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Оригинальный декор стен

Если вы любите декорировать окружающее пространство оригинально и не так, как все, то оцените необычные идеи, показанные ниже. Они точно достойны вашего внимания!
Даже банальные фотографии на стенах можно оформить необыкновенным образом!

Присмотритесь: это книги…



Оригинальный декор стен

Декор для настоящих художников (или маляров)



Оригинальный декор стен

Даже фотографии можно оригинально повесить



Оригинальный декор стен

Оригинальный декор стен

Оригинальный декор стен

А это — для любителей вязать и шить



Оригинальный декор стен

Оригинальный декор стен

Оригинальный декор стен

Оригинальная полочка + светильник



Оригинальный декор стен

Много зеркал, которые вместе составляют одну композицию



Оригинальный декор стен

Натуральное дерево в интерьере



Оригинальный декор стен
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декорСтены
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