Автомобили из серии фильмов о Джеймсе Бонде пользуются почти такой же популярностью, как и сам агент 007. Образ британского агента секретной службы МИ-6 прочно ассоциируется с маркой Aston Martin, однако в фильмах мы видели Бонда и на других шикарных автомобилях. В данной подборке собраны десять наиболее стильных автомобилей Джеймса Бонда за всю историю франшизы.
BMW 750IL – «Завтра не умрет никогда».
Toyota 2000GT – «Живешь только дважды».
Lotus Espirit – «Шпион, который меня любил».
Ford Mustang Mach 1 – «Бриллианты навсегда».
AMC Hornet – «Человек с золотым пистолетом».
Aston Martin DBS – «На секретной службе Её Величества».
Aston Martin Volante – «Искры из глаз».
Aston Martin DB5 – «Голдфингер».
Bentley 3.5л – «Из России с любовью».
Rolls Royce Silver Cloud II – «Вид на убийство».
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10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда
Автомобили из серии фильмов о Джеймсе Бонде пользуются почти такой же популярностью, как и сам агент 007. Образ британского агента секретной службы МИ-6 прочно ассоциируется с маркой Aston Martin, однако в фильмах мы видели Бонда и на других шикарных автомобилях. В данной подборке собраны десять наиболее стильных автомобилей Джеймса Бонда за всю историю франшизы.
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