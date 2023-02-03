10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

Автомобили из серии фильмов о Джеймсе Бонде пользуются почти такой же популярностью, как и сам агент 007. Образ британского агента секретной службы МИ-6 прочно ассоциируется с маркой Aston Martin, однако в фильмах мы видели Бонда и на других шикарных автомобилях. В данной подборке собраны десять наиболее стильных автомобилей Джеймса Бонда за всю историю франшизы.











BMW 750IL – «Завтра не умрет никогда».







Toyota 2000GT – «Живешь только дважды».







Lotus Espirit – «Шпион, который меня любил».







Ford Mustang Mach 1 – «Бриллианты навсегда».







AMC Hornet – «Человек с золотым пистолетом».







Aston Martin DBS – «На секретной службе Её Величества».







Aston Martin Volante – «Искры из глаз».







Aston Martin DB5 – «Голдфингер».







Bentley 3.5л – «Из России с любовью».







Rolls Royce Silver Cloud II – «Вид на убийство».



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