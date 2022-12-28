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Применение старых колготок в быту

Не спешите выбрасывать старые, порвавшиеся колготки! Они ещё пригодятся вам в быту — узнайте, как и где вы можете их использовать.

Применение старых колготок в быту

Отрежьте носок от колготок. Его можно использовать вместо тряпки из микрофибры. Колготки отлично собирают пыль и заодно полируют поверхность!

Применение старых колготок в быту

Колготками можно отлично помыть зеркала и стёкла до блеска и без разводов.

Применение старых колготок в быту

Отрежьте кусочек колготок и смочите в касторовом масле. Натрите чистую кожаную обувь. Она сохранится в лучшем виде + будет отполирована + не будет промокать.

Применение старых колготок в быту

Отрежьте ещё кусочек колготок. Завяжите с одной стороны, чтобы получился мешочек. Насыпьте 2 ст. л. соды и столько же соли. Завяжите. Если просыпается и есть дыры — отрежьте ещё кусочек колготок.

Применение старых колготок в быту

Мешочек положите внутрь обуви. За ночь он впитает всю лишнюю влагу и неприятный запах.

Применение старых колготок в быту

Подробнее о том, как можно использовать рваные колготки в быту, смотрите в видео ниже:

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