Для чего на автомобильных шинах делают цветные полосы

Рано или поздно каждый автомобилист на своем профессиональном пути натыкается на колеса, которые покрыты разномастными цветными полосками. Выглядит подобное художество откровенно странно из-за чего возникает целая серия вопросов. Например, зачем полоски нужны, и почему львиная доля автомобилистов про них ничего не знает?
Есть на новеньких шинах. /Фото: auto-volgograd.com.
Цветные полоски на покрышках могут быть самыми разными. Отличаются они не только палитрой цветов, но в некоторых случаях и толщиной. Львиная доля автомобилистов ничего не знает о них по той простой причине, что автомобилистам данные отметки вовсе не нужны. Делаются они не для них.
Хорошая придумка. /Фото: tires1.ru.
Разноцветные полоски вдоль длины протектора – не более, чем маркировка, которая делается заводом-изготовителем в процессе создания шины. Наносится она непосредственно в момент выпуска заготовок протектора. На конвейере заготовки режутся на куски, длина которых соответствует длине готовой покрышки. После этого нарезки поступают на участок, где осуществляется сборка шин.
Нужны для производителей. /Фото: avtoartel.by.
Нанесенная по всей длине заготовки цветная маркировка нужна только для сотрудников завода-изготовителя. Из-за того, что все исходники для будущих колес страшно похожи друг на друга, цветная маркировка позволяет легко отличать заготовки для покрышек с разными параметрами, с разным размером и моделью шин.
Только для конвейера. /Фото: drive2.ru.
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