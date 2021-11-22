10 полезных (и не очень) вещей, которые могли изобрести только в Японии

Удивительные вещи из Японии.

1. Миска для тех, кто на диете

Поможет контролировать размер порции.

2. Брелок «пузырчатая пленка»

Все любят пожмякать такие штуки.

3. Брюки-полотенца

Теперь руки можно смело вытирать об штаны.

4. Обувь с кондиционером

С такой обувью ноги всегда свежие.

5. Сливочное масло в карандаше

Очень удобно, однако.

6. Каска для сна

Санкционированный сон в общественном транспорте.

7. Звукопроницаемая подушка

С такой все будет услышано.

8. Ctrl+alt+del

Достаточно одного движения.

9. Бюстгалтер «в поисках мужа»

Очень романтично, но как в нем мыться.

10. Вентилятор для китайских палочек

Поможет остудить еду.