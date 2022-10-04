10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли
Когда дело доходит до еды, кажется, что мы знаем о ее приготовлении почти все. Но нет — всегда можно что-то улучшить, сделать более оригинальным способом и удивить этим любимых.
Публикуем полезную подборку о превращении привычных продуктов в блюда, которые вы наверняка ещё не пробовали.
Сырные палочки из сэндвичного хлеба
Быстрая слойка с шоколадом
Сосиски в тесте, которые удобно есть
Тарталетки с яйцом и сыром
Правильная слойка
Идеальные палочки для лапши
Блины в формочках для печенья
Вазочка для мороженого своими руками
Сэндвич с яйцом, сыром и ветчиной
Блины 80-го уровня
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