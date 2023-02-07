Какие предметы стали символом знаменитых людей

15 декабря на аукционе Christie’s продадут личные вещи бывшего премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, в том числе сумочки, которые были визитной карточкой «железной леди» и стали символом ее власти. Так же, как прославились сумочки Тэтчер, броши плотно ассоциируются с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт, шляпки — с королевой Великобритании Елизаветой II, а водолазки — с основателем Apple Стивом Джобсом. Вещи-артефакты и их хозяева — далее.
Сумка Тэтчер
Классическая сумка прямоугольной формы Asprey London была верной спутницей и визитной карточкой британской «железной леди», премьер-министра страны Маргарет Тэтчер. Сама она называла любимый аксессуар «единственным безопасным местом на Даунинг-стрит», а журналисты — «страшной сумкой Тэтчер». В СМИ даже появлялись карикатуры, на которых Тэтчер била провинившихся подчиненных своей сумкой. Известны и случаи, когда политик использовала сумочку, чтобы разогнать назойливых журналистов.
Шляпки Елизаветы II
Многочисленные шляпки Елизаветы II составляют внушительную коллекцию — за более чем 60 лет правления королева собрала в гардеробе почти 5000 шляп. Едва ли не каждая делается по предварительному заказу специально к мероприятию. Когда герцогиня Кембриджская Кейт в мае этого года родила дочь, королева вышла в свет в розовой шляпке, таким образом подтвердив догадки ничего не знавших тогда журналистов.
Известно, что у королевы к шляпкам есть определенные требования — задняя часть шляпы не должна даже касаться воротника, тулья не должна мешать выходить из машины, а поля не должны мешать обзору.
Броши Олбрайт
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт — автор книги «Читай по моим брошкам: истории из дипломатической шкатулки для драгоценностей». Броши Олбрайт были не просто аксессуаром — многие знали, что они говорят. Все началось в 1994 году. Тогда она была постоянным представителем США при ООН и критиковала Саддама Хусейна. В ответ на критику в иракских газетах было опубликовано стихотворение, в котором Олбрайт была названа змеей. Собираясь на встречу с участием иракских дипломатов в ООН, она выбирала украшение для костюма, ее взгляд упал на золотую брошь в виде змеи. «Я решила, что будет неплохо, если я приду на встречу с этой брошью. Я тогда не думала всерьез о каком-то дипломатическом жесте. И я сомневалась, что иракцы поймут, в чем дело. Но когда телевизионные камеры крупным планом взяли брошь, я улыбнулась и сказала, что это мой способ делать политические заявления. А потом я пошла и накупила себе украшений, которые демонстрировали бы мое настроение».
Так, любимыми украшениями Олбрайт во время официальных визитов были броши в виде цилиндра, известного всем по карикатурным изображениям Дяди Сэма, или орла, которые символизировали силу и славу США. А в 1999 году во время встречи с Владимиром Путиным Олбрайт надела брошь с изображением трех буддистских обезьянок «не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле». Таким образом госсекретарь выразила свое отношение к войне в Чечне.
Черная водолазка Гейтса и Холмс
С конца 1990-х основатель Apple Стив Джобс неизменно носил кроссовки New Balance (модели 991 и 992), джинсы Levi’s 501 и черные водолазки Issey Miyake. Водолазка, ставшая главной приметой стиля Джобса, не была дешевой, но история ее появления весьма любопытна. В 1980-х основатель Apple увидел в Японии униформу Sony и решил ввести в своей компании что-то подобное. Он обратился к Иссею Мияке с просьбой разработать дизайн униформы. Дизайнер приготовил образцы жилетов, но сотрудники Apple наотрез отказались их носить. Зато потом Джобс попросил Мияке создать универсальную вещь, которую он мог бы носить каждый день, не задумываясь о выборе. Так в его гардеробе появилась сотня водолазок Issey Miyake.
По его стопам пошла и основательница Theranos, самая молодая женщина-миллиардер Элизабет Холмс. Нельзя сказать, что она — модница. Но у нее однозначно есть узнаваемый стиль — очень сдержанный и лаконичный. Обладательница состояния в $4,5 млрд неизменно носит одно и то же, а именно — черную водолазку и черный костюм. Fortune назвали ее за это женской версией Стива Джобса. Правда, сама Холмс признавалась в интервью Inc., что на образ ее вдохновила актриса Шарон Стоун, которая предпочла водолазку вечернему платью на церемонии вручения «Оскара» в 1996 году.
