5 очень «вредных» продуктов, от которых на самом деле нельзя ни в коем случае отказываться

Существует немало таких продуктов питания, с которыми на самом деле все не так однозначно, как может cразу показаться. В погоне за добрым самочувствием и утонченной фигурой проверьте собственный рацион еще раз. Возможно, кое-что вычеркнутое из него придется сразу же реабилитировать. Вот несколько подобных продуктов питания.
1. Мороженое
Поменьше сахара и без красителей. |Фото: w-dog.ru.
Мороженое может стать полезным продуктом при условии, что употребляться в пищу будет изделие с наименьшим количеством сахара и полным отсутствием красителей. Благодаря кальцию и фосфору мороженое очень полезно для костей, а также положительно отражается на показателе свертываемости крови.
2. Сгущённое молоко
Сгущенка полезна в небольшом количестве. |Фото: livejournal.com.
Здесь самое главное, сразу же уделить внимание рецептуре лакомства. В нем должны присутствовать только молоко и сахар, а вот растительных жиров быть не должно. Если удастся найти именно такое молоко, то оно станет лучшим другом организма, нуждающегося в кальции. Правда, есть его можно не более пары ложек в день.
3. Пальмовое масло
Отличная штуковина. |Фото: motti.ru.
Сейчас речь идет о том масле, которое можно добавлять в салаты и прочие блюда, а не о том, которое содержится в многочисленной выпечке. Благодаря своему составу пальмовое масло может значительно снизить риск развития различных заболеваний, а также сокращает вероятность инсульта.
4. Сало
Сало - лучший продукт. |Фото: 1zoom.me.
Данный продукт многие диетологи клеймят настоящим ядом для худеющего человека. На самом деле это совсем не так. Кушать сало можно каждый день в количестве 20-30 грамм. Благодаря содержащейся в нем арахновой кислоте в крови будет сокращаться уровень холестерина. Данное вещество также поможет поддержать иммунную систему. Наконец, сало богато витаминами А, Е и D.
5. Жевательная резинка
Главное - отсутствие сахара. ¦Фото: expertdent.net.
Еще один продукт, который в большинстве случаев абсолютно незаслуженно клеймят вредным для здоровья человека. Начать стоит с того, что резинка действительно полезна для зубов. Она помогает поддерживать их здоровыми, благодаря выделению дополнительного объема слюны. Наконец, она удаляет образовавшийся на зубах налет и остатки пищи. Само собой, жевательная резинка должна быть без сахара.
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