Какие загадки зашифровал в своих картинах Флемальский мастер: Мышеловка, утерянные фрагменты и т.д

Картины, написанные так называемым Флемальским автором, отличаются тем, что в попытках разгадать, чьей кисти принадлежит каждое из его творений, приходится отвлекаться на многочисленные детали, очень реалистичные, но порой загадочные. Становится очевидным: кем бы ни был автор, создавший эти произведения, он, безусловно, гений.
Кем был Флемальский мастер?
Дж. да Милано "Поклонение". Таким был живописный стиль в Европе за сто лет до Флемальского мастера
В коллекциях живописных работ XV века искусствоведы выделяют особую группу – в нее входят произведения, ставшие основой для развития нидерландской живописи и явно принадлежащие кисти одного художника или представителям единой школы. Эти шедевры вплоть долгое время считались написанными неизвестным автором, которого называли Флемальским мастером. Термин появился благодаря названию местности – Флемаль – откуда прослеживалось происхождение работ. В некоторых источниках указывали «Флемальское аббатство», которого в действительности не существовало – очевидно, таким нехитрым способом продавец пытался повысить ценность картины.
Главной отличительной особенностью работ Флемальского мастера был более смелый и прогрессивный подход к изображению сюжетов на библейские темы, чем господствовал в Европе средневековой поры. Установленный период создания этих произведений – с 1410 по 1440 годы, вместе с большим количеством более поздних копий, давали основания предположить, что именно Флемальский мастер стал новатором, родоначальником традиций, которые были подхвачены другими мастерами и развились в целое направление нидерландской живописи.
Р. Кампен "Благовещение"
В начале XX века бельгийский историк искусства Жорж Юлен де Лоо высказал версию, что произведения Флемальского мастера были созданы Робером Кампеном, успешным и популярным фламандским художником, владельцем большой художественной мастерской в городе Турне.
Робер Кампен родился в 1378 году и стал одним из самых ярких представителей Раннего Возрождения. На его творчество оказал большое влияние Ян ван Эйк, с которым Кампен, по-видимому, был знаком лично. Поскольку большинство обнаруженных работ Флемальского мастера выполнены красками нового для того времени, улучшенного состава, можно предположить, что и это усовершенствование было следствием знакомства с ван Эйком, который вошел в историю в том числе благодаря своим экспериментам в области химии и выведением формулы для получения масляных красок.
Ж. Даре "Поклонение волхвов"
Робер Кампен считался одним из первых портретистов в Европе, а его стремление к демократичности, внимание к деталям и тщательная, подробная их проработка быстро принесли ему и славу, и заказчиков, и учеников. В числе последователей стиля Кампена были Рогир ван дер Вейден и Жак Даре, каждому из которых рядом исследователей приписывается авторство фрагментов работ Флемальского мастера или даже произведений целиком. Большинство искусствоведов признают автором работ Флемальского мастера именно Кампена.
Новаторство в живописи
Один из шедевров живописи XV века – алтарь Мероде, названный так по имени семейства, в чьей собственности произведение находилось до Второй мировой войны.
Флемальский мастер. Алтарь Мероде
Алтарь представляет собой триптих, на левой створке изображены коленопреклоненные донаторы, на правой – Святой Иосиф в мастерской плотника. Центральная часть посвящена сюжету «Благовещение». Вопреки устоявшимся многовековым канонам изображения Девы Марии, здесь действие происходит в домашней обстановке, среди предметов, характерных для интерьера мелкобуржуазного дома, а сама Богородица показана читающей книгу (за чтением Кампен и его ученики изображали персонажей и на других полотнах).
Фрагмент левой створки алтаря Мероде
Каждая деталь произведения приковывает внимание и заставляет рассматривать, сравнивать, угадывать – например, в узорах на кувшине можно предположить зашифрованный текст, возможно, подпись автора. Большой шаг в развитии живописи – в достижении эффекта уюта, гармонии, естественности в доме, который изображен на холсте. Важным шагом стала и тщательная проработка фона, детализированное изображение пейзажей на дальнем плане – даже проплывающие в небе облака создают ощущение объема, вытягивая пространство.
Предметы, которые художник поместил в интерьер мастерской Иосифа, притягивают внимание своей не привычной для библейских сюжетов реалистичностью, правая створка алтаря Мероде даже получила неофициальное название «Мастер с мышеловкой».
Критики версии о том, что алтарь Мероде создан Кампеном, указывают на некоторые несовершенства и ошибки при создании перспективы, а проводя аналогию с «Читающей Магдалиной» ван дер Вейдена, можно предположить его причастность к созданию алтаря.
Р. ван дер Вейден "Читающая Магдалина"
Другие произведения Флемальского мастера
Другим шедевром Флемальского мастера считается диптих Троица, хранящийся в российском Эрмитаже. Правая створка – «Мадонна с младенцем у камина», которая сочетает и традиционные для средневековья детали – как протянутая к камину рука, символизирующая январь, так и новаторские приемы – например, изображение двойной тени, от разных источников света. А одеяло, лежащее на коленях Марии, выполняет совершенно определенную задачу – создать впечатление тепла и уюта в доме.
Флемальский мастер. Левая створка алтаря "Троица"
Флемальский мастер. Правая створка алтаря "Троица
Три створки Флемальского алтаря, которые с большой определенностью приписывается Кампену, изображает Святую Веронику, Богоматерь с младенцем и выполненную в технике гризайль Святую Троицу.
Флемальский мастер. Флемальский алтарь
Интересно, что у ног обеих женщин изображена не обычная трава, а лечебные растения, применявшиеся в то время в медицине. Это неслучайно, ведь Вероника, женщина, что по преданию подала Христу плат по пути на Голгофу, считается покровительницей больных и увечных, а Дева Мария – защитницей всех страдающих. Настоящим прорывом в живописи было изображение этого куска ткани в виде тончайшего прозрачного материала, в следах складок, подчеркнуто легкого и воздушного. С точки зрения искусства XV века такое внимание к деталям было очень впечатляющим. Правая створка алтаря, Троица, изображенная в технике гризайль, градациями серого цвета, кажется скульптурой, настолько тщательно и натуралистично изображены фигуры.
Флемальский мастер. "Святая Троица", фрагмент Флемальского алтаря
Верльский алтарь, диптих, на котором изображена Святая Варвара и Троица, носит название по имени донатора – Генриха фон Верле. Именно он изображен на левой створке алтаря, коленопреклоненным, по обычаям того времени. Всего сохранились две боковые створки, центральная утеряна. Композиция вновь наполнена деталями, в которые невольно погружается зритель, и одним из привлекающих внимание элементов является, безусловно, выпуклое зеркало, знакомое по знаменитой картине Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини». Возможно, это дополнительный аргумент в пользу того, что автором произведения был действительно Кампен.
Флемальский мастер. Верльский алтарь
Флемальский мастер оказал серьезное влияние на всю нидерландскую живопись и по сути заложил основы традиций Северного Ренессанса – с его демократизмом, тщательным и внимательным отношением к деталям, помещением библейских сюжетов в привычную зрителю того времени домашнюю обстановку.
Тем не менее, в отсутствие писем и других документов, которые позволили бы с уверенностью приписать работы Флемальского мастера одному художнику, нельзя исключать, что эти полотна – не просто результат гения Кампена, но итог труда целой группы живописцев, сообща создававших в своей мастерской будущее европейского искусства.
Р. Кампен "Погребение Христа
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