Небесная битва на воздушных шарах, или Самая странная дуэль в истории

Психологи считают, что каждый человеческий поступок всегда спровоцирован сильными эмоциями — любовью, либо ненавистью. Страшно себе представить, что могло бы произойти, если эти чувства объединить воедино. Возможно, именно такая взрывоопасная смесь вдохновила двух благородных молодых людей на самую странную дуэль всех времён.
Французы — страстная нация
Кодекс чести – дуэль в Булонском лесу под Парижем. Гравюра на дереве Годфруа Дюрана, январь 1875 год.
Наверное, бесшабашная смелость, юношеский задор вне зависимости от возраста, а также талант к драматизму – это качества в высшей степени присущие французам. Скорее всего именно из-за этого во Франции и происходило столько дуэлей. Говорят, что Людовик XIII помиловал колоссальные 8000 человек за «убийства, связанные с дуэлями». Но в 1808 году в небе над Парижем произошло иное, не совсем обычное противостояние подобного рода.
Суть деликатного дела
Два горячих молодых аристократа: месье де Гранпре и месье Ле Пике имели тайную связь с одной знаменитой танцовщицей Парижской оперы. Мадемуазель Тиревит — девушка предусмотрительная, яйца в одну корзину не складывала. Находясь на содержании у месье де Гранпре, она положила глаз на месье Ле Пике. Тот потерял от неё голову и красотка стала получать дорогие подарки и содержание от обоих ухажёров.
Когда Гранпре узнал об этом романе, он был в ярости. Естественно, это был не просто Париж — синоним изысканности и хорошего вкуса во всём, люди были тоже не совсем обычными французами. Голубая кровь требовала нетривиального выяснения отношений. Дуэль, однозначно. Да и не какая-нибудь, а небесная — на воздушных шарах. Не пристало таким высоким господам просто набить друг другу лица и решить вопрос. Нет. Было решено, что сражение будет в небе, а победителю достанется рука мадемуазель Тиревит.
Первые пять подъёмов воздушных шаров во Франции.
Необычное состязание
Дуэль должна была происходить на высоте шесть сотен метров. Каждый дуэлянт мог выстрелить из мушкета по воздушному шару противника. Мужчины не собирались стрелять друг в друга — их цель была воздушный шар. Видимо и тут французы высокомерно сочли традиционный способ решения вопроса слишком обыденным и напрочь лишённым воображения. Утром 3 мая 1808 года в парижском саду Тюильри двое мужчин забрались в одинаковые корзины для воздушных шаров. Каждый получил по ружью и пилоту, который помогал в управлении. Как это ни прискорбно, приятель должен был разделить неприятную участь проигравшего.
Современные воздушные шары.
Небесная дуэль
Сад Тюильри в 17 веке, вид на запад в сторону будущих Елисейских полей, гравюра Переля.
Месье де Гранпре и месье Ле Пике, стоя в корзинах, начали подниматься в воздух. На необычное зрелище собралась огромная толпа зевак, все радостно и подбадривающе кричали, махали руками. Пилоты старались удерживать шары на расстоянии семидесяти пяти метров один от другого. Снизу был подан сигнал и дуэль началась. Первым выстрелил Ле Пике, но по непонятным причинам промахнулся. Это было странно, ведь цель была огромна. Пришла очередь Гранпре и он попал в цель.
Гранпре оказался более метким.
Воздушный шар Ле Пике стал падать вниз с ужасающей скоростью. Незадачливый любовник и его друг разбились на смерть о крышу дома. Гранпре был в восторге и от победы, и от предвкушения воссоединения с дамой сердца. Он поднял шар выше в небо, видимо символизируя то, что находился на седьмом небе от счастья. Потом он спустился на Землю и предположительно забрал свой приз — прекрасную и коварную мадемуазель Тиревит. История же положила в свою копилку самое причудливое состязание всех времён.
Воздушный шар пролетает над рекой.
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