Кулинарные секреты от опытных хозяюшек

На просторах интернета можно найти большое количество кулинарных лайфхаков, призванных сделать блюда вкуснее, но далеко не все из них являются действительно рабочими. Делимся исключительно проверенными секретами готовки, которые точно войдут в копилку ваших любимых.







Секрет 1: Зачем добавлять крахмал в блины?

Секрет 2: Как приготовить картошку с хрустящей корочкой без масла?

Секрет 3: Зачем добавлять сахар в борщ?

Секрет 4: Зачем добавлять соль в кофе?

Секрет 5: Зачем добавлять уксус в выпечку?

Секрет 6: Зачем добавлять в макароны водку?

Секрет 7: Зачем добавлять в гречку соду?

Крахмал делает тесто эластичнымВсе еще в поисках рецепта идеальных тонких блинов, которые будут тонкими, кружевными и эластичными? На самом деле, секрет такой выпечки кроется всего лишь в одном ингредиенте – крахмале. Он придает блинам эластичность, благодаря чему они не рвутся в процессе переворачивания. Если вы замените им часть муки в тесте, у вас получатся тонкие, мягкие, но крепкие блины с нежным вкусом. Их можно не только подавать со сметаной или вареньем, но также заворачивать различные начинки: творог, мясо, грибы и пр.Жарьте картофель в сковороде с толстым дном.Оказывается, чтобы приготовить идеальную жареную картошку, совсем необязательно выливать в сковороду половину бутылки масла. Важно правильно подготовить продукт. Для начала нужно промыть нарезанные ломтики картофеля в холодной воде – делайте это до тех пор, пока вода не станет прозрачной (так вы удалите излишки крахмала).Следующий шаг – отварить картофель на пару, чтобы хорошо прогреть его изнутри. Как только он станет слегка мягким, можете снимать его с кастрюли и выкладывать на бумажное полотенце, чтобы ломтики просохли. Теперь поставьте на плиту чугунную сковороду, дождитесь, пока она хорошо разогреется, и выложите картофель тонким слоем.Важно, чтобы кусочки едва покрыли дно, а не лежали горой друг на друге.Как только ломтики подсохнут и схватятся на раскаленной поверхности, сбрызните их водой из пульверизатора или налейте в сковороду пару столовых ложек воды. Накройте картошку крышкой, чтобы образовался пар. Далее снимите ее и продолжайте приготовление уже без крышки. Когда влага окончательно испарится, можете переворачивать кусочки. Вы увидите, как сверху образовывается хрустящая золотистая корочка, и все это – без единой капли масла. Соль и специи лучше добавлять в самом конце, чтобы они не вытянули влагу раньше времени.Положите в зажарку сахар.На первый взгляд кажется, что сахар и борщ – абсолютно несовместимые вещи. Однако если разобраться в вопросе, то окажется, что этот ингредиент вовсе не лишний в блюде – наоборот, он там необходим. Основная задача сахара – не сделать борщ сладким, а сбалансировать его вкус, помочь другим продуктам раскрыться.Свекла, которая является одним из главных компонентов блюда, содержит природные сахара. Но они не всегда четко прослеживаются во вкусе. Более того, иногда овощ дает резкую землянистую ноту или даже легкую горечь. Кислота от томатной пасты и помидоров тоже не всегда играет на руку борщу. Часто она превышает допустимый уровень, в результате чего вкус блюда становится неприятным.Как раз эти проблемы и решает сахар. Он не делает борщ сладким, но при этом смягчает излишнюю кислоту и нейтрализует горечь свеклы. Также он усиливает карамельные нотки, которые появляются в процессе обжарки моркови, лука и свеклы. Попробуйте один раз добавить сахар в борщ, и больше вы не будете готовить его по другому рецепту.Кроме соли в кофе можно добавить корицу и тростниковый сахар.Соль в кофе – это такой же странный ингредиент, как и сахар в борще, однако не менее эффективный. Есть несколько причин, по которым нужно добавить ее в напиток:• Уменьшение горечи. Если вы купили кофе, вкус которого излишне резкий и горький, попробуйте слегка смягчить его. Для этого добавьте щепотку соли. Она заблокирует вкусовые рецепторы на языке и сделает горечь менее заметной.