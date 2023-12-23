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Из Австралии - в Антарктиду: Архивные фотографии из первой экспедиции 1911-1914 гг.


Первая Австралийская антарктическая экспедиция.

Первая Австралийская антарктическая экспедиция.

Отправиться исследовать снега Антарктиды из жаркой Австралии – миссия сложная и ответственная. В 1911 году группа ученых отправилась к острову Маккуори, где до этого не ступала нога человека. Экспедицией руководил Дуглас Моусон, фотоотчет о проделанной работе составлял Фрэнк Херли. Сегодня у нас есть возможность увидеть снимки из его архива.

Ледовая пещера.

Ледовая пещера.

 

Покорять Антарктиду отправилась группа из 37 храбрецов, из них половина были учеными. Экспедиция продолжалась до1914 года, за эти годы были построены несколько лагерей, где ученые могли проводить метеорологические наблюдения, а остальные участники, разбившись на небольшие группы, отправлялись на санях в близлежащие и отдаленные районы, чтобы их исследовать.
Хаски в упряжке.

Хаски в упряжке.

 

В качестве фотографа экспедицию сопровождал Фрэнк Херли, самоучка, который в 17 лет купил первую камеру, и с тех пор не представлял своей жизни без фотографии. Фрэнк искал применение своим умениям и в 1905 году устроился работать в компанию по изготовлению открыток в Сиднее. Когда он увидел объявление о том, что Дуглас Моусон подыскивает квалифицированного фотографа для серьезной экспедиции, он тут же заявил о готовности отправиться в Антарктиду.
Размышления.

Размышления.

 
Фотографии из первой Австралийской антарктической экспедиции.

Фотографии из первой Австралийской антарктической экспедиции.

 

Во время экспедиции Херли не только документировал флору и фауну Антарктиды, он также показал, как жили и трудились ученые. Кроме того, Херли с коллегами участвовал и в санных поездках по континенту. Всего за год они проехали более 600 миль и нашли способ подобраться максимально близко к магнитному полюсу.
Пингвины на острове Маккуори, 1911 год.

Пингвины на острове Маккуори, 1911 год.

 
Бакланы защищают гнездо.

Бакланы защищают гнездо.

 
Щенок.

Щенок.

 

Для Фрэнка Херли Австралийская антарктическая экспедиция стала только началом профессионального пути. Позже он участвовал еще в двух поездках, и его снимки на протяжении десятилетий оставались единственным свидетельством того, как выглядит Антарктида.
Выход через крышу.

Выход через крышу.

 
Привал.

Привал.

 
Скелет морского слона.

Скелет морского слона.

 
Исследователь с детенышами морских слонов.

Исследователь с детенышами морских слонов.

 
Члены экспедиции на кухне.

Члены экспедиции на кухне.

 
Пингвины Адели.

Пингвины Адели.

 
Вход в обсерваторию для астрономических наблюдений.

Вход в обсерваторию для астрономических наблюдений.

 
Выгрузка снаряжения.

Выгрузка снаряжения.

 
Исследователи в спальных мешках во время экспедиции.

Исследователи в спальных мешках во время экспедиции.

 

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