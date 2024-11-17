10 правил в интерьере маленьких квартир, которые так надоели, что их хочется нарушить

Спальня будет хорошо смотреться в любой цветовой гамме
Не зря говорят, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. Дизайн интерьера не является исключением. Novate.ru предлагает «пробежаться» по основным приемам, которые часто используют в оформлении маленьких квартир, чтобы понять, почему они не работают.
Правило 1: Открытый стеллаж – идеальное решение для тесной комнаты
Шкаф в цвет стен – более практичное решение
Открытые стеллажи в маленьких комнатах – это один из тех популярных трюков, который, к сожалению, никогда не работает. Да, в том, чтобы избегать массивных шкафов с глухими фасадами, есть смысл, однако от открытого хранения больше вреда, чем пользы. Если вы не продумаете содержимое стеллажа, не выставите аккуратно предметы на полках и не станете регулярно поддерживать на них порядок, пространство будет выглядеть загроможденным и неорганизованным.
Поэтому самым оптимальным вариантом будет подобрать закрытый шкаф по потолок в тон стен, чтобы он выгодно сливался с окружающей обстановкой. Что касается стеллажа, то он также имеет место быть, но хранение лучше организовывать с помощью красивых коробок или плетеных корзин. Тогда визуального шума получится избежать. На виду можно оставить некоторые книги, комнатные цветы, декор, который идеального вписывается в интерьер комнаты.
Правило 2: Увеличивайте пространство с помощью прозрачных деталей
Не перебарщивайте с прозрачной мебелью
Прозрачная мебель действительно является отличным вариантом для интерьера маленьких квартир, так как выглядит легко, воздушно и невесомо. Но во всем важно знать меру. Для создания гармоничного интерьера важен баланс. Не стоит использовать в обстановке слишком много прозрачных элементов, так как в этом случае они, наоборот, привлекут внимание к истинным габаритам комнаты. Ограничьтесь журнальным столиком со стеклянной столешницей и парой навесных полок, которые будут «парить» в пространстве. А чтобы добиться еще большей «воздушности» отдавайте предпочтение навесной мебели или предметам интерьера на ножках.
Правило 3: Покупайте табуреты вместо стульев
На маленькой кухне уместны и табуреты, и светлые стулья со спинкой
Дизайнеры часто советуют использовать в ограниченном пространстве не стулья со спинками, а табуреты, поскольку они являются более компактными: их можно задвинуть под стол или сложить друг на друга для экономии пространства. Но все не так просто. Чаще всего табуреты лишь подчеркивают тот факт, что кухня крохотная, и вы больше ничего не можете в ней разместить (особенно если они маленькие и квадратные). Поэтому либо выбирайте модели с круглым сиденьем, либо останавливайтесь на классических стульях, но не массивных, а с тонкими ножками и изящной спинкой.
Правило 4: Подбирайте мебель в соответствии с пространством
Переборщили с мебелью в гостиной. / Фото: Pinterest.com
Казалось бы, куда уже проще: маленькая комната = маленькая мебель. Но в случае с интерьером все работает совсем не так. Расстановка большого количества некрупных предметов не поможет помещению стать визуально просторнее – наоборот, загромоздит его. Поэтому лучше отдавайте предпочтение габаритной мебели. Например, вместо маленького дивана и двух кресел поставьте большой модульный.
Гармонично дополнит интерьер и объединит все детали воедино светлый ковер. Выбирайте большой экземпляр, чтобы ножки мебели стояли на нем. Он создаст иллюзию грандиозности, что для крохотных пространств является прекрасным бонусом.
Правило 5: Создавайте нейтральный интерьер
Добавляйте яркие детали в монохромный интерьер
Монохроматические цветовые решения для маленьких комнат – частое явление, особенно в лаконичных светлых тонах. Снова возвращаемся к тому, что такой прием увеличивает пространство, но при этом делает его скучным, однообразным. Кроме того, взгляду не за что зацепиться – он просто бессмысленно блуждает по комнате. А вот яркие или контрастные «пятна», наоборот, усиливают ощущение пространства и позволяют визуально воспринимать полную картинку.
Правило 6: Не используйте темные оттенки
Спальня будет хорошо смотреться в любой цветовой гамме
Пожалуй, это одно из самых главных клише. Так как большинство квартир не отличаются большими габаритами, главным вопросом на повестке дня являются варианты увеличения площади комнат. И самый эффективный из них – светлая цветовая гамма в паре с хорошим естественным освещением.
Однако это вовсе не означает, что следует забыть о существовании темных оттенков. Вы можете использовать их не только в качестве акцента, но также для отделки стен. Но здесь есть важный нюанс: чтобы темные цвета играли на руку вашему интерьеру, нужно позаботиться о качественном искусственном освещении, сделать его многослойным. Светильники нужно разместить таким образом, чтобы лучи падали на темные стены и не оставалось мрачных углов. В этом случае комната будет выглядеть просторно вне зависимости от того, какой цвет стен вы использовали.
Правило 7: Красьте потолки в белый цвет
Экспериментируйте с цветом потолка на кухне
Еще один стереотип. Многие дизайнеры говорят, что в небольших квартирах уместен только белый потолок, но на самом деле, если вы хотите покрасить его в зеленый или коричневый цвет, вам ничего не мешает это сделать. Отличным компромиссным оттенком является светло-голубой или небесный, также прекрасно смотрится молочный, серый. Вариантов – масса, не зацикливайтесь на чем-то одном.
На заметку: Старайтесь, чтобы потолок был светлее стен – в ином случае он будет зрительно давить и «съедать» высоту комнаты. Отличный вариант, если и стены и потолок будут одного оттенка – в этом случае границы помещения исчезнут и получится избежать ощущения тесноты.
Правило 8: Используйте вертикальное пространство по максимуму
Можно обойтись без такого количества полок. / Фото: dizainexpert.ru
Даже если пространство в вашей комнате ограничено, это не значит, что вы должны ставить в гостиной книжные шкафы от пола до потолка или выбирать кровать с самым высоким изголовьем. Также не стоит занавешивать все стены полками. Как и во всем, здесь важна умеренность. Если за счет вертикального хранения вы хотели сделать потолки визуально выше, то с этой задачей прекрасно могут справиться шторы в пол. Также стоит выбрать стену, которая будет подчеркнуто вертикальной с помощью встроенного шкафа, например.
Правило 9: Забудьте о крупных рисунках
Крупный принт на стене – украшение ванной
Парадокс, но крупные узоры зачастую не уменьшают пространство, а, наоборот, увеличивают его. Так, если ваша ванная комната маленькая и узкая, то плитка с большим рисунком, наоборот, расширит ощущение пространства. За счет того, что стены станут акцентом в интерьере, они будут привлекать к себе внимание и отвлекать от маленькой площади комнаты. Но помните, что освещение в этом случае должно быть качественным и продуманным, как и в случае с темными цветами.
Правило 10: Простота – залог успеха
В интерьере нет изюминки. / Фото: fb.ru
Иногда страх сделать что-то не так, переборщить, сделать интерьер безвкусным приводит к тому, что мы оформляем квартиру максимально просто. А ведь небольшие комнаты лишь выигрывают от присутствия в них неожиданных элементов. Поэтому будьте смелее, и дополняйте обстановку оригинальными вещами: эффектная люстра, плетеный декор, узоры на стене, навес с балдахином, подсвечники под золото – выбирайте то, что подходит теме комнаты, и наслаждайтесь результатом.
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