Не хуже десерта: 6 рецептов восхитительно вкусного кофе

Кофе входит в тройку самых популярных напитков наряду с водой и чаем, и является одним из самых прибыльных международных товаров в мире. Неудивительно, что его используют в качестве основы для десертов и коктейлей, источающих невероятный аромат. Но что если подать кофе с апельсином, ванилью или кардамоном?
1. С апельсином
Кофе с апельсином. \ Фото: s1.1zoom.me.
Главная хитрость этого рецепта заключается в том, что в кофе нужно добавлять не апельсиновый сок, как это делает большинство, а цедру. Придерживаясь этих правил, вы получите поистине благородный напиток с ярким насыщенным вкусом и ароматом, перед которыми не устоят даже пробегающие мимо соседи.
Инкременты:
• Кофе свежесмолотый – 2 ч.л;
• Вода – 1 неполный на два пальца стакан;
• Апельсиновая цедра – 0,5 ч.л;
• Корица в палочках – опционально;
• Сахар – по вкусу.
Кофе с добавлением апельсиновой цедры. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• В турку засыпать две чайные ложки кофе;
• Сверху выложить апельсиновую цедру (лучше всего натереть на мелкую тёрку);
• По желанию добавить сахар по вкусу;
• Залить очищенной водой;
• Поставить на огонь;
• Хорошо прогреть, но не доводить до кипения;
• Снять с огня;
• Подержать пять-шесть секунд;
• Вновь поставить на огонь и снова снять, не доводя до кипения (повторить ещё раз);
• Разлить кофе по чашкам, процеживая через фильтр или мелкое сито;
• В чашку с кофе поставить палочку корицы и подать к столу.
2. С кокосом
Кофе с кокосом. \ Фото: bing.com.
Кофе с кокосовой стружкой лучше всего подавать максимально холодным с парой-тройкой кубиков льда. Такой напиток подарит не только райское удовольствие, а и хорошенько взбодрит, придав сил.
Ингредиенты:
• Кофе свежесмолотый – 4 ч.л;
• Вода – 2 стакана;
• Шоколад белый пористый – 1 полоска;
• Кокосовая стружка – 2 ч.л;
• Сливки – 1 стакан.
Кофе с кокосовой стружкой. \ Фото: baristainstitute.com.
Способ приготовления:
• В турку выложить молотый кофе;
• Засыпать кокосовой стружкой;
• Залить водой;
• Сварить, не доводя до кипения, периодически снимая с огня и давая постоять несколько секунд между процессом заваривания;
• Слить кофе в стеклянную банку вместе со жмыхом;
• Оставить на ночь;
• Утром процедить через фильтр или мелкое сито;
• Разлить по стаканам;
• Влить холодные сливки;
• Добавить кубики льда;
• Посыпать тёртым белым шоколадом и подать к столу.
3. С кардамоном
Кофе с кардамоном. \ Фото: assets.wholefoodsmarket.com.
Восток – дело тонкое. Исключением не стал и кофе, который в жарких сказочных странах готовится с добавлением кардамона, истощающего пряный аромат, кружащий голову.
Ингредиенты:
• Кофе свежесмолотый – 4 ч.л;
• Сахар в кубиках – по вкусу;
• Кардамон зелёный – 6 коробочек;
• Вода – 1,5 стакана.
Кофе с добавлением кардамона. \ Фото: chewtown.com.
Способ приготовления:
• Кардамон раздавить в ступке так, чтобы коробочки раскрылись;
• Кофе высыпать в турку;
• Добавить сахар по вкусу;
• Сверху выложить кардамон;
• Варить на медленном огне до закипания;
• После снять с огня;
• Дать настояться несколько минут;
• Процедить через фильтр или сито;
• Разлить по чашкам и подать к столу.
4. С ванилью
Кофе с ванилью. \ Фото: dl.mahtuta.com.
Нежный, сладкий, ароматный – всё, что нужно знать про кофе с ванильным экстрактом. Пара капель – и вы больше не захотите расставаться с этим напитком, раз за разом наслаждаясь каждым глотком.
Ингредиенты:
• Кофе свежесмолотый – 6 ч.л;
• Ванильный экстракт – по вкусу;
• Вода очищенная – 2 стакана;
• Кубики льда – по желанию;
• Свежая мята – для подачи.
Кофе с добавлением ванильного экстракта. \ Фото: media.barchart.com.
Способ приготовления:
• Кофе высыпать в турку;
• Добавить пару капель ванильного экстракта;
• Залить очищенной водой;
• Поставить на медленный огонь;
• Варить до момента закипания;
• После снять с огня;
• Дать постоять десять секунд и вновь поставить на огонь;
• Повторить дважды;
• После дать кофе настояться;
• Процедить через мелкое сито или через фильтр;
• Разлить по чашкам;
• Добавить кубики льда;
• Украсить мятой и подать к столу.
5. С корицей
Кофе с корицей. \ Фото: picstatio.com.
Ещё один рецепт восточного кофе – с корицей. Пара глотков – и вы получаете не только приятное послевкусие, а и восхитительный аромат, мягко окутывающий пространство.
Ингредиенты:
• Кофе свежесмолотый – 4 ч.л;
• Вода очищенная – 1 стакан;
• Мёд – по вкусу;
• Корица – 2 палочки.
Кофе со вкусом корицы. \ Фото: mortilki.com.
Способ приготовления:
• Кофе высыпать в турку;
• Залить очищенной водой;
• Варить на медленном огне, не доводя до кипения;
• Снять с огня;
• Поставить в турку две палочки корицы;
• Оставить на несколько минут;
• После процедить кофе через мелкое сито или фильтр;
• Разлить по чашкам;
• Добавить мёд по вкусу;
• Окунуть коричную палочку в чашку и подать к столу.
6. С шоколадом
Кофе с шоколадом. \ Фото: food-images.files.bbci.co.uk.
Какой кофе и без шоколада. Для приготовления напитка лучше всего использовать максимально горький шоколад с большим процентом содержания какао.
Ингредиенты:
• Кофе свежесмолотый – 4 ч.л;
• Вода очищенная – 1 стакан;
• Шоколад горький – 2 полоски.
Кофе со вкусом шоколада. \ Фото: chefsouschef.com.
Способ приготовления:
• Шоколад натереть на крупной тёрке;
• Кофе засыпать в турку;
• Залить очищенной водой;
• Поставить на медленный огонь;
• Варить до закипания;
• После снять с огня;
• Дать настояться несколько минут;
• Затем процедить через фильтр и сито;
• Залить натёртый шоколад;
• Перемешать до полного растворения;
• Разлить по чашкам;
• Дать настояться около минуты и подать к столу.
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