5 известных правителей, которые вошли в историю из-за своих странностей

Гай Юлий Цезарь Август Германик и его Инцитат.
Истории известно немало политических лидеров и монархов, лишенных таланта управлять государством. Многие из них компенсировали этот недостаток непредсказуемым нравом и эпатажными выходками. К политическому успеху это не привело, зато люди до сих пор о них вспоминают. Как правило, содрогаясь или ужасаясь.
Римский император, который назначил сенатором своего коня
Гай Юлий Цезарь Август Германик — римский император, о выходках которого помнят уже 2 тысячи лет. Срок его правления составил лишь 4 года (с 37 по 41 гг.). А завершился насильственной смертью, что связано с нежеланием подданных более терпеть чрезмерную жестокость, манию величия и цинизм. Калигула стал первым правителем Римской империи, которого не похоронили в соответствии с установленной ритуальной процедурой.
Римский император Гай Юлий Цезарь Август Германик./Фото: eternal-city.ru
Результаты правления:
• либерализация общества — отменен закон об оскорблении величия, который служил поводом для заключения под стражу на политической почве;
• римским гражданам разрешено формировать неполитические объединения — гильдии;
• незначительное расширение Римской империи — присоединение Мавритании;
• опустение государственной казны, в связи с чем император вынужден был искать альтернативные способы ее пополнения.
Переломным моментом, который изменил политику Калигулы, стала тяжелая болезнь, удерживающая императора между жизнью и смертью. После выздоровления римский правитель переосмыслил вопрос пополнения казны. Кроме увеличения налогового бремени, он объявил закон, не имевший прецедента. Все подданные обязывались включить императора в завещание. В случае, если имя Гая Юлия Цезаря отсутствовало в таком документе, его признавали недействительным в суде. Подставные свидетели утверждали, что умерший страстно желал завещать часть своего имущества императору. Этого было достаточно для пересмотра завещания.
Калигула запомнился благодаря эпатажности и любви к экзотическим образам. Он нередко носил женские наряды, одевался как простолюдин, а также изображал себя одним из богов римского пантеона.
Калигула выражал почтение к театральному искусству. Чтобы люди охотнее посещали представления, сокращался массовый траур, переносились судебные заседания. А вот шумные зрители, мешающие насладиться действом на сцене, могли получить несколько ударов плетью — для поддержания порядка.
Конь Калигулы был признан самым высокопоставленным жеребцом в истории, Инцитат жил в благоустроенных покоях, пил из золотой посуды и вдобавок был сенатором. И даже после смерти эксцентричного императора конь оставался членом правительства, так как выгнать животное по закону было невозможно. Пришлось урезать ему жалованье, после этого Инцитат стал слишком бедным, чтобы оставаться сенатором.
Лошадь Калигулы, Сальвадор Дали.
Король Франции Карл VI Возлюбленный — бей своих, чтоб чужие боялись
Карл занял престол в 12-летнем возрасте, к 20 годам он отказался от услуг регента. Но чрезмерно большая ответственность привела к ухудшению здоровья. В 24-летнем возрасте у монарха случился первый загадочный приступ, когда он впал в буйство, распугав придворных и жену, а также разгромив несколько покоев.
В последующем помутнения рассудка у короля случались регулярно. Он подозревал заговоры и измены в своем окружении, не узнавал жену, утверждал, что не принадлежит к королевской семье, стирал изображение гербов Валуа с фамильной посуды.
Король Франции Карл VI./Фото: fb.ru
В 1392 году, во время военного похода к Нанту король убил пажа, случайно уронившего копье. Нервный и подозрительный монарх с криками «Вперед на предателей!» следом убил своего рыцаря, ранил еще троих, затем начал погоню за собственным братом.
В последующем приступы короля не доходили до убийств, но обнаружились другие странности. Например, Карл VI уверял, что его кости сделаны из стекла. Ввиду особенной хрупкости своего тела требовал одежду с железным каркасом.
