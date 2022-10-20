Оригинальный декор стен

Если вы любите декорировать окружающее пространство оригинально и не так, как все, то оцените необычные идеи, показанные ниже. Они точно достойны вашего внимания!

Даже банальные фотографии на стенах можно оформить необыкновенным образом!



Присмотритесь: это книги…

Декор для настоящих художников (или маляров)

Даже фотографии можно оригинально повесить

А это — для любителей вязать и шить

Оригинальная полочка + светильник

Много зеркал, которые вместе составляют одну композицию

Натуральное дерево в интерьере