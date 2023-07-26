Думаете, что бы такого приготовить своей семье из кабачков? Уверены, что эта идея придётся вам по душе! Кабачковые лепёшки или чебуреки с кабачковой начинкой — это так просто, но удивительно вкусно и по-летнему свежо.
Ингредиенты:
500 гр. муки;
300 мл кипятка;
1 ч. л. соли;
2-3 ст. л. растительного масла;
3 кабачка (по 500-600 гр.);
3-4 луковицы;
пучок зелёного лука;
пучок петрушки;
1 плавленый сырок;
соль, чеснок.
Из 500 гр. муки, 1 ч. л. соли, 2-3 ст. л. масла и 300 мл кипятка замесите мягкое тесто. Положите его в пакет отдыхать, пока готовите начинку.
Натрите кабачки на тёрке и присыпьте солью, оставьте на дуршлаге на 5-7 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
Тем временем нарежьте лук и обжарьте в масле до золотистости. Добавьте отжатые кабачки, перемешайте, жарьте ещё 5 минут.
Добавьте нарезанную зелень, посолите. Сюда же потрите плавленый сырок. Обжарьте всё ещё минуту, выключите огонь.
Пока начинка остывает, тесто обомните и разделите на кусочки. Каждый кусочек раскатайте в тонкий пласт.
Положите на половину теста начинку, накройте второй половиной теста, как чебурек, защипните края (удобно с помощью вилки).
Обжарьте либо на сухой сковороде, либо с небольшим количеством сливочного/растительного масла до румяной корочки с обеих сторон по паре минут.
Получается целая гора вкусняшек, которые поедаются летом с большой скоростью!
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Вкуснятина из кабачков
Думаете, что бы такого приготовить своей семье из кабачков? Уверены, что эта идея придётся вам по душе! Кабачковые лепёшки или чебуреки с кабачковой начинкой — это так просто, но удивительно вкусно и по-летнему свежо.
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