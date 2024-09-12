Небесная битва на воздушных шарах, или Самая странная дуэль в истории

Французы — страстная нация

Кодекс чести – дуэль в Булонском лесу под Парижем. Гравюра на дереве Годфруа Дюрана, январь 1875 год.

Суть деликатного дела

Первые пять подъёмов воздушных шаров во Франции.

Необычное состязание

Современные воздушные шары.

Небесная дуэль

Сад Тюильри в 17 веке, вид на запад в сторону будущих Елисейских полей, гравюра Переля.

Гранпре оказался более метким.

Воздушный шар пролетает над рекой.