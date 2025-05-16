10 полезных низкокалорийных продуктов, которые можно есть ежедневно без вреда для фигуры

1. Спаржевые ростки

2. Незрелые соевые бобы (эдамаме)

Из незрелых соевых бобов можно приготовить энное количество вкуснейших блюд. \ Фото: images.kitchenstories.io.

3. Морские гребешки

Морские гребешки получаются нежными и сочными. \ Фото: feelgoodfoodie.net.

4. Креветки

Вкусно, полезно и низкокалорийно. \ Фото: halfbakedharvest.com.

5. Ягоды малины

Малина - это не только полезно, а и очень вкусно. \ Фото: spicemountain.co.uk.

6. Ягоды клубники

По возможности включите в свой рацион клубнику. \ Фото: extension.colostate.edu.

7. Куриные яйца

Куриные яйца также стоит включить в свой рацион. \ Фото: webtekno.com.

8. Фасоль красных сортов

Фасоль красных сортов - отличный источник витаминов и белка. \ Фото: vegetarianventures.com.

9. Морковка

Морковь считается одним из самых питательных и полезных низкокалорийных продуктов. \ Фото: cookieandkate.com.

10. Сельдерей

Для поддержания здоровья, фигуры и пищеварения употребляйте в пищу в сельдерей. \ Фото: uph-p-001-delivery.sitecorecontenthub.cloud.