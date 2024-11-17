10 правил в интерьере маленьких квартир, которые так надоели, что их хочется нарушить

Спальня будет хорошо смотреться в любой цветовой гамме

Правило 1: Открытый стеллаж – идеальное решение для тесной комнаты

Шкаф в цвет стен – более практичное решение

Правило 2: Увеличивайте пространство с помощью прозрачных деталей

Не перебарщивайте с прозрачной мебелью

Правило 3: Покупайте табуреты вместо стульев

На маленькой кухне уместны и табуреты, и светлые стулья со спинкой

Правило 4: Подбирайте мебель в соответствии с пространством

Переборщили с мебелью в гостиной. / Фото: Pinterest.com

Правило 5: Создавайте нейтральный интерьер

Добавляйте яркие детали в монохромный интерьер

Правило 6: Не используйте темные оттенки

Спальня будет хорошо смотреться в любой цветовой гамме

Правило 7: Красьте потолки в белый цвет

Экспериментируйте с цветом потолка на кухне

Правило 8: Используйте вертикальное пространство по максимуму

Можно обойтись без такого количества полок. / Фото: dizainexpert.ru

Правило 9: Забудьте о крупных рисунках

Крупный принт на стене – украшение ванной

Правило 10: Простота – залог успеха

В интерьере нет изюминки. / Фото: fb.ru