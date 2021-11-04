Как отличить настоящий парфюм от подделки: 7 главных пунктов

По некоторым данным 2/3 духов, которые продаются в наших магазинам поддельные. Причем встретить их можно во многих известных парфюмерных сетях, а отличить от оригинала порой очень сложно. Подделывать духи очень прибыльное дело. Вооружайтесь информацией и тогда вы порадуете себя правильным выбором.



Если вы уже определились с выбором парфюма, перед покупкой стоит запастись информацией об этих духах. Зайдите на сайт производителя или почитайте обзоры в интернете, чтобы точно знать, какой у оригинальных духов флакон, где должны быть логотипы, голограммы, выемки и защитные ленты, теснения, что должно быть написано на этикетке.



И внимательно сверьте все эти отличительные признаки с тем флаконом духов, который планируете купить. Не с пробником, а именно с тем, который окажется в ваших руках уже возле кассы.



1. Целлофановая упаковка

2. Картонная упаковка

3. Внешний вид и качество флакона

4. Цвет духов

5. Крышка флакона

6. Пульверизатор

7. Стойкость