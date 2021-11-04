Как отличить настоящий парфюм от подделки: 7 главных пунктов

По некоторым данным 2/3 духов, которые продаются в наших магазинам поддельные. Причем встретить их можно во многих известных парфюмерных сетях, а отличить от оригинала порой очень сложно. Подделывать духи очень прибыльное дело. Вооружайтесь информацией и тогда вы порадуете себя правильным выбором.
Если вы уже определились с выбором парфюма, перед покупкой стоит запастись информацией об этих духах. Зайдите на сайт производителя или почитайте обзоры в интернете, чтобы точно знать, какой у оригинальных духов флакон, где должны быть логотипы, голограммы, выемки и защитные ленты, теснения, что должно быть написано на этикетке.
И внимательно сверьте все эти отличительные признаки с тем флаконом духов, который планируете купить. Не с пробником, а именно с тем, который окажется в ваших руках уже возле кассы.
1. Целлофановая упаковка
Целлофан, в который упакован оригинальный парфюм имеет среднюю плотность, а иногда он достаточно плотен. Слишком тонкий говорит о подделке, потому как не будет должным способом облегать коробку.
Швы на задней и боковой стороне, выполняются с помощью нагревания и благодаря этому имеют аккуратный и ровный вид. Если шов неровный или заметны следы клея, перед вами явно не оригинал.
2. Картонная упаковка
Сам картон коробки для духов должен быть плотным, внутри белым, без сероватого оттенка, без наклеек, логотип печатают прямо на картоне. Солидные производители пользуются особыми сортами картона для каждого изделия, так что даже на ощупь можно определить грубую подделку.
Надписи на оригинальной упаковке обычно мельче, чем на фальшивой. Без смазанных и «прыгающих» букв. Настоящий производитель всегда пишет «Made in France», а не просто France.
Обратите внимание на название духов. «Подпольный» вариант часто содержит лишние буквы. Делается это для того, чтобы уйти от ответственности за пиратство. В то же время наивный и невнимательный покупатель может не заметить ошибки и сделать покупку.
Перед тем как пойти в магазин за духами, к производителю на официальный сайт. Посмотрите, какого объема существуют флаконы для этого аромата. К примеру, если представлены варианты только по 50 мл, а в магазине вам предлагают по 100 или больше, то вас явно обманывают.
Примечание
Если вы купили духи заграницей или в duty free, не выбрасывайте упаковку. По ней вы потом сможете определить настоящий парфюм в российском магазине.
3. Внешний вид и качество флакона
Производители специально делают оригинальный, сложный дизайн, чтобы лишить мошенников шанса сделать точную копию. Стекло должно быть прозрачным и без потертостей. Если оно имеет мутный вид, то без «подделки» здесь не обошлось.
Серийный номер и штрих-код нанесены прямо на флакон, а «элемент» с наклейками 100%-ная подделка. Потому как, сделать все по правилам стоит больших денег, а мошенники как раз и зарабатывают на дешевизне изготовления.
Как правило, надписи у «недобросовестных» экземпляров не четкие, не до конца прокрашенные, а буквы и вовсе «танцуют». Даже слегка присмотревшись, все это очень просто заметить.
Официально поставляемые в Россию духи проходят сертификацию, и на них, согласно требованиям, обязательно должна быть этикетка на русском языке с указанием адреса производителя, срока годности, нормативного ГОСТа и штрих-кода
Примечание
Штрих-коды разных стран: Франция – 30-37, Великобритания – 50, Германия – 400-440, Испания – 84, Италия – 80-83, США, Канада – 00-09.
4. Цвет духов
В основном цвет духов варьируется от палевого до темно-желтого. Оригинал всегда отличается скромной окраской духов. Когда в ваших руках окажется флакон с ярко-красным или салатовым цветом, лучше поставьте его на место.
Настоящие производители никогда не окрашивают духи в кричащие цвета, все должно быть в меру.
5. Крышка флакона
Обычно, как раз на крышке и «проваливаются» опытные «кустарщики», считая, что этот элемент никто разглядывать не станет. А вы обязательно это сделайте.
Поддельная крышка имеет заусенцы, неровности, мало весит, да и логотип нанесен нечетко и сильно размыт. Оригинальный же дизайн запатентован и неповторим, как и сами духи. Так что смотрите внимательно, разоблачайте на месте преступления.
6. Пульверизатор
Как и все остальное, спрей у флакона выглядит аккуратно и дорого, а кольцо под ним так просто не прокручивается.
Заодно проверьте и работу пульверизатора. Первые 2-3 раза «пшика» может выходить воздух, оставшийся после заводской сборки, а после духи распыляются легко и равномерно.
7. Стойкость
Настоящие духи состоят из трех нот. При изготовлении подделки этому особо не уделяют внимания, копируя лишь базовую ноту, и лишая композицию всей привлекательности.
Держатся духи от 6 до 10 часов, при этом еще две недели можно ощущать довольно интенсивный аромат, если они распылялись на одежду. Даже после стирки, аромат качественного парфюма не исчезает бесследно.
Конечно же, проверить духи на стойкость в магазине невозможно, но слишком сильный спиртовой запах должен вас насторожить.
Это основное, что вам следует запомнить, когда вы примете решение побаловать себя дорогим и ароматным шедевром. И ни в коем случае, не покупайте духи с рук или в простых магазинах на углу. В таких местах кроме подделки вряд ли вы найдете что-то настоящее. Отправляйтесь прямиком в брендовый магазин и проводите там свою «экспертизу».
Если у вас все еще есть сомнения по поводу подлинности парфюма, можно попросить сертификат качества в магазине. По закону, его обязаны предоставить. Когда получишь заветный документ в руки, проверь оригинальность печати. Она должна быть «мокрая», а не скопированная.
Примечание
Настоящую печать несложно отличить от скопированной, нужно только присмотреться на нее под углом. Напечатанная на принтере печать не отличается от плоскости листа, а настоящая немного толще и выделяется на листе.
Еще несколько моментов, которые позволят вам отличить настоящие духи от подделки.
Если продавец говорит вам, что содержимое флакона сделано и разлито по лицензии – это неправда. Французские духи не могут быть сделаны в Польше и тем более в Китае. Парфюмерные бренды не выдают никаких лицензий на производство того, что продолжают выпускать сами.
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Крупные известные бренды очень редко выпускают для продажи флаконы малого размера, которые у нас называют «пробники». В ручках-спреях по 8, 9 и 15 мл настоящих парфюмов тоже не бывает, исключение — марка Сальвадор Дали.
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Определить настоящие французские духи можно и по надписям: часто видишь «parfume», хотя во Франции обходятся без последней «e» и пишут parfum.
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