Фотоподборка очаровательных малышей-бегемотов

Бегемоты заработали репутацию достаточно вздорных и своенравных существ, и на это есть причины. Но когда смотришь на их детёнышей, об этом забываешь и расплываешься в умилительной улыбке. И хотя бегемоты могут быть очень агрессивными, выглядят они очень мило. Только не стоит подходить к ним близко!







Учёные считают, что бегемоты появились на нашей планете более 55 миллионов лет назад. Древние греки называли их «речными лошадями». Вот только прокатиться на этом животном получится вряд ли. Это животное считается третьим по размеру после слонов и белых носорогов, но при этом самыми близкими родственниками бегемотов являются дельфины и киты. Их рацион состоит в основном из травы, а живут они около 45 лет.







Толстокожий детеныш взобрался на маму, показывая розовый язычок







Необычный африканский толстячок с маленькими ушками и черными глазками







Африканский гиппопотам – отличный пловец, на зависть всем спортсменам







Сотрудница зоопарка подкармливает молоком преждевременно родившегося гиппопотама







Семейство бегемотов нежится в пресноводном водоеме







Крошка бегемот любит купаться и играть в разные игры со своей мамой







Милый розовощекий малыш с доверчивым взглядом







Заботливая мама-бегемот подталкивает своего детеныша к поверхности водоема







Серо-коричневый бегемот пытается покусать руку пока еще небольшими зубами







Бегемот относится к травоядным животным







Новорожденный принимает водные процедуры под чутким присмотром работников зоопарка







Забавное создание, которое в скором времени будет весить несколько тонн







Неповоротливый бегемот на суше, а в воде вытворяет настоящие чудеса







Пристальный взгляд гиппопотама







Малыш привстал на короткие задние лапки и похоже заснул – ну очень утомился







Малыш что-то рассказывает своей маме







50-килограммовый новорожденный бегемотик плавает возле своей родительницы







Маленький бегемотик поедает околоводную растительность не выходя из воды







Молодое семейство спасается от жары в прохладных водах реки







Большую часть времени млекопитающие проводят в воде, а на берег выходят для того, чтобы подкрепиться



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