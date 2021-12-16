Полки и стеллажи, которые можно смастерить своими руками

В новом обзоре автор собрал примеры стеллажей и полок, которые можно состряпать своими руками.

Использовать их нужно, конечно же, по прямому назначению.

Посмотрев собранные здесь фотографии, можно легко убедится, что ничего принципиально сложного в предложенном варианте нет.

1. В форме круга

Круглая полка из ДВП и досок.

Оригинальная круглая полка, окантовка которой сделана из тонкого ДВП, а сами полки из обыкновенной доски, покрашенной в белый цвет. Конечно, такая конструкция не подойдет для хранения всей домашней библиотеки, однако сможет вместить несколько учебных книг, небольшое комнатное растение и пару снимков в рамке.

2. Навесная полка

Навесная полка из старых книг.

Очаровательная подвесная полка, которую можно сделать из нескольких ненужных книг или блокнотов одинакового размера. Такая полка не только подойдет для хранения косметических принадлежностей и небольших предметов декора, но и сама по себе станет прекрасным украшением любой стены.

3. Стрелка

Полка из водопроводных труб.

Стильная книжная полка в виде стрелки с подсветкой, сделанная из остатков металлических водопроводных труб, прекрасно впишется в интерьер комнаты мальчика-подростка или квартиры холостяка.

4. Практично и необычно

Вместительная полка из лотка от старой тележки.

Оригинальная и практичная полка, которую можно сделать из небольшого лотка от старой тележки и нескольких деревянных брусков. Такая полка отличается надежностью и вместительностью и подойдет для хранения самых разных вещей.

5. Очаровательный стеллаж

Стеллаж из старой двери.

Стильный и оригинальный стеллаж, сделанный из несколько видоизмененной и покрашенной в белый цвет двери. Такой стеллаж, заполненный любимыми книгами, свечами, семейными фотографиями и небольшими элементами декора, станет настоящей изюминкой любого пространства.

6. Узкие рейки

Полки из лыж.

Старые лыжи, много лет пылящиеся в кладовке, можно использовать для создания необычных полок. Такие полочки прекрасно впишутся в интерьер детской и подойдут для хранения игрушек и книг.

7. Стильная медь

Полки из дерева.

Массивные полки из дерева, обклеенного пленкой стильного медного цвета, прекрасно подойдут для размещения домашних растений.

8. Старый поддон

Полки из поддона.

Старый деревянный поддон достаточно просто превратить в оригинальную полку для хранения журналов и семейных снимков.

9. Индустриальный стиль

Полка из дерева и водопроводных труб.

Стильная система хранения в актуальном сейчас индустриальном стиле, которую можно сделать из древесины или МДФ плит, покрашенных в серый цвет и соединенных между собой конструкцией из металлических водопроводных труб.

10. Яркие соты

Яркие полки из подарочных коробок и зеркал.

Оригинальные полки, сделанные из ярких подарочных шестиугольных коробочек, прикрепленных к зеркалам такой же формы. Конечно, такая конструкция непригодна для хранения больших тяжелых предметов, однако подойдет для хранения милых сердцу мелочей и предметов декора, а также станет уникальным украшением стены.

11. Стильная трансформация

Полки из выдвижных ящиков.

Выдвижные ящики старого стола, приготовленного на выброс, можно использовать для создания оригинальных полочек. Аккуратно покрашенные и видоизмененные на свое усмотрение ящики можно крепить к стене, как вертикально, так и горизонтально и использовать для хранения самых разных вещей.

12. Грубый дизайн

Полки из необработанной древесины.

Грубые полки из необработанной древесины, вскрытые лаком или краской, прекрасно впишутся в интерьер помещения, оформленного в рустикальном или кантри стиле.

13. Обилие ячеек

Огромный стеллаж из деревянных ящиков.

Огромный стеллаж во всю стену, сделанный из множества деревянных ящиков, покрашенных в яркие цвета, может стать стильной и бюджетной альтернативой массивному покупному шкафу.

14. Плетеная корзина

Полка из плетеной корзины.

Небольшую плетеную корзину можно превратить в стильную и вместительную полку или прикроватную тумбу открытого типа. Такая полка прекрасно подойдет для хранения газет, журналов, очков, расчески и прочих мелочей, которые должны быть под рукой.

15. Натуральные материалы

Полки из спилов.

Компактные полочки, которые можно сделать из небольших деревянных спилов, прекрасно подойдут для размещения горшков с комнатными растениями и станут очаровательным украшением любой стены.

16. Сочные фрукты

Полки из МДФ.

Компактные полочки из МДФ с нарисованными под ними дольками фруктов станут ярким и функциональным украшением кухонной стены.

17. Рустикальный стиль

Навесная полка из древесины.

Плотный кусок коры или необработанной древесины можно превратить в фантастическую подвесную полку, которая станет оригинальной альтернативой стандартной прикроватной тумбе.

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