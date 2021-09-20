10 самых необычных животных в мире

А вы знали, что большинство самых необычных животных планеты являются исчезающими видами? Сколько видов вымирает каждый час, день, год? Если нет – читайте пост до конца.
10. Китоглав (лат. Balaeniceps rex)
Китоглав или королевская цапля – очень крупная птица. Ее высота в среднем составляет 1,2 м, размах крыльев 2,3 м, а вес 4—7 кг. Обитает в тропических болотах Восточной Африки.
Похожий на башмак огромный клюв позволяет китоглаву искусно ловит рыбу. Тот же клюв мешает птице добывать какую-либо другую пищу.
Глаза китоглава расположены в передней части черепа, а не с двух сторон как у большинства птиц, это позволяет ему видеть всё объёмным.
Китоглавы – редкие птицы, их численность составляет около 10 тысяч. Человек уничтожает среду обитания этих птиц и разоряют их гнезда. Вид занесен в Красную Книгу.
Китоглав был открыт в 1849 году, менее чем через год он был уже научно описан.
№9. Стеклянные Лягушки (лат. Centrolenidae)
Стеклянные лягушки – семейство бесхвостых земноводных.
С первого взгляда кажется, что эти лягушки совершенно обыкновенные. Но если посмотреть на их животы, то можно понять, почему они называются стеклянными. Сквозь животы лягушек видно все внутренние органы. Кожа на животе у них прозрачная.
Впервые европейцы обнаружили этих лягушек в 1872 году в Эквадоре. Преставителей этого семейства можно встретить в северо-западной части Южной Америки, в Центральной Америке и в ряде других областей Южной Америки.
В настоящий момент описано более 150 видов стеклянных лягушек. Стеклянные лягушки обычно не очень большие, их размер составляет от 3 до 7,5 сантиметров. Живут такие лягушки, как правило, на деревьях в горных лесах и лишь в период размножения доходят до воды.
Стеклянные лягушки откладывают свою икру на листья деревьев или кустарников, растущих прямо над водой, хотя для одного из видов более привлекательными для откладывания икринок являются камни возле водопадов.
Так или иначе, едва головастики вылупляются из икринок, они сразу же падают в воду с высоты и дальше живут, и развиваются в воде.
№8. Утконос (лат. Ornithorhynchus anatinus)
Утконос – одно из самых необычных животных в мире. Утконос является единственным современным представителем семейства утконосовых. Утконос относится к классу млекопитающих. Это уникальное животное является одним из символов Австралии. Утконос изображен на реверсе 20 австралийских центов.
Утконоса впервые обнаружили в 18 веке время колонизации Нового Южного Уэльса. В то время его определили как » животное-амфибия из рода кротов».
В Англию впервые привезли шкуру утконоса в 1797 году, тогда необычный зверек вызвал ожесточенные споры в научном сообществе. Сперва шкуру сочли подделкой таксидермиста. Но сомнения удалось развеять Джорджу Шоу, который исследовал шкуру на наличие стежков и не обнаружил их. Он же и дал название новому виду в 1799 году.
Утконос – ядовитое млекопитающее. У самцов есть шпоры на задних ногах, из которых во время брачного сезона выделяются токсины. Яд утконоса может убить небольшое животное, но не человека. У человека он вызовет сильную боль и в месте укола образуется отек, который распространиться на всю конечность.
№7. Тапир (лат. Tapirus)
Тапиры — травоядные животные из отряда непарнокопытных, напоминающие по виду свинью с хоботом.
Средние размеры тапиров – длина около 2-х метров, высота около метра, вес 100-300 кг.
Ранее тапиры были очень распространены, но на сегодняшний день осталось только 5 видов.
Распространены тапиры в Центральной и Южной Америке и в юго-восточной Азии.
Несмотря на большое количество хищников, которые питаются тапирами, основным врагом тапиров является человек. Охота на тапиров ради мяса и кожи существенно сократило их популяцию. Тапирам грозит вымирание. Тапиры занесены в Красную Книгу.
№6. Фантастический листохвостый геккон (лат. Uroplatus phantasticus)
Это удивительное создание обитает в лесах Мадагаскара. Его достаточно сложно заметить, потому что формой тела и цветом он похож на сухой лист. За красные глаза некоторых особей они получили название – фантастические или сатанинские гекконы. Ареал обитания этого вида – север и центр Мадагаскара.
Длина тела взрослых особей 9-14 см, большую часть которой занимает длинный плоский хвост, похожий на лист. Окрас геккона может варьировать от серого и коричневого до зеленого и желтого.
Впервые этот вид гекконов был обнаружен в 1888 году бельгийским натуралистом Джорджом Альбертом Буленджером.
Вид находится под угрозой исчезновения из-за бесконтрольного отлова и уничтожения их естественной среды обитания.
№5. Звездонос (лат. Condylura cristata)
Звездонос или звездорыл очень необычное млекопитающее, обитающее в Северной Америке. На мордочке у звездоноса двадцать два кожных нароста в форме звезды. Такой нос приспособлен к рытью подземных ходов и превосходно работает как орган осязания. Лучики носа движутся очень быстро, проверяя на съедобность все объекты на своем пути.
Зверьки отлично плавают, и находят пищу не только на земле, но и в воде. В основном они питаются червями, моллюсками, личинками, мелкими ракообразными.
Естественные враги звездоносов: совы и иные хищные птицы, куньи и скунсовые. Людская деятельность сильно сократила естественный ареал звездоносов. Однако, звездоносы не относятся к редким исчезающим видам.
