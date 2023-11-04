Какие загадки зашифровал в своих картинах Флемальский мастер: Мышеловка, утерянные фрагменты и т.д

Кем был Флемальский мастер?

Дж. да Милано "Поклонение". Таким был живописный стиль в Европе за сто лет до Флемальского мастера

Р. Кампен "Благовещение"

Ж. Даре "Поклонение волхвов"

Новаторство в живописи

Флемальский мастер. Алтарь Мероде

Фрагмент левой створки алтаря Мероде

Р. ван дер Вейден "Читающая Магдалина"

Другие произведения Флемальского мастера

Флемальский мастер. Левая створка алтаря "Троица"

Флемальский мастер. Правая створка алтаря "Троица

Флемальский мастер. Флемальский алтарь

Флемальский мастер. "Святая Троица", фрагмент Флемальского алтаря

Флемальский мастер. Верльский алтарь

Р. Кампен "Погребение Христа