• Смягчение воды. Если вода в кофемашине долго стоит, не удивляйтесь, когда почувствуете неприятный запах и вкус. Чтобы исправить ситуацию, положите немного соли – она поможет избавиться от специфического привкуса.• Альтернатива сахару и сливкам. Если вам нужно уменьшить количество этих добавок, но при этом не ухудшить вкус готового напитка, добавьте немного соли. Она придаст кофе слегка солоноватый, ненавязчивый оттенок, который сделает вкус кофе более глубоким.• Баланс натрия. А вы знали, что кофеин – это мочегонное средство, и его частое употребление может привести к выведению натрия из организма? Соль в напитке поможет компенсировать его недостачу и почувствовать себя лучше.Уксус – обязательный ингредиент в дрожжевом тестеВыпечка – это настоящее искусство, и чтобы она всегда получалась вкусно, важно знать некоторые тонкости. Например, только опытные хозяйки добавляют в дрожжевое тесто уксус, а остальные даже не в курсе того, зачем нужен этот ингредиент. Но не волнуйтесь, сейчас мы раскроем все секреты.Первое, и самое главное – уксус делает готовые хлебобулочные изделия мягче и воздушнее. Он вступает в реакцию с дрожжами, ускоряя их активацию и обеспечивая более интенсивное брожение. В результате в тесте образуется большое количество газов, благодаря которым оно становится пышнее.Следующий важный момент – уксус улучшает текстуру выпечки, делает ее мягкой и нежной. Кроме того, он устраняет излишнюю клейковину в муке, благодаря чему тесто становится более эластичным и лучше раскатывается.Также уксус способствует регулировке рН-баланса, что особенно полезно в тех видах теста, где содержится молоко или яйца. Таким образом, тесто поднимается более равномерно и не обладает излишней кислотностью, которая может негативно повлиять на вкус и текстуру выпечки.На каждый литр воды – столовая ложка водкиОказывается, этим лайфхаком пользуются многие кулинары, и вот почему. Если добавить в кастрюлю с кипящей водой водку (из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды), получится сохранить идеальную текстуру макарон. Алкоголь снижает клейкость крахмала, который выделяется в процессе варки, благодаря чему паста не превращается в комок. Это особенно актуально в том случае, если вы планируете подавать макароны с соусом, и важно, чтобы заправка равномерно их покрыла.Также водка повышает температуру кипения воды, а значит, ускоряет процесс приготовления блюда. В результате паста быстрее доходит до нужного состояния. Можете не переживать, что готовые макароны будут иметь запах алкоголя – в ходе варки он испарится, и о его присутствии в кастрюле будете знать только вы.При желании можно добавить водку не только в кастрюлю, где варится паста, но и в соус. Она поможет усилить вкус и аромат других ингредиентов, сбалансирует сладость томатов и жирность сливок, а также сделает текстуру более однородной и бархатистой.Положите в гречку чайную ложку содыСода – обязательный продукт на кухне любой хозяйки. Обычно ее добавляют в выпечку, чтобы сделать готовые мучные изделия пышными и воздушными, однако это не единственный вариант использования знаменитого порошка на кухне. Оказывается, его также нужно добавлять в гречку. Зачем? Есть несколько причин.Во-первых, сода помогает крупе лучше раскрыться, делает ее вкус более ярким. Во-вторых, она нейтрализует специфический запах гречки, который распространяется по кухне в процессе варки. В-третьих, сода делает кашу более рассыпчатой и воздушной. А в-четвертых, уменьшает риск подгорания крупы.Чтобы все получилось, дождитесь, пока до готовности гречки останется несколько минут, и добавьте половину чайной ложки соды. Важно не перемешивать крупу в процессе варки – так вы сохраните зерна целыми и не позволите им превратиться в клейкую массу.