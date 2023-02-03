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10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

Автомобили из серии фильмов о Джеймсе Бонде пользуются почти такой же популярностью, как и сам агент 007. Образ британского агента секретной службы МИ-6 прочно ассоциируется с маркой Aston Martin, однако в фильмах мы видели Бонда и на других шикарных автомобилях. В данной подборке собраны десять наиболее стильных автомобилей Джеймса Бонда за всю историю франшизы.

10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

BMW 750IL – «Завтра не умрет никогда».

10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

Toyota 2000GT – «Живешь только дважды».

10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

Lotus Espirit – «Шпион, который меня любил».

10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

Ford Mustang Mach 1 – «Бриллианты навсегда».

10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

AMC Hornet – «Человек с золотым пистолетом».

10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

Aston Martin DBS – «На секретной службе Её Величества».

10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

Aston Martin Volante – «Искры из глаз».

10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

Aston Martin DB5 – «Голдфингер».

10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

Bentley 3.5л – «Из России с любовью».

10 самых стильных автомобилей Джеймса Бонда

Rolls Royce Silver Cloud II – «Вид на убийство».

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