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Квасим майскую крапиву

Молодая крапива, растущая в мае, — ценнейший продукт, из которого легко приготовить невероятно полезную заготовку — квашеную крапиву. Заготовку следует делать именно в мае, так как в этот период молодая крапива наиболее нежная, сочная и полезная.



При желании заготовку с крапивой можно дополнить молодым щавелем. Собранную в лесу зелень необходимо тщательно промыть и при необходимости очистить от всех загрязнений.



Слегка подсушите зелень и нарежьте ее на небольшие кусочки. Измельченную зелень тщательно промните.



К промятой зелени добавьте соль из расчета 50 грамм соли на 1 кг зелени и еще раз тщательно промните, чтобы она пустила сок.



Подготовленную крапиву переложите в баночку для квашения и плотно утрамбуйте. Для квашения крапивы следует выбрать теплое солнечное место, весь процесс займет около трех суток. В процессе квашения крапиву необходимо протыкать деревянной палочкой и утрамбовывать, так квашение будет идти более равномерно.



Полезную заготовку можно добавлять в суп, салаты или есть как дополнение к мясным блюдам.
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Крапива
квашение

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