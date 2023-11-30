Разбитые тарелки, красные трусы и другие новогодние ритуалы, которые приносят счастье

Новогодние ритуалы, которые приносят счастье
С Новым годом люди связывают самые светлые надежды на будущее, а чтобы они сбылись стараются придерживаться различных новогодних разнообразных традиций и ритуалов. Причём в разных странах они радикально отличаются. Итак, что же необычного для нас происходит в новогоднюю ночь в других странах. Возможно, для кого-то именно эти ритуалы станут рецептом счастья.
Дания: весело бей тарелки и прыгай в будущее
Как связаны между собой друзья и посуда? Если вы подумали о застольях, то живете не в Дании. Потому что датчане весь год собирают ненужный фарфор и фаянс, чтобы в канун Nytår шумно расколотить его о двери домов друзей и родственников. Это должно приносить удачу. Верная примета: чем больше куча осколков на пороге, тем больше любит общаться тот, кто живет внутри.
Разбитые новогодние тарелки./Фото: maxpixel.freegreatpicture.com
А еще здесь пытаются встретить в воздухе миг перехода из старого года в новый. Для этого достаточно прыгнуть с кресла или со стула.
Эквадор: сожги пугало!
В новогоднюю ночь в Эквадоре сжигают «los años viejos» – «старые годы» из папье-маше, старой одежды, опилок и газет. Это человекоподобные чучела, простые или наоборот, сложные, с множеством деталей, которые изображают популярных персонажей. Такие манекены можно сделать самим или купить. Оригиналом пугала может оказаться и герой мультфильма или комикса, и реальный известный человек, и собирательный персонаж, к примеру, полицейский или священник. Шрэк, Бэтмэн, Фидель Кастро и Дональд Трамп, Гомер Симпсон и Майкл Джордан, эквадорские политики и звезды всех мастей - все они, охваченные огнем, сгорят вместе с прошедшим годом на городской площади. А вслед за кострами и кучками пепла придут «viudas» – настойчивые «вдовушки» старого года. Накрашенные мужчины в женской одежде станут танцевать на улицах, блокировать автомобили, обнимать прохожих – и просить «траурных» денег на пиво.
Горящие новогодние чучела./Фото: bucketfeet.files.wordpress.com
В Гуаякиле, крупнейшем городе Эквадора, ежегодно проходит конкурс гигантских «los años viejos». Двадцатиметровый Халк, десятиметровый вертолет, уменьшенная Эйфелева башня вызывают интерес и привлекают туристов.
Происхождение этой традиции остается загадкой. Практики сожжения кукол часто возводят к эпидемии желтой лихорадки 1895 года в Гуаякиле, когда мертвых сжигали вместе с одеждой и личными вещами, а затем пытались воздействовать на болезнь сожжением изображений. Другие историки пишут о связи с испанскими католическими обрядами, прежде всего с праздником святого Иосифа в Валенсии. Однако, как бы то ни было, эквадорцы считают горящие манекены особенностью культуры, актом обновления. Зло исчезает в дыму, а грядущий год принимает только то, что нужно.
Испания: не подавись виноградом
Пока часы бьют двенадцать раз, испанцы должны успеть съесть двенадцать «счастливых виноградин». Чаще всего новогодний виноград выращен в долине Виналопо, на средиземноморском побережье Испании. Бледно-зеленые сладкие ягоды позднего сорта Аледо помещают в герметичные пакеты или баночки. Некоторые едоки тренируются в течение года. Этой традиции больше ста лет, но ее происхождение спорно. Часто поедание винограда связывают с обильным урожаем 1909 года в Аликанте, когда фермеры нашли забавный способ продать излишки. Некоторые исследователи, ссылаясь на старые газетные статьи, утверждают, что обычай распространился среди мадридской буржуазии несколько ранее, в 1880-х годах. Если это так, то столичные жители копировали французскую знать, которая запивала виноград шампанским.
12 виноградин нужно успеть съесть за 12 секунд./Фото: whiskerino.org
Южная Америка: собери белье, чемоданы и надежды
В Южной Америке надеются на путешествия. По поверью «чемоданная прогулка» поможет получить год, полный приключений. Можно увидеть, как люди ходят и даже бегают по комнате, вокруг дома или по главной площади с пустыми чемоданами в руках.
Человек с пустым чемоданом катается на самокате./Фото: www.dragtimes.ru
Также огромное значение придается цвету праздничного белья. Перуанская расшифровка гласит: солнечно-желтый обязан принести счастье, красный – любовь, а зеленый – богатство. В Венесуэле и Эквадоре желтый трактуется как золотой, приносящий деньги. А в Аргентине любовь приманивают розовыми трусами, подаренными старшей женщиной.
Глобализация меняет географию традиций: идея новогоднего красного белья прижилась и в Турции. Продавцы одобряют.
Филиппины: найди все круглое: ни рыбу, ни мясо.
Круг – символ процветания в филиппинской и китайской традициях. Поэтому он будет всюду. Филиппинцы выкатывают на стол двенадцать фруктов круглой формы – апельсины, арбузы, дыни. Каждый фрукт означает месяц процветания. Если кружок – это успех, сколько радости должна принести одежда в горошек! В карманы нужно положить монеты. Но тратить даже песо нельзя до второго января, чтобы денег хватило на год. Категорические запреты: не убирать (чтобы из дома не ушло счастье), не есть рыбу или курицу (символы бедности и нехватки еды).
Новогодняя фруктовая корзина./Фото: www.laughtraveleat.com
ЮАР: шкафом по прохожим!
Йоханнесбург – очень опасное место в канун Нового года. По обычаю из окон сыплется все то, без чего год станет лучше: старые стулья, телевизоры, диваны, телефоны. Несколько лет назад ритуал избавления от вещей запретили. Полиция распространяет листовки с социальной рекламой, однако полностью искоренить традицию пока не удалось.
Выброшенная из окна мебель может быть опасной./Фото: static.mytour.vn
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