Отмечаются такие результаты правления Карла VI:
• Франция при этом короле потеряла множество территорий в ходе Столетней войны, провинции Нормандия, Бретань и Гиень отошли англичанам;
• распад и ослабление государства;
• большое количество междоусобных войн, восстаний.
Испанский король Карлос II Одержимый
Европейский монарх Карлос II был жертвой длительного кровосмешения или имбридинга. Представитель династии Габсбургов, не оставивший наследника для испанского престола, запомнился меланхоличной, безынициативной личностью. Бесплодие монарха напрямую связано с генетическими заболеваниями. Также правитель не достиг сколько-нибудь выдающихся результатов в ведении государственных дел. Напротив, итоги правления были неудовлетворительными:
• глубокий экономический кризис;
• Испания неоднократно пережила голод;
• усиление сепаратистских настроений.
Карлос II, последний из династии Габсбургов на испанском престоле./Фото: upload.wikimedia.org
Карлос II не демонстрировал ни таланта, ни стремления к государственным делам. Его любимым занятием были детские игры с придворными карликами. Монарх обладал сложным характером — был недоверчив, капризен, излишне тревожен. В зрелом возрасте увлечения изменились — теперь он предпочитал молчаливое общество усопших предков. Он приказал извлечь тела из склепов и проводил много времени, рассматривая останки.
Франсуа Дювалье — президент Гаити, практиковавший вуду
Этот одиозный диктатор был одним из первых чернокожих в мире, возглавивших республику. Он пользовался поддержкой правительства США, которое закрывало глаза на тот факт, что режим Дювалье был далек от принципов демократии. Жесткий правитель начинал практически каждое утро с составления списков политических оппонентов, которых ждала тюрьма или смерть.
Франсуа Дювалье, президент Гаити в 1957-1971 годах./Фото: cdni.rt.com
Кроме того, сомнительно распределялись денежные средства, направлявшиеся из США на развитие демократии. Они оседали в карманах Дювалье и его ближайшего окружения.
Ситуация изменилась, когда президентом стал Кеннеди, давший понять, что денежная помощь прекратится ввиду нецелевого ее использования. Дювалье тоже нашел чем пригрозить — расправой с помощью магических практик вуду. Насмешки над гаитянским правителем сменились молчаливым страхом, когда Джона Кеннеди действительно настигла насильственная смерть. Дювалье безапелляционно объявил, что это результат его работы.
На этой волне гаитянскому диктатору удалось подготовить декрет о пожизненном президентстве и получить его одобрение среди масс. Еще одним блестящим экономическим успехом стала «популярность» книги авторства Дювалье. Каждый гражданин Гаити был обязан купить за 15 долларов сборник цитат «демократического» лидера. Вычет этой суммы из зарплат населения производился автоматически.
Результаты правления:
• нищета;
• коррупция;
• голод — гаитянцы продавали детей в рабство в надежде, что те будут накормлены;
• значительное отставание экономического развития в сравнении с соседними странами.
Иди Амин — черный Гитлер
Иди Амин занял пост президента Уганды в 1971 в результате военного переворота. Вскоре объявил себя пожизненным лидером страны. Иди Амин не был оригинальным в вопросах борьбы с инакомыслием — все недовольные, представляющие какую-либо угрозу существующему режиму, уничтожались.
Президент Уганды Иди Амин, один из наиболее циничных и бесчеловечных правителей./Фото: historytime.ru
Но диктатор проявил невиданную изобретательность в создании нового способа пополнения государственной казны. Сотрудники спецслужб Уганды убивали случайных прохожих. Их тела выдавали родственникам лишь после уплаты установленной суммы. И люди платили убийцам, так как в Уганде почитают культ предков, по предписанию которого чрезвычайно важно соблюсти ритуал погребения тела.
Результаты деятельности:
• усиление экстремистского национализма;
• экономический коллапс.
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