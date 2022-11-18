Рыбных дел мастер: 9 советов, чтобы приготовить рыбу, как в ресторане

По содержанию в своем составе полезных элементов рыба может дать фору и птице, и говядине. Именно поэтому врачи рекомендуют употреблять ее хотя бы два раза в неделю. Однако подготовка и процесс приготовления рыбы далеко не всегда отличаются простотой – одна только чешуя чего стоит! Novate.ru предлагает взять на вооружение несколько советов, которые существенно облегчат создание рыбных блюд.
Совет 1: Используйте терку во время чистки
Терка убирает мелкие чешуйки. / Фото: legkovmeste.ru
Не все знают, но если опустить рыбу в горячую воду или подержать ее несколько минут в холодной воду с уксусом, она будет чиститься намного проще. Следующий шаг – положить рыбу в плотный полиэтиленовый пакет и только потом приступать к чистке. Дело в том, что если избавлять продукт от чешуи прямо на столешнице, она разлетится по всей кухне, и уборка будет малоприятной. А полиэтиленовый пакет не позволит этому случится – вся чешуя останется внутри. Если после очистки на рыбе останется мелкая и жесткая чешуя (такое случается, когда вы готовите окуня или судака), удалите ее при помощи обычной терки.
Плавники устраняются намного быстрее, если использовать не нож, а ножницы. Что касается твердого спинного плавника, то вокруг него нужно надрезать кожу, а затем выдернуть, захватив кончик полотенцем.
Совет 2: Вымочите рыбу в молоке
Молоко поможет убрать запах тины. / Фото: fishcam-store.ru
Вряд ли вы хотите подать на стол рыбу со вкусом речной тины. Хорошо, что существует замечательный лайфхак, который на раз решает эту проблему. Непосредственно перед процессом приготовления рыбу нужно вымочить в молоке – тогда специфический запах и вкус исчезнет. Также можете залить продукт рассолом из соленых огурцов. Если вы собираетесь готовить фаршированную рыбу, распорите ей брюхо и только после этого используйте рассол. Еще один вариант – белое вино, которое также отлично справится с поставленной задачей. Сбрызните алкогольным напитком рыбу, а затем аккуратно промокните бумажным полотенцем.
Совет 3: Вместо лимона подавайте масло
Сливочное масло подают к сухой рыбе. / Фото: mirtesen.ru
О том, что к рыбе нужно подавать лимон, не знает, пожалуй, только ленивый. Но оказывается, что это не единственный вариант. Если у вас на ужин жирная рыба, то лимон, как и другие продукты с кислинкой, действительно станут отличным дополнением, который оттенит вкус блюда. А вот нежирная рыба нуждается совсем в другом «сопровождении»: если она получилась суховатой, используйте растопленное сливочное масло, которое радикально преобразит вкусовые качества блюда. Просто полейте им свою порцию и наслаждайтесь шикарно приготовленной рыбой.
Совет 4: Солите рыбу перед приготовлением
Посолите рыбу и сразу выкладывайте на сковороду. / Фото: domos.ru
Интересно, но на вопрос «когда солить рыбу?» все хозяйки отвечают по-разному. Одни считают, что это нужно делать в процессе маринования, другие – перед подачей к столу. На самом деле, солить рыбу стоит непосредственно перед приготовлением. Дело в том, что соль способна вытягивать жидкость, а для любой рыбы потеря влаги является фатальной, так как она превращается в сухарь. Поэтому добавляйте соль и сразу отправляйте продукт на сковороду – не прогадаете.
Совет 5: Добавляйте специи в воду
Когда готовите рыбу на пару, кладите специи в воду. / Фото: m.dom-eda.com
Рыбу на пару оценят не только те люди, которые придерживаются диеты или правильного питания. Если грамотно ее приготовить, она станет достойным украшением любого стола, которое оценят все члены семьи, без исключения.
Профессиональные повара знают один секрет, который позволяет приготовить рыбу таким способом особенно вкусно. Они кладут все специи, за исключением соли, не в рыбу, а в ту воду, которая заливается для пара. Например, можно использовать тимьян, размарин, анис, базилик. В результате блюдо получится невероятно ароматным, а как бонус – квартира наполнится умопомрачительным запахом, который будет витать все то время, которое готовится рыба.
Совет 6: Сделайте рыбный бульон прозрачным
Чтобы бульон получился прозрачным, снимайте с него пену. / Фото: fresh.ru
Рыбный бульон является поистине универсальным продуктом. Его можно использовать в качестве одного из компонентов ухи, соусов, заливного. При желании остатки бульона можно хранить в замороженном состоянии, используя по мере необходимости. Если вы считаете, что он вам пригодится, позаботьтесь о соблюдении технологии приготовления – варите бульон на небольшом огне и постоянно снимайте пенку. Не помогло? Тогда влейте в него предварительно взбитый белок и процедите через полчаса. Результат вас удивит.
Совет 7: Используйте антипригарную сковороду
Рыба не престанет ко дну антипригарной сковороды. / Фото: vazhnoznat.com
Вы можете готовить рыбу по самому изысканному рецепту, но от этого не будет никакого толку, если у нее будет отсутствовать румяная хрустящая корочка. Рассказываем, как добиться того, чтобы кожа прожарилась до хруста.
• Припудривайте рыбу специями или тонким слоем муки – это нужно для того, чтобы перед жаркой просушить поверхность продукта. В этом случае она не прилипнет ко дну сковороды, сразу схватится и хорошо прожарится.
• Жарьте на раскаленной сковороде – вы не сможете добиться того, что рыба будет хрустящей снаружи и мягкой внутри, если положите ее на холодную сковороду. Как только вы увидите, что масло нагрелось до нужной температуры и через несколько секунд начнет гореть, отправляйте рыбу жариться.
• Используйте сковороду с антипригарным покрытием – даже самая качественная чугунная сковорода или экземпляр из нержавеющей стали не сможет справиться с приготовлением рыбы на 100%, так как они не исключают возможность прилипания рыбы ко дну. А для данного продукта прилипание является фатальным. Поэтому не стоит рисковать.
Совет 8: Используйте два вида масла
Когда рыба почти готова, добавьте в сковороду сливочного масла. / Фото: povar.ru
Жарить рыбу нужно на растительном рафинированном масле, а за несколько минут до окончания приготовления положить на сковороду пару кусочков сливочного. Как только оно растает, начните поливать рыбу растопленным маслом – это действие стоит повторять до тех пор, пока продукт окончательно не приготовится. Если вы хотите, чтобы рыба была ароматной, добавляйте травы, например, тимьян, розмарин прямо в растопленное масло. Оно отлично впитывает запах и вкус пряностей, а затем «передает» его рыбе. Блюдо, в процессе которого использовалось сливочное масло, будет очень сочным и аппетитным.
Совет 9: Нейтрализуйте запах лимоном
Лимон уберет запах рыбы с разделочной доски. / Фото: cutco.com
После того, как вы закончили разделывать рыбу, сразу наведите порядок на рабочем месте и обработайте инвентарь, который вы использовали в процессе, в частности, ножи и разделочную доску. Для устранения запаха подойдет лимонный сок либо обычный уксус. В конце нужно будет промыть кухонные принадлежности под проточной водой.
Что касается запаха сковороды, а также того «амбре», которое витает в помещении, их можно устранить при помощи кофе. Положите несколько зерен или ложку молотого кофе на сковороду, в которой жарилась рыба, и прокалите в течение нескольких минут. Вуаля – теперь комната наполнилась умопомрачительный ароматом бодрящего напитка.
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