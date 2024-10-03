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Превращаем смартфон в металлоискатель

Эта невероятно простая самоделка поможет вам превратить смартфон в настоящий металлоискатель. Сегодня почти каждый современный телефон имеет в своем арсенале датчик магнитного поля. Остается только установить на телефон соответствующее приложение и вуаля, у вас получился металлоискатель.
Его можно использовать для поиска крупных и средних металлических предметов в земле, использовать для поиска арматуры в стене, и тп.



Понадобится

Круглая деревянная рейка.


Пластиковая трубка, чуть большего диаметра деревянной рейки.


Двухкомпонентный клей — холодная сварка.
Чехол для смартфона.

Как своими руками превратить ваш телефон в металлоискатель



Пластиковую трубку прогреваем к центре термофеном, надев ее на палку.



Сгибаем под углом примерно 35-40 градусов. И продолжаем нагревать одну из сторон.



При помощи любой деревяшки приплющиваем и ждем остывания.



Вот такая штанга будущего металлоискателя получилась.



Зачищаем место склейки на чехле телефона и приплюснутой трубке.



Смешиваем компоненты клея.



Приклеиваем трубку на черен.



Приклеиваем чехол к держателю.



С «гугл плей» скачиваем любое приложение металлоискателя.



Устанавливаем и запускаем.



Устанавливаем смартфон в чехол и металлоискатель готов к работе.



Для поиска нужно чтобы телефон постоянно находился в движении. И вот одна из находок.



Металлоискатель ее хорошо чувствует на небольшом расстоянии.



Конечно большой чувствительности от данного прибора ждать не стоит, но ее вполне хватит, чтобы найти много металлического лома в земле.
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металлоискатель
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