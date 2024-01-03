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17 обалденных рентгеновских фотографий, на которых «внутренний мир» - не просто слова


Привычные вещи в рентгеновских лучах.

Привычные вещи в рентгеновских лучах.

Современное искусство многогранно. Часто оно вызывает неоднозначную реакцию окружающих. В искусство можно превратить все, что угодно. Например, рентгеновские снимки. Многие фотографы практикуют подобные приемы, предлагая публике весьма неоднозначные проекты.

1. Транспортные средства в специальной рентгеновской камере


Транспорт с изнанки.

Транспорт с изнанки.

 

2. Изнаночная сторона стриптиза


Ножки танцовщицы.

Ножки танцовщицы.

 

3. А это похоже на эротическую сцену в душе...


Сцена в душе.

Сцена в душе.

 

4. Рентгеновское фото девушки с цветком - необычно, изящно, нежно


Девушка с цветком.

Девушка с цветком.

 

5. Рокер, так сказать, изнутри


Рокер.

Рокер.

 

6. Кажется, змея недавно отобедала мышкой...


Рентгеновский снимок змеи.

Рентгеновский снимок змеи.

 

7. На этой фотографии «рожки» не выглядят так заезженно


Пара с «рожками».

Пара с «рожками».

 

8. Человек и компьютер


Руки на клавиатуре.

Руки на клавиатуре.

 

9. Скелет гимнастки, выполняющей элемент на бревне


Трюк гимнастки.

Трюк гимнастки.

 

10. Рентгеновский снимок ступни балерины


Ступня балерины.

Ступня балерины.

 

11. Теннисист в полный рост


Теннисист в рентгеновской камере.

Теннисист в рентгеновской камере.

 

12. Динамичный и необычный снимок обезьянки на дереве


Обезьянка в рентгеновских лучах.

Обезьянка в рентгеновских лучах.

 

13. В рентгеновских лучах платье выглядит совершенно иначе


Платье.

Платье.

 

14. Экскаватор и его водитель


Водитель экскаватора.

Водитель экскаватора.

 

15. Досмотр багажа


Дама с чемоданчиком.

Дама с чемоданчиком.

 

16. Любовь в рентгеновских лучах...


Романтическая сцена.

Романтическая сцена.

 

17. Просто мужчина в костюме


Мужчина в костюме.

Мужчина в костюме.

 

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