Пиджаки Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель носит пиджаки одного и того же фасона на трех пуговицах, но разных цветов. Точное количество пиджаков в своем гардеробе политик затрудняется назвать, но известно, что их не меньше 90. В коллекции не только черные, серые или темно-синие жакеты, но и пиджаки ярких цветов.
В платье Меркель можно увидеть нечасто. На церемонии открытия Национального оперного театра в Осло в 2008 году она появилась в темно-синем платье с глубоким декольте, чем вызвала интерес мировых СМИ.
Спортивный костюм Кадырова
В 2004 году Рамзан Кадыров встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Он приехал на встречу с российским президентом 9 мая 2004 года, сразу же после теракта на стадионе «Динамо» в Грозном, где был убит его отец Ахмат Кадыров. Выбор спортивного костюма светло-голубого цвета, в который был одет Рамзан Кадыров, объясняется печальным поводом и срочностью, с которой была организована поездка. Хотя некоторые журналисты, например, Анна Политковская чуть позже писала, что этот спортивный костюм помог Кадырову подчеркнуть особый статус «своего в Кремле».
Часы Пескова
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка поженились 1 августа в Сочи. На свадьбе присутствовали более 100 гостей — политики, чиновники, спортсмены и представители шоу-бизнеса. 2 августа основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал у себя на сайте фотографию пары, обратив внимание на часы на руке Пескова. Оппозиционер сообщил, что, по его данным, стоимость модели Richard Mille RM 52-01, выпущенной ограниченным тиражом 30 штук, составляет 37 млн рублей. Песков позже назвал часы «подарком от Тани», сделанным в честь свадьбы. Впрочем, по утверждению оппонентов молодоженов, часы той же модели можно найти на фотографиях Пескова, которые были сделаны за несколько недель до свадьбы, а кроме того, кремлевский чиновник не раз появлялся на публике пусть в менее дорогостоящих, но все же не соответствующих декларируемому им доходу аксессуарах, как например, часы на фото — Hublot Big Bang Ferrari Carbon Ceramic стоимостью $21 000.
Часы Ресина
В 2012 году над главным строителем Москвы Владимиром Ресиным нависли тучи — на его руке журналисты газеты «Ведомости» заметили часы DeWitt, La Pressy Grande Complication, за 1 044 800 швейцарских франков (или более $1 млн). Сам Ресин опроверг информацию о стоимости часов.
Украшения Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко питает огромную страсть к ювелирным украшениям — серьгам Graff, Mikimoto и De Grisogono, часам Breguet стоимостью тысячи долларов и др. Тем, на какие средства сенатор покупает непростые украшения, заинтересовался Фонд борьбы с коррупцией. Матвиенко на обвинения не ответила, стоимости украшений не подтвердила, но и не опровергла.
Аленькие тапочки Сердюкова и Васильевой
В 2014 году фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева выпустила новую песню «Аленькие тапочки». По признанию автора, хит был посвящен бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову и его красным тапочкам, обнаруженным в квартире Васильевой в Молочном переулке.
Кепка Лужкова
«Что такое кепка? Кепка — это радость общения, кепка — это то единство, которое делает нас похожими, кепка — это защита!» — сказал как-то Юрий Лужков во время визита в Баку. Кепка — одна из главных примет бывшего московского градоначальника. Увидеть Лужкова без кепки не представлялось возможным — разных цветов, из разных материалов, для любого времени года, кепки всегда украшали голову главного столичного пчеловода.
Часы патриарха
В апреле 2012 года в интернете появилась фотография, где на руке у патриарха Кирилла (но не в отражении на столе) были заретушированы часы люксовой марки Breguet стоимостью $35 000. РПЦ принесла извинения читателям сайта, пояснив, что часы «исчезли» по инициативе одной сотрудницы пресс-службы. Через два месяца патриарх стал лауреатом знаменитой премии «Серебряная калоша» — за самые сомнительные достижения. Предстоятелю РПЦ присудили награду в номинации «Руки по локоть в чудесах» «за непорочное исчезновение часов». Прошло уже несколько лет, но о часах патриарха Кирилла вспоминают до сих пор, впрочем, как и о дорогих машинах и яхтах, на которых иногда появляется священнослужитель.
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