах. В этот период его работа упростилась. Решив использовать ограниченную и приглушённую цветовую палитру и ещё больше отличая стиль картин от других популярных в то время, он произвёл настоящий фурор.
В этот период Здзислав также создал серию картин, которые включали в себя ряд крестов, хотя неясно, является ли этот мотив религиозной ссылкой или нет. Весьма маловероятно, что кресты были подтверждением христианских верований, и многие историки искусства считают, что они, возможно, были ссылкой на распятие и религиозные преследования, которые он видел, когда рос в Польше. В 1990-х годах художник начал использовать компьютер и Интернет в художественных целях, экспериментируя с цифровым искусством, манипулированием фотографиями, которые он часто публиковал в Интернете.
Неоднозначное творчество Бексиньского. \ Фото: tumblr.com.
Из того, что известно о личной жизни художника-сюрреалиста, она была довольно традиционной и обыденной. Он женился на Зофье Хелене Станкевич в 1951 году, и они оставались женатыми до конца её жизни. В 1958 году пара родила своего первого и единственного ребёнка, Томаша Сильвестра Бексинского, который позже стал радиоведущим, переводчиком фильмов и музыкальным журналистом. В то время как друзья и члены семьи говорили о том, что Здзислав был дружелюбным, приятным и, казалось бы, весёлым человеком, его личная жизнь была пронизана трагедией.
Мрачный сюрреализм Здзислава Бексиньского. \ Фото: twitter.com.
Было известно, что он страдал от обсессивно-компульсивного расстройства. Ему не нравилось покидать Польшу, и он отказался посещать выставки своего собственного искусства, заявив, что для него это был «большой стресс». В 1998 году жена Здзислава скончалась от рака. А год спустя сын художника покончил с собой в канун Рождества.
Убитый горем, художник продолжал создавать новые произведения искусства до своей безвременной кончины в феврале 2005 года. Он был найден мёртвым в своём варшавском доме с семнадцатью ножевыми ранениями, нанесёнными Робертом, сыном-подростком своего опекуна. Молодой человек был приговорён к двадцати пяти годам тюремного заключения в ноябре 2006 года (на тот момент ему было всего двадцать лет).
Последняя картина Здзислава Бексиньского, созданная в тот же день, когда он умер. \ Фото: mobile.twitter.com.
Работы Здзислава оставили впечатляющий след в истории сюрреалистического искусства. После его смерти Burning Man воздвиг крест в его память, а в 2006 году в его родном городе Санок, Польша, открылся музей, посвящённый ему и его работам. Его коллекции также представлены в Национальном музее во Вроцлаве и Национальном музее в Варшаве. Кроме того, он был награждён орденом Polonia Restituta (переводится как «Орден возрождения Польши»), польской наградой, признающей выдающиеся достижения в области искусства, науки, спорта, культуры, образования, экономики, а также многих других областях и дисциплинах.
На протяжении всей его жизни и после смерти молодые творческие люди продолжали вдохновляться его работой: были созданы музыкальные произведения, картины и даже онлайн-игра под названием «Tormentum», которая была разработана в 2015 году, отдавая дань его искусству.
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