Когда необходимо обрезать клубнику

Традиционный подход к выращиванию садовой земляники (клубники) предполагает полное удаление листьев. Однако садоводческие исследования не стоят на месте, и вот уже многие огородники отрицают необходимость обрезки. Так быть или не быть этой процедуре и как ее проводить?





В современном садоводстве ни одно действие не производится просто так, ради самого факта. Все они предназначены решить или предупредить некую проблему, нацелены на определенный результат. Обрезка клубники также подчиняется этому принципу – проводить ее следует, только если растения в ней нуждаются.



Обрезка листьев клубники

Когда обрезать клубнику

Обрезка клубники весной

Обрезка клубники осенью

Обрезка клубники после сбора урожая

Как обрезать клубнику

Обрезка усов клубники

Обрезка ремонтантной клубники

Говоря об обрезке клубники, чаще всего мы подразумеваем именно удаление листьев на отплодоносивших кустах. Для чего это нужно делать:для частичного омоложения куста;для избавления от поврежденных, засохших, больных листьев;для профилактики бактериальных и грибковых заболеваний;для снижения численности зимующих насекомых-вредителей.При разумном подходе и правильно выбранном сроке обрезки такая процедура может пойти на пользу вашей клубничной плантации, остается лишь вопрос, когда провести ее, чтобы стресс для кустиков оказался наименьшим.Если говорить о сроках обрезки садовой земляники, то их можно разделить на три периода.Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, а потому обсудим их отдельно.После долгой зимы даже крепкие растения могут потерять часть листьев. Особенно это проявляется в тех регионах, где зимы морозные, но бесснежные. Мульча способна сохранить корни куста, но зеленая масса замерзнет и весной ее придется убрать.Если после того, как гряды просохнут, вы видите на клубнике большое количество больных, гнилых или поврежденных листьев, аккуратно удалите их, оставляя нетронутыми зеленые листочки и неразвившиеся почки.Помните, что при массовой обрезке очень легко повредить будущие цветоносы, а потому не переусердствуйте.Еще более травмирующей и опасной для клубники может стать осенняя обрезка. Проводят ее, желая почистить огород и удалить все растительные остатки с гряд, но приносит это больше вреда, чем пользы.Конечно, поврежденные листья оказываются в компосте вместе с вредителями, но лишенная естественной защиты клубника хуже переносит заморозки, а от настоящих морозов и вовсе часто погибает.Если вы все же решили, что нужно обрезать клубнику осенью, делайте это задолго до холодов и удаляйте лишь засохшие и поврежденные листья, не затрагивая сердцевину куста. После удаления листвы замульчируйте грядку соломой, скошенной травой, хвойным опадом или торфом.Самой разумной является обрезка клубники, проводимая вскоре после сбора урожая. За оставшиеся полтора теплых месяца, кустики успевают нарастить новую зеленую массу, сформировать цветочные почки на следующий год и запасти питательные вещества. Под зиму они уходят крепкими и подготовленными, а потому переносят холодное время года легче, чем их безвременно остриженные собратья.Даже к такому простому, на первый взгляд, делу, как обрезка клубники, стоит подготовиться. Вам понадобятся:острые ножницы или секатор;емкость для сбора листьев;рыхлилка;мульча;садовые перчатки.Листья и усы на клубнике нужно именно обрезать – не пытайтесь рвать их руками, они очень прочны, и вы скорее выдернете часть куста, чем оборвете нужный лист.Постепенно продвигаясь вдоль гряды, осматривайте каждый куст и с помощью ножниц удаляйте с него все листья сомнительного качества, отплодоносившие цветоносы и усы. Не оставляйте их в борозде, а относите в компостную кучу. После удаления лишних листьев прорыхлите междурядья на глубину 3-5 см и полейте гряды.Чтобы снизить риск заболеваний, постриженные кусты можно подкормить слабым раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), а затем опудрить золой.Если некоторые кусты клубники поражены вредителями или болезнями полностью, удалите их с корнем и сожгите, а место посадки пролейте розовым раствором марганцовки.Теперь, когда с листьями мы разобрались, пришла пора решить, что же делать с усами, которые большинство сортов клубники дает в течение всего теплого времени года. Ответ на этот вопрос зависит от того, нужны вам новые клубничные грядки в ближайшее время или нет.Если вы хотите заменить часть кустиков на свежие или просто расширить плантацию, то усам нужно дать подрасти, а затем аккуратно отсадить первые розетки на отдельную грядку, обрезав все лишнее. Если же в ближайшие год-два в ваши планы это не входит, то усы регулярно удаляются. Делать это нужно до цветения, после плодоношения и в конце лета. Также можно аккуратно удалять подрастающие усы во время каждого рыхления или прополки гряд.Полная обрезка кустов ремонтантной клубники не проводится, поскольку может существенно сократить период плодоношения. Если на кустиках появляются засохшие или больные листья, их удаляют сразу, не дожидаясь какого-то временного периода.Единственное, что нужно обрезать на ремонтантной клубнике осенью, это поздние цветоносы. Они уже не дадут ягод до морозов, зато отнимут у растения немало сил.Впрочем, уход за клубникой после сбора урожая не сводится к удалению листьев. Для того чтобы в следующем году рассчитывать на обильное плодоношение, следует заботиться о кустиках до самых холодов.