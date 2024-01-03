17 обалденных рентгеновских фотографий, на которых «внутренний мир» - не просто слова

Привычные вещи в рентгеновских лучах.
Современное искусство многогранно. Часто оно вызывает неоднозначную реакцию окружающих. В искусство можно превратить все, что угодно. Например, рентгеновские снимки. Многие фотографы практикуют подобные приемы, предлагая публике весьма неоднозначные проекты.
1. Транспортные средства в специальной рентгеновской камере
Транспорт с изнанки.
2. Изнаночная сторона стриптиза
Ножки танцовщицы.
3. А это похоже на эротическую сцену в душе...
Сцена в душе.
4. Рентгеновское фото девушки с цветком - необычно, изящно, нежно
Девушка с цветком.
5. Рокер, так сказать, изнутри
Рокер.
6. Кажется, змея недавно отобедала мышкой...
Рентгеновский снимок змеи.
7. На этой фотографии «рожки» не выглядят так заезженно
Пара с «рожками».
8. Человек и компьютер
Руки на клавиатуре.
9. Скелет гимнастки, выполняющей элемент на бревне
Трюк гимнастки.
10. Рентгеновский снимок ступни балерины
Ступня балерины.
11. Теннисист в полный рост
Теннисист в рентгеновской камере.
12. Динамичный и необычный снимок обезьянки на дереве
Обезьянка в рентгеновских лучах.
13. В рентгеновских лучах платье выглядит совершенно иначе
Платье.
14. Экскаватор и его водитель
Водитель экскаватора.
15. Досмотр багажа
Дама с чемоданчиком.
16. Любовь в рентгеновских лучах...
Романтическая сцена.
17. Просто мужчина в костюме
Мужчина в костюме.
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