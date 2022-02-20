Как проснуться бодрым: 10 секретов позитивного начала дня

Утро добрым не бывает. Поднимите мне веки. Кофе — это не напиток, а средство передвижения. Это про вас? Но люди же как-то высыпаются, просыпаются полными сил и в хорошем расположении духа — давайте перенимать их опыт.

Здесь мы уже писали о том, как спать и проводить время до сна, чтобы высыпаться. Но есть ещё несколько секретов, как проснуться бодрым, и зависят они от того, что мы делаем сразу по пробуждению.

#1 Придумайте желанную рутину

Каково просыпаться рано на работу, зная, что вас ждут тяжелые неинтересные задачи? А если вам надо встать в такое же время, чтобы лететь в долгожданное путешествие? Подниметесь с удовольствием, и даже раньше будильника.

Когда утром ожидает что-то приятное и желанное, мы покидаем кровать гораздо легче.

Поэтому создайте себе то, ради чего вам будет хотеться проснуться утром. Приучите себя готовить вкусный и красивый завтрак, делать растяжку, собираться под любимую музыку, слушать полезный подкаст или смотреть очередную серию интересного сериала.

#2 Готовьтесь к пробуждению вечером

Когда вам через полчаса выбегать, а вы только что очнулись, и еще не в курсе, что есть и что надеть, это безусловно бодрит. Но не та это бодрость, которая нам нужна.

Гораздо более приятным будет пробуждение без стресса, и, если вы любите поспать впритык ко времени «икс», к нему нужно подготовиться с вечера.

Приготовьте одежду и вещи, которые вам понадобятся, продумайте завтрак, а может и приготовьте его накануне. Простые мелочи, сделанные заранее, помогут с утра быть не загнанной лошадью, которая побежала, не успев открыть глаз, а свежим и отдохнувшим человеком, у которого всё под контролем.

#3 Начинайте день без гаджетов

Не спешите хвататься за смартфон чуть забрезжил свет. Разве только вы ждете «Доброе утро» от любимого человека — это, конечно, делает пробуждение приятным. В любых других случаях не торопитесь падать в нору сообщений, уведомлений и новостей.

Подарите себе первые полчаса или хотя бы 15 минут собственного безраздельного внимания: дайте себе проснуться в компании с собой любимым, сделайте для себя что-то приятное.

#4 Выберите свою первую мысль

«Ужас, сегодня опять дедлайн, как я не хочу ничего». «Какое сегодня солнце! Как прекрасно, у меня столько планов». Чувствуете разницу?

Психологи советуют начинать день с благодарности: вспомните, что хорошего было вчера, порадуйтесь тому, что вы живы, и поблагодарите Бога за возможности нового дня.

Они рекомендуют посвятить этому несколько минут — полностью погрузиться в мысли о том, за что вы признательны, и как вы хотите, чтобы прошел этот день.

Будет ли ваше утро бодрым во многом зависит от того, с каких мыслей вы его начинаете, и если это благодарность и позитив — однозначно будете чувствовать себя лучше.

#5 Разберитесь с будильником

Как ни крути, будильник — это стресс. Выбирайте не самый противный, но достаточно раздражающий звук, и ставьте будильник подальше, чтобы вам пришлось встать, дабы его отключить.

Есть большой соблазн переставлять будильник на пять минуточек, потом еще на пять и ещё, но чем больше раз вы будете делать это, тем более уставшими и раздраженными в итоге приступите к своим делам. Поэтому лайфхак, как проснуться утром бодрым, — вставая по первому будильнику.

Следующий способ сделать утро бодрым — хорошая тренировка. Растянитесь, пока вы еще в постели. Выходите на пробежку и на зарядку на свежий воздух.

Казалось бы, дополнительные усилия, но в итоге вы получите больше сил и прогоните вялость в комплекте с сонливостью.

#7 Дайте себе больше света

Наши внутренние часы знают: светлеет, значит пора заканчивать отдыхать и начинать активничать. Поэтому открывайте шторы или включайте свет, чтобы дать своему организму проснуться.

Или вешайте гардины так, чтобы ночью они затеняли спальню, но по краям оставались щели, сквозь которые сможет пробиться утренний свет.

#8 Не пейте кофе без крайней необходимости

С одной стороны, кофе эффективно помогает открыть глаза, но с другой, через время, этот замечательный напиток вызывает обратный эффект, и вас начинает клонить в сон. К тому же, чем дольше и больше вы пьете кофе, тем меньше ощущаете его стимулирующий эффект.

Есть предложение оставить кофе в качестве спасательного круга на те дни, когда вам реально без него никак. Или пить его в качестве десерта, для наслаждения. Не каждый день, чтобы не испытывать зависимости.

Хотя, если это часть вашей приятной утренней рутины, можете пропустить этот пункт. Не будем лишать себя маленьких удовольствий.

#9 Пейте воду

Стакан воды после пробуждения поможет разбудить метаболизм и открыть ваши глаза. Проверено — работает.

#10 Примите контрастный душ

Десятый секрет как проснуться утром бодрым — принять горячий, холодный и снова горячий душ. Даже если вы выползли из кровати, не вполне понимая где вы и кто вы, после такой процедуры бодрость вам обеспечена.

А чем вы пользуетесь, чтобы проснуться бодрыми? Делитесь в комментариях своими лайфхаками счастливого пробуждения.

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