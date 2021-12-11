Покупки, с которыми мы хотим сэкономить на распродажах, а в итоге расширяем дыру в кошельке

Время распродаж и «черной пятницы» принято считать самым удачным для шопинга, ведь рекламные кампании и витрины буквально ослепляют обилием скидок. Однако вместо того, чтобы существенно сэкономить, в этот период мы, наоборот, незаметно для себя тратим даже больше.

А причин этому есть несколько — как наша собственная неосмотрительность и приобретение ненужных или излишних вещей, так и хитрые маркетинговые уловки магазинов.

Мы решили разобраться, какие категории товаров лучше обходить стороной во время распродаж, чтобы не опустошить свой кошелек понапрасну.



9. Игрушки

8. Книги

7. Телевизоры

6. Украшения

5. Трендовые товары

4. Одежда

3. Косметика

2. Подарочные упаковки

1. Праздничный декор

Верите или нет, но «черная пятница» — не всегда лучшее время для приобретения игрушек в подарок. Цены на них в этот период снижаются совсем незначительно, исключением являются разве что менее популярные игрушки из прошлогодних коллекций. Зато более заманчивые предложения начинают появляться примерно за 1 или 2 недели до праздников, и тогда у вас действительно будет больше шансов сэкономить.В период распродаж довольно легко повестись на цену и купить товары сверх необходимого. Например, у вас дома и так может лежать десяток непрочитанных книг, но рука все равно так и тянется прикупить еще 2–3 новых бестселлера. Лучше одернуть себя в этот момент и напомнить, что таким образом вы лишь бессмысленно пополните домашний склад за свои же деньги.Обычно телевизоры, продвигаемые продавцами и в рекламе по большой скидке в «черную пятницу», представляют собой устаревшие модели, которые довольно скоро потребуют либо ремонта, либо замены. В случае если вам действительно необходим телевизор, лучше обратить внимание на модели с более скромной скидкой — они могут выглядеть менее выгодными на фоне других, но уж точно сэкономят вам гораздо больше в перспективе.Для украшений и бриллиантов период «черной пятницы» также не считается слишком выгодным. В декабре интерес покупателей к украшениям возрастает настолько, что у магазинов появляется возможность сделать 20 % годовой выручки всего лишь за один месяц, а значит, рассчитывать на большие скидки в это время не стоит. Статистика гласит, что в течение года ближе к новогодним праздникам цены на бриллианты только растут.Современный рынок постоянно старается удивить потенциальных покупателей чем-то новеньким. Но даже пора больших скидок — вовсе не повод немедленно скупать то, что модно и рекламируется из каждого утюга. Чтобы обезопасить себя от необдуманных покупок, лучше, как и при продуктовых закупках, заранее составить список необходимых вещей, которые вам хотелось бы приобрести со скидкой, а все остальное настойчиво пропускать мимо глаз.Низкие цены на одежду особенно часто приводят к иррациональным покупкам. Мы начинаем скупать вещи меньшего размера или не по сезону, убеждая себя, что скоро все равно нужно худеть и готовиться к лету. Кроме того, в этой погоне мы упускаем из виду еще и то, что скидки зачастую относятся лишь к конкретным товарам, а не ко всем направлениям. В итоге в этой покупательской эйфории мы прикупаем заодно и то, на что скидки нет и вовсе.Относительно косметики время распродаж тоже очень соблазнительно. Возникает желание закупиться про запас любимыми средствами или испробовать что-то новенькое, так как кажется, что меньшая цена сопряжена с меньшим риском. Вот только в первом случае у излишков может истечь срок годности, пока вы будете добивать уже открытые флакончики. А во втором слишком велик риск того, что вы побалуетесь один раз и по факту выбросите деньги на ветер.Небольшие скидки на упаковочную бумагу действительно можно заметить и во время «черной пятницы». Однако по-настоящему весомое снижение цен все-таки происходит уже ближе к праздникам, что логично, ведь магазинам необходимо избавиться от запасов и расчистить полки. Так что, если есть возможность не упаковывать подарки сильно заранее, для приобретения бумаги, подарочных коробок и открыток лучше дождаться конца декабря.Да, то же самое правило касается и новогодних украшений. В «черную пятницу» их покупка редко бывает удачной: даже если видны красные ценники, скидка, как правило, невелика. То ли дело конец года — и уж тем более начало нового. В январе праздничную отделку, освещение и прочее можно найти со скидкой до 90 %. Так что если все это у вас есть, но вы просто хотели выгодно обновиться, лучше дождаться января и закупиться по выгодным ценам для следующего года.