№4. Морской конёк-тряпичник (лат. Phycodurus eques)
Морской конёк-тряпичник, или тряпичник – вид морских лучепёрых рыб из семейства игловых. Длина тела может достигать 35 см. Отличительной особенностью рыбки являются многочисленные плоские полупрозрачные отростки, имитирующие слоевища водорослей. Эти отростки нужны для маскировки от врагов.
Тряпичник передвигается с помощью грудных и спинного плавников. Эти маленькие плавники почти полностью прозрачны, они колышутся очень часто (до 10 раз в секунду), обеспечивая мерное покачивание рыбы на волнах, создавая иллюзию плавающих водорослей. Максимальная скорость передвижения — до 150 м/ч.
Обитает на юго-восточном и юго-западном побережье Австралии в водах Индийского океана. Обычно водятся на мелководье на глубине от 4 до 30 м.
Питается планктоном, мизидами, водорослями. Тряпичники находятся под угрозой уничтожения из-за промышленных выбросов, а также становясь экземплярами коллекций водолазов-любителей. Взят под защиту австралийским правительством.
№3. Австралийская ехидна (лат. Tachyglossus aculeatus)
Австралийская ехидна – вид яйцекладущих млекопитающих семейства ехидновых. Единственный представитель рода ехидн.
Австралийская ехидна впервые была описана в 1792 году английским зоологом Джорджем Шоу, он же и дал название виду, ошибочно причислив к муравьедам. Через 10 лет Эдвард Хоум обнаружил у ехидны и утконоса схожую черту – клоаку, на основании этого открытия и был выделен отряд однопроходных.
Австралийская ехидна водится в Австралии, на Тасмании, в Новой Гвинее и на островах в проливе Басса.
Внешне ехидна больше всего похожа на ежа – все ее тело покрыто жесткими грубыми волосками, а бока и спина утыканы длинными, по 5 – 6 см, иголками желтого цвета с черными кончиками. В длину австралийская ехидна вырастает до 50 см, имея при этом вес до 7 кг. Хвост и ушные раковины столь малы, что практически не видны.
Мордочка у ехидны очень вытянутая, до 7,5 см в длину, и играет чрезвычайно важную роль в жизни животного, так как зрение у него развито слабо, и окружающая среда познается большей частью посредством обоняния и слуха. Рот, представляющий собой очень маленькое отверстие на конце мордочки, не имеет зубов, зато в нем умещается липкий язык, имеющий в длину 25 см. С помощью такого инструмента ехидна добывает себе пищу, состоящую из термитов, муравьев, червей и других мелких насекомых, в чем похожа на гигантского муравьеда. Мощные передние лапы, снабженные когтями, позволяют ей разрушать стены термитников, после чего в ход идет язык.
Австралийские ехидны ведут ночной образ жизни, и весьма скрытны.
Главная её защита — колючки; потревоженная ехидна сворачивается в шар, как ёж, и если успевает, частично закапывается в землю, подставляя врагу спину с поднятыми иглами. Вытащить ехидну из вырытой ямы очень трудно, поскольку она сильно упирается лапами и иглами.
Австралийская ехидна обычна в Австралии и Тасмании и не относится к вымирающим видам. Ехидны хорошо переносят содержание в неволе, но не размножаются. Получить потомство австралийской ехидны удалось только в пяти зоопарках
№2. Краб Йети (лат. Kiwa hirsuta)
Kiwa hirsuta или «Краб Йети» был впервые обнаруженный в 2005 году на глубине 2228 м в южной части Тихого океана в 1500 километрах от острова Пасхи.
Экспедиция под руководством Роберта Врейенхука и Мишеля Сегонзака в ходе погружений на борту пилотируемого подводного аппарата Алвин несколько раз наблюдали этих крупных белых раков вокруг активных гидротермальных источников.
15-ти сантиметровое тело рака покрыто многочисленными перистыми щетинками, которые содержат нитчатые бактерии, очищающие воду от токсичных для рака соединений, а также возможно, служат для него пищей.
№1. Рыба-Капля (лат. Psychrolutes marcidus)
Рыба-капля – одна из самых причудливых океанских глубоководных рыб, является эндемиком Австралии. Обитает на глубине от 600 до 1200 метров у побережья Австралии.
Размер рыбы-капли около 30 – 35 см (до 60). Тело рыбы-капли желеобразное и водянистое, поэтому она и получила такое название. У рыбы отсутствует развитая мускулатура, она плавает разинув пасть, или сидит на одном месте и заглатывает мелких беспозвоночных.
Вид изучен плохо. Несмотря на непрезентабельный внешний вид, жители азиатских стран считают мясо рыбы-капли деликатесом.
Находится под угрозой исчезновения из-за расширения глубоководного рыбного промысла, так как она всё чаще попадается в сети вместе с крабами и омарами.
Строение передней части головы оставляет впечатление, что рыба постоянно хмурится и имеет несчастное «выражение лица», из-за чего рыба занимает первое место в рейтингах самых странных существ. Из-за необычного облика рыба стала популярным персонажем интернет-мемов и часто входит в списки «самых причудливых созданий».
P.S.
На самом деле удивительных и причудливых животных в мире гораздо больше, но невозможно всех их поместить в один маленький рейтинг.
Каждый час вымирает приблизительно 3 вида, каждый день – более 70, каждый год – более 26 тысяч.
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