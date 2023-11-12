Как относились к собакам в Древнем Египте: Лучшие друзья, жертвенные подношения, любимцы богов и др

Первые одомашненные собаки

Изображение собаки с хозяином в Древнем Египте. \ Фото: wordpress.com.

Преположительно фрагмент рисунка с изображением охотничьих собак. \ Фото: desertbred.org.

Слова для обазначения пород

Фрагменты: Керамическое блюдо, изображающее сцену охоты, дрессировщик держит в правой руке поводки четырех собак, додинастический период, 4500-4000 гг. до н.э.

Слева направо: Фрагмент: Грифельная фигурка собаки (шакала), около 3200-3000 гг. до н.э. \ Некоторые из возможных пород, полученных от древнеегипетских собак.

Божественные создания

Сцена взвешивания сердца из папируса Ани, около 1250 года до н.э.

Слева направо: Факсимиле картины в гробнице Небамона, изображающей собаку, сидящую под креслом своего владельца, около 1479-1458 годов до н.э. \ Египетская собачья мумия, 30-395 годы н.э.

Любимцы древних египтян

Рельеф из гробницы Мерерука, изображающий двух собак на поводке, около 2345-2333 годов до н.э. \ Фото: bing.com.

Птолемеевская статуя, изображающая собаку по кличке Нефер, что означает Прекрасная, и её владельца, 305-30 годы до н.э.

Известняковый шакал или собака на постаменте, в ошейнике с подвеской, первый век до н.э. – второй век н.э. \ Фото: bing.com.