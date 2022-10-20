Оригинальный декор стен

Если вы любите декорировать окружающее пространство оригинально и не так, как все, то оцените необычные идеи, показанные ниже. Они точно достойны вашего внимания!
Даже банальные фотографии на стенах можно оформить необыкновенным образом!
Присмотритесь: это книги…
Декор для настоящих художников (или маляров)
Даже фотографии можно оригинально повесить
А это — для любителей вязать и шить
Оригинальная полочка + светильник
Много зеркал, которые вместе составляют одну композицию
Натуральное дерево в интерьере
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