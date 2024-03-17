Как заточить нож для мясорубки до бритвенной остроты

Заметили, что мясорубка стала наматывать жилы и мять мясо, вместо того чтобы измельчать в фарш? Решите эту проблему легко и быстро! Заточите нож до бритвенной остроты в домашних условиях.

Никаких электроинструментов и специфических материалов не потребуется. Всё можно приобрести в ближайшем хозяйственном или строительном магазине за копейки. С работой справится каждый человек!







Проверка мясорубки

Заточка ножа мясорубки

Проверка заточки

Прежде чем приступить к заточке, проверьте свою мясорубку. Полностью соберите её и подвигайте шнек пальцами внутри. Если есть движение, значит, детали не плотно прилегают друг к другу. Из-за этого любая дальнейшая заточка будет бессмысленной.Уточнение Шнек — деталь, которая закручена по спирали. Его задача — передвигать мясо к ножу.В идеале все детали мясорубки (фото ниже) должны прилегать друг к другу без каких-либо зазоров. Если этого нет, то решить проблему можно своими руками! Устраните люфт, просто надев шайбу подходящего диаметра на шнек — либо со стороны ножа, либо — ручки. Также под нож можно подложить пружину. Соберите всё снова, но уже с шайбой/пружиной, и проверьте. Если детали плотно прилегают друг к другу, а шнек не двигается вперёд-назад внутри мясорубки, то можно приступить к заточке!Для удобства покрасьте рёбра ножа любым маркером. Таким образом, во время работы вы увидите, насколько ровно происходит заточка.Подготовьте 2 наждачные бумаги: 400P и 800P. Слегка увлажните бумагу 400Р водой. Точите нож мясорубки, рисуя небольшую восьмёрку, примерно в течение 3-х минут. Если поверхность стола неровная, то слой металла также снимется неравномерно.Совет! Подложите под наждачку стекло, чтобы сгладить неровности.То же самое повторите и со второй частью ножа, который более известен в народе как решётка. Слегка увлажните наждачную бумагу 400Р и заточите в течение 3-х минут, рисуя восьмёрку.Затем перейдите к бумаге 800Р. Повторите всё то же самое с обеими частями ножа мясорубки. Не забывайте увлажнять бумагу водой!Наконец, финальная заточка происходит на точильном камне 1000 грит. Его можно найти в строительном, хозяйственном магазине или любом маркетплейсе. Увлажните камень водой и заточите обе части ножа мясорубки, рисуя восьмёрку. Кстати, этот камень вам пригодится в дальнейшем и для кухонных ножей!Оцените результат своей работы. Ножи должны идеально плотно прилегать друг к другу.Поскольку на первом этапе был полностью устранён люфт (зазор между прилегающими деталями), а сами ножи доведены до бритвенной остроты, результат не заставит себя долго ждать! Такая мясорубка будет молоть всё: от мяса и жил до костей!Заточите свою мясорубку в домашних условиях, если она начала мять и «жевать» мясо. Это не сложная, пусть и несколько кропотливая работа. Однако результат вас наверняка обрадует!