10 полезных низкокалорийных продуктов, которые можно есть ежедневно без вреда для фигуры

Здоровый образ жизни не так страшен, как о нём говорят, тем более, если знать какие продукты употреблять в пищу без вреда для фигуры. Рассказываем, что есть, дабы получить заряд бодрости и энергии на целый день без лишних калорий.
1. Спаржевые ростки
Сытно, питательно, низкокалорийно. \ Фото: cocinavital.
Спаржевые ростки – самый распространённый вид спаржи, пользующийся огромным спросом по всему миру. Существует несколько популярных видов от ярко-зелёного и белого до фиолетового. Как правило, они намного мягче, сочнее и хрустящее по текстуре в отличие от обычной спаржи, поэтому при желании их можно есть сырыми, просто обдав кипятком. В пищу употребляют как стебли, так и верхушки. Ростки богаты антиоксидантами, калием, фолиевой кислотой, питательными веществами, витаминами (в том числе С и К), а также минералами и клетчаткой, дарящей чувство сытости. Ко всему прочему, они обладают противовоспалительными свойствами, что весьма полезно для организма. А ещё спаржевые ростки считаются низкокалорийным продуктом. В пяти-«шести стрелках» содержится около двадцати семи калорий и минимальное количество жира (примерно 0,64 грамма).
2. Незрелые соевые бобы (эдамаме)
Из незрелых соевых бобов можно приготовить энное количество вкуснейших блюд. \ Фото: images.kitchenstories.io.
Незрелые соевые бобы – питательный продукт, который пользуется огромной популярностью в станах Азии и за её пределами. В последнее время эдамаме всё чаще и чаще можно встретить на прилавках магазинов, в кафе и ресторанах (их готовят и подают по всему миру).
3. Морские гребешки
Морские гребешки получаются нежными и сочными. \ Фото: feelgoodfoodie.net.
Морские гребешки – съедобные двустворчатые моллюски, относящиеся к семейству пектиновых. Сладковатые на вкус, с лёгким морским ароматом – они пользуются огромным спросом и популярностью как в азиатской, так и в западной кухнях. Это один из видов морепродуктов, считающихся невероятно полезным для человека. В них содержится достаточно большое количество минеров и витаминов (в том числе Д, В1, В2), магния, цинка, железа, селена, калия, никотиновой кислоты, омега-3 жирных кислот. При этом они считаются низкокалорийным продуктом с минимальным количеством жиров и подходят для приготовления различных диетических блюд.
4. Креветки
Вкусно, полезно и низкокалорийно. \ Фото: halfbakedharvest.com.
Креветки – ещё один популярный морепродукт, пользующийся спросом во всём мире, поскольку они считаются отличным источником минералов, витаминов, белка и различных жизненно обходимых микроэлементов. Витамин В12 и селен, содержащийся в мясе креветок, укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также благоприятно влияет на иммунитет, защищая от свободных радикалов и различных болезней, спровоцированных ими. В них также отсутствует глютен и практически нет холестерина. Ко всему прочему, креветки – источник, богатый железом, фосфором, калием, кальцием, медью, цинком, хромом. Из-за низкого содержания жира и калорий, креветки являются полезным диетическим продуктом питания. Их можно подавать как в сыром, так и в готовом виде, добавлять в салаты, супы, смузи и другие блюда.
5. Ягоды малины
Малина - это не только полезно, а и очень вкусно. \ Фото: spicemountain.co.uk.
О пользе малины слышал практически каждый, но мало кто берёт во внимание эти ягоды и частенько исключает из своего рациона, ограниваясь парой горстей за сезон. Напрасно, поскольку малина обладает рядом преимуществ: она практически не содержит жиров, богата антиоксидантами, клетчаткой, минералами, витаминами, калием. Ягоды укрепляют иммунную систему, снимают воспалительные процессы в организме, помогают контролировать уровень сахара в крови, снижают холестерин и помогают сбросить лишние килограммы.
6. Ягоды клубники
По возможности включите в свой рацион клубнику. \ Фото: extension.colostate.edu.
Ягоды клубники, как и черники, полезны для здоровья, так как в них содержится клетчатка, фолиевая кислота, витамины С и К, антиоксиданты, эллаговая кислота, оказывающая благоприятное воздействие на организм и иммунную систему в целом. Из-за низкого содержания жиров, клубника считается низкокалорийным продуктом, поэтому её смело можно употреблять в пищу, даже сидя на диете, не опасаясь за лишние килограммы.
7. Куриные яйца
Куриные яйца также стоит включить в свой рацион. \ Фото: webtekno.com.
Диетологи считают, что куриные яйца – идеальный продукт питания, т.к. в них содержится железо, кальций, калий, витамин В, что весьма полезно для здоровья. В яйцах содержится минимальное количество насыщенных жиров, поэтому считаются низкокалорийным диетическим продуктом, улучшающим метаболизм и повышающим уровень энергии, а также способствуют набору мышечной массы.
8. Фасоль красных сортов
Фасоль красных сортов - отличный источник витаминов и белка. \ Фото: vegetarianventures.com.
Фасоль красных сортов – является одним из самых популярных современных блюд, которые готовят не только дома, а и подают в кафе и даже в ресторанах по всему миру. В красной фасоли содержится достаточно большое количество белка,
клетчатки, железа, калия – всё это помогает получить заряд бодрости на целый день, а также снижает холестерин, что благоприятно сказывается на сердечно-сосудистой системе.
9. Морковка
Морковь считается одним из самых питательных и полезных низкокалорийных продуктов. \ Фото: cookieandkate.com.
На протяжении многих лет, морковка считается одним из самых популярных корнеплодов в мире. Она богата витаминами (А, С, Е и В), а также в ней высокое содержание бета-каротина, считающегося своего рода антиоксидантом, подавляющим воздействие АФК и АФА (свободные радикалы) в организме. В корнеплоде также присутствует вода, калий и клетчатка, способствующая пищеварению. Ко всему прочему, морковка считается диетическим низкокалорийным продуктом, при этом ей запросто можно насытиться на пару-тройку часов, поскольку содержащиеся в ней микро и макроэлементы помогают восстановиться организму. Ко всему прочему, морковь – сложный углевод, в котором содержится минимальное количество жиров, сахара и практически отсутствует холестерин.
10. Сельдерей
Для поддержания здоровья, фигуры и пищеварения употребляйте в пищу в сельдерей. \ Фото: uph-p-001-delivery.sitecorecontenthub.cloud.
Сельдерей – полезный низкокалорийный продукт с высоким содержанием клетчатки. Он считается достаточно сытным овощем, поскольку долго переваривается, а также является прекрасной альтернативой сладостям. Употребляя его в пищу, есть все шансы снизить холестерин и кислотность в желудке. Сельдерей также обладает противовоспалительными действиями и помогает понизить высокое кровяное давление. Растение также может похвастаться витаминами К, А, В, В 6, железом, тиамином, а также минералами (в том числе кальцием, калием, фосфором). В нём содержится достаточное количество фолиевой кислоты, холина, пантотеновой кислоты, ниацина, рибофлавина, селена и меди. Этот продукт можно употреблять в пищу как в сыром, так и в готовом виде (множество различных блюд от салатов и смузи до супов, рагу и т.д.).
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