Превращаем смартфон в металлоискатель

Эта невероятно простая самоделка поможет вам превратить смартфон в настоящий металлоискатель. Сегодня почти каждый современный телефон имеет в своем арсенале датчик магнитного поля. Остается только установить на телефон соответствующее приложение и вуаля, у вас получился металлоискатель.

Его можно использовать для поиска крупных и средних металлических предметов в земле, использовать для поиска арматуры в стене, и тп.

Как своими руками превратить ваш телефон в металлоискатель

Круглая деревянная рейка.Пластиковая трубка, чуть большего диаметра деревянной рейки.Двухкомпонентный клей — холодная сварка.Чехол для смартфона.Пластиковую трубку прогреваем к центре термофеном, надев ее на палку.Сгибаем под углом примерно 35-40 градусов. И продолжаем нагревать одну из сторон.При помощи любой деревяшки приплющиваем и ждем остывания.Вот такая штанга будущего металлоискателя получилась.Зачищаем место склейки на чехле телефона и приплюснутой трубке.Смешиваем компоненты клея.Приклеиваем трубку на черен.Приклеиваем чехол к держателю.С «гугл плей» скачиваем любое приложение металлоискателя.Устанавливаем и запускаем.Устанавливаем смартфон в чехол и металлоискатель готов к работе.Для поиска нужно чтобы телефон постоянно находился в движении. И вот одна из находок.Металлоискатель ее хорошо чувствует на небольшом расстоянии.Конечно большой чувствительности от данного прибора ждать не стоит, но ее вполне хватит, чтобы найти много металлического лома в земле.