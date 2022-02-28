Как сложилась судьба «детей на продажу» из Чикаго?

В 1948 году почти все газеты Америки облетела фотография, на которой женщина выставила на продажу своих маленьких детей. В это сложно поверить, но это совсем не шутка… Что за трагическая история скрывается за этим душераздирающим снимком? И как сложилась жизнь у этих детишек?







Эта фотография является безмолвным свидетелем, казалось бы, невозможной трагической истории, случившейся на самом деле. Выставила на продажу всех своих четырех малолетних детей семья Чалифукс, 40- летний водитель грузовика Рэй и его 24-летняя жена Люсиль, беременная уже пятым ребенком.



После того, как глава семейства лишился работы, семья несколько месяцев вела борьбу с бедностью и нависшей над ними угрозой выселения. И в отчаянии, когда ситуация показалась им совершенно безвыходной, супруги решились на этот потрясший всех бесчеловечный поступок – продать детей. Возможно, они посчитали тогда, что для их детей это будет неплохим шансом на лучшую жизнь.



На ступеньках дома сидят, обнявшись, четверо симпатичных улыбающихся ребятишек, почти все они погодки, от двух до шести лет. Рядом с ними – большое объявление о продаже этих детей и мать, прячущая свое лицо от камеры.



На верхней ступеньке – старшая девочка Лана, шести лет, и пятилетняя Рей Анна, а внизу – Милтон, четыре года, и малышка Сью Эллен, которой всего два годика.

Каково это – быть проданными собственной матерью?

Рей Анна и Милтон

Бедфорд

Рей Анна и Сью